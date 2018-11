Huawei en position de challenger dans le Quadrant magique de Gartner consacré à l'infrastructure de périphérie de RLD

Pour ce qui est de la part de marché mondiale et l'influence du secteur, les analystes de Gartner ont sélectionné les 20 fournisseurs du domaine de l'infrastructure de périphérie de RLD. Ils les ont évalués en fonction de « l'exhaustivité de leur vision » et de leur « capacité d'exécution ». Malgré une concurrence assez féroce, Huawei occupe une position de challenger au sein de cette première évaluation du Quadrant magique en raison de la croissance continue et rapide de sa part du marché mondial des infrastructures de périphérie de RLD, de sa solution et de ses produits de réseau étendu à définition logicielle (Software-Defined Wide Area Network ou SD-WAN).

« Nous sommes ravis que Huawei ait été nommée challenger dans le premier Quadrant magique de Gartner consacré à l'infrastructure de périphérie de RLD. », a déclaré Zhong Kaisheng, président de la ligne de produits Huawei Switch & Enterprise Gateway. « Il s'agit pour nous d'une reconnaissance de la solution SD-WAN de Huawei, de notre stratégie de marché à long terme et de nos capacités à offrir à nos clients des réseaux d'interconnexion d'entreprise simplifiés, intelligents et ouverts. Parmi nos clients, nombre de transporteurs, d'entreprises et de fournisseurs de services mobiles mondiaux, tels que SoftBank Group au Japon, Broadnet en Norvège, Ping An Group et Fnetlink en Chine, ont choisi la solution SD-WAN. »

Zhong Kaisheng a poursuivi : « La solution SD-WAN de Huawei accélère la fourniture de services à l'aide d'un déploiement automatisé tout au long du processus. Elle garantit une expérience optimale des services en nuage grâce à une optimisation intelligente des applications, et réduit les problèmes liés à l'exploitation et à la maintenance en faisant appel à une technologie intelligente d'exploitation et de maintenance. Nous avons lancé nos services SD-WAN lors du salon HUAWEI CONNECT 2018 afin de permettre aux entreprises de s'offrir rapidement et facilement des fonctionnalités de service de réseau SD-WAN, comme si elles achetaient des services en nuage. »

La tendance à la mise en nuage des services d'entreprises nécessite des réseaux d'interconnexion de branches innovants et une infrastructure de périphérie de RLD. Huawei est actuellement à la tête du développement dans le secteur des SD-WAN et aide les clients à s'épanouir. Huawei leur fournit un large éventail de fonctions de périphérie de RLD, notamment le routage, le SD-WAN et le pare-feu de nouvelle génération (Next-Generation Firewall ou NGFW). Toutes ces fonctionnalités peuvent être exécutées sur des plateformes informatiques virtuelles vCPE en tant qu'instances logicielles. Elles peuvent également être contrôlées de manière centralisée avec le contrôleur agile de Huawei, qui permet une fourniture de services automatisée, une orchestration de chaînes de services flexible et une exploitation et maintenance intelligentes. En outre, Huawei propose une gamme complète de routeurs de la série AR et de périphériques matériels NGFW. Cela permet de simplifier la prolifération des périphériques de périphérie de RLD, d'améliorer l'agilité opérationnelle et d'optimiser les coûts. De plus, la solution SD-WAN de Huawei dispose d'une capacité éprouvée de prise en charge de déploiement à grande échelle de SD-WAN sur plus de 1 000 sites.

L'offre phare de périphérie de RLD de Huawei – les routeurs de la série AR nouvelle génération – propose un portefeuille logiciel et matériel complet, comprenant des plates-formes logicielles, matérielles et virtuelles, et inclut la plus grande variété d'interfaces du secteur, notamment les interfaces T1/E1 LTE et LTE intégrée. Lors du salon HUAWEI CONNECT 2018, Huawei a dévoilé ses routeurs SD-WAN de nouvelle génération, disponibles dans 16 versions. Ces derniers utilisent une plate-forme unifiée et font converger de nombreux services de succursale, notamment les réseaux SD-WAN, le routage, la voix, le pare-feu et le Wi-Fi, afin de simplifier le déploiement du service. S'appuyant sur un moteur d'accélération matérielle unique, ils doublent les performances de transmission moyennes de l'industrie. En outre, ils mettent en œuvre « trois intelligences » – l'identification intelligente des applications, le pilotage intelligent du trafic basé sur les applications et l'accélération intelligente des applications – pour simplifier l'interconnexion réseau-nuage des entreprises.

En tirant parti d'avantages différenciés mis au point grâce à l'innovation technologique, Huawei a maintenu une forte dynamique de croissance sur le marché des infrastructures de périphérie de RDL. À ce jour, les routeurs de la série AR de Huawei sont déjà utilisés par plus de 20 000 entreprises dans des secteurs tels que l'administration publique, les finances, l'énergie électrique, les transports et la fabrication.

Pour plus d'informations sur les produits et solutions SD-WAN de Huawei, rendez-vous sur le site : https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/SD-WAN.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/781714/SD_SD-WAN_Gartner.jpg