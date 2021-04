Huawei Enterprise BG anuncia a transformação do sistema de parceria para criar um novo ecossistema digital

SHENZHEN, China, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- O Enterprise Business Group (BG) da Huawei lançou seu plano estratégico para o negócio de parcerias de 2021. De acordo com o plano, a Huawei continuará a desenvolver, cultivar, motivar e apoiar os parceiros através de melhores investimentos e incentivos para criar um ecossistema aberto, colaborativo e mutuamente benéfico.

Em 2020, as receitas de vendas da Huawei Enterprise Business atingiram 100,3 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 23,0%, o que não teria sido possível sem o valioso apoio dos nossos parceiros. No final de 2020, a Huawei tinha mais de 30.000 parceiros. Entre eles, havia mais de 22.000 parceiros de vendas, 1.600 parceiros de soluções, 5.400 parceiros de serviço e operação, 1.600 alianças de talentos, bem como 100 parceiros de investimento e financiamento. Além disso, mais de 19.000 parceiros aderiram ao Programa de parceria da HUAWEI CLOUD. O HUAWEI CLOUD tem mais de 4.000 aplicações em serviço no mercado e atraiu 1,6 milhão de desenvolvedores, formando um ecossistema próspero.

O vice-presidente executivo da Enterprise BG, Ma Yue, declarou que as empresas devem trabalhar juntas para abraçar a era da transformação digital, da qual a Huawei se transformará em uma parceira líder. A Huawei se concentrará nas seguintes prioridades para criar um novo ecossistema no futuro digital:

Continuar se concentrando em cultivar, motivar e apoiar os parceiros principais, melhorar os recursos dos parceiros e construir uma comunidade mútua. Em 2020, 81% das receitas de vendas da Enterprise BG foram derivadas de parceiros. Em 2021, a Huawei continuará a aumentar essa porcentagem e se esforçará para impulsionar a cooperação com seus parceiros principais. Transformar o sistema de parceiros tradicional em um que abrange todo o ciclo de vida, desde consultoria até o planejamento, o projeto, as vendas, a entrega, a manutenção e as operações para a transformação digital empresarial. Em 2021, a Huawei criará um grupo de parceiros para integração, operações, investimento, planejamento e consultoria. Além disso, também estabelecerá equipes de desenvolvimento e suporte dedicadas para colaborar com os parceiros e ajudar os clientes a alcançar a digitalização. Fortalecer o desenvolvimento de alianças de talentos globais e cultivar o talento das TIC para os setores para ajudar a melhorar o ambiente empresarial. A Huawei tem como objetivo estabelecer 2.000 Academias de TIC da Huawei e certificar outros 160.000 profissionais (560.000 pessoas certificadas até então) em todo o mundo até 2021.

A Huawei adere à estratégia "Plataforma + Ecossistema" e se esforça para construir um ecossistema saudável para cumprir os requisitos dos clientes, e continuará sendo justa e transparente em suas parcerias à medida que busca criar juntos novos valores e benefícios para todos.

Para mais informações, acesse https://e.huawei.com/en/news/ebg/2021/build-new-digital-ecosystem

FONTE Huawei

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei