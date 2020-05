Huawei Enterprise BG rejoint les partenaires de l'écosystème pour atteindre de nouveaux sommets dans la numérisation de l'industrie

SHENZHEN, Chine, 20 mai 2020 /PRNewswire/ -- En raison de l'épidémie mondiale de COVID-19, la numérisation de l'industrie est entrée dans une nouvelle phase de développement explosif, un signe de la forte résilience du marché et de son grand potentiel de croissance. La numérisation peut stimuler l'innovation dans les modèles de gestion des gouvernements et les modèles commerciaux des secteurs industriels verticaux, ainsi que l'efficacité de la production et des services. Dans cette optique, quelle est l'orientation de la transformation numérique dans les différents secteurs et comment ceux-ci devraient-ils se transformer ? Quels avantages Huawei peut-il apporter en aidant les entreprises clientes à réussir dans leurs activités ? Lors du Sommet mondial 2020 des analystes de Huawei (HAS 2020), le 19 mai, Huawei Enterprise Business Group (groupe d'activités d'entreprises de Huawei) a partagé avec les analystes et les médias du monde entier ses réflexions sur les tendances du secteur et les défis auxquels il est actuellement confronté. Huawei Enterprise Business Group travaillera avec des partenaires pour explorer le marché de la numérisation de l'industrie et aider les clients à accélérer les processus de numérisation et d'intelligence.

« L'année 2019 a été particulièrement mouvementée et difficile pour Huawei. Cependant, nous avons réussi à relever les défis en restant concentrés sur la résolution des problèmes des clients et la création de valeur, » a déclaré M. Peng Zhongyang, membre du conseil d'administration, président de Huawei Enterprise Business Group. « Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur et de capacités accumulées, nous avons une compréhension approfondie du secteur et des besoins des clients. Huawei fournit des produits et des solutions TIC compétitives qui couvrent de multiples domaines de produits. C'est pourquoi de nombreux clients ont choisi Huawei comme partenaire pour leur passage au numérique. La réussite de Huawei est le résultat de notre investissement important dans la R-D et l'innovation continue. À l'ère du numérique, avec nos équipes de R-D fortes de 90 000 professionnels, nous allons nous plonger dans le marché de la transformation numérique et développer des solutions adaptées à des scénarios spécifiques pour les gouvernements et les entreprises. Nous collaborerons avec tous les partenaires pour construire un écosystème solide. Huawei s'engage à devenir le partenaire privilégié des clients pour la transformation numérique ; donc, ensemble, construisons le noyau d'une grande ère numérique. »

En raison des changements de l'environnement externe, Huawei est très confiant quant à atteindre ses nouveaux objectifs ambitieux. Premièrement, le développement et l'application unifiée de nouvelles technologies TIC telles que la 5G, l'IA et l'informatique en nuage ont considérablement accéléré la transformation numérique dans les secteurs industriels verticaux. Deuxièmement, en raison de la pandémie, les gouvernements et les entreprises du monde entier ont maintenant compris que la transformation numérique représente un impératif. La puissance et le potentiel d'un monde numérique sont par conséquent évidents.

M. Qiu Heng, président du marketing mondial de Huawei Enterprise BG, a présenté les performances et les objectifs commerciaux du groupe d'activités d'entreprises de Huawei en 2019 lors de son discours « Bring Digital to Every Organization » (permettre la numérisation de toutes les organisations). Avec le soutien de ses clients et partenaires mondiaux, Huawei Enterprise BG a réalisé un chiffre d'affaires de 89,7 milliards de yuans en 2019, dont 86 pour cent proviennent de la contribution des partenaires. Huawei sert plus de 50 000 entreprises clientes dans le monde entier. En outre, 228 entreprises de la liste Fortune Global 500 et 58 de la liste Fortune Global 100 ont choisi Huawei et ses partenaires pour les aider dans leur transformation numérique. Rien qu'à Shenzhen, Huawei a aidé plus de 1 800 entreprises à mettre en œuvre la transformation numérique dans les domaines de la finance, des transports, de la fabrication industrielle, de l'énergie électrique, de l'éducation et de la santé. À l'avenir, Huawei continuera à favoriser la réussite commerciale de ses clients en dirigeant la transformation numérique industrielle, en menant des réformes des campus et des centres de données et en développant des produits vedettes de pointe.

Huawei encourage la numérisation dans le secteur des transports depuis 20 ans. En intégrant profondément la 5G, l'IA et les TIC dans l'industrie, Huawei a aidé les clients du secteur des transports à améliorer la sécurité, l'efficacité et l'expérience dans tous les domaines. M. Xiang Xi, vice-président de la division opérationnelle des transports mondiaux de Huawei, a partagé l'expérience de Huawei dans ce secteur : « Avec l'intégration croissante du secteur des transports, Huawei continuera à coopérer avec les partenaires de l'écosystème pour construire un système de transport complet et unifié en se concentrant sur le principe 'une identification de trajet, une commande pour la logistique et un cerveau pour les opérations et la supervision. »."

La transformation numérique du secteur des services financiers s'efforce d'être « totalement numérique, totalement intelligente et totalement ouverte ». En raison de la pandémie, le secteur des services financiers n'a jamais été aussi confiant et déterminé à mettre en œuvre des opérations numériques. En outre, le secteur des services financiers a démontré ses avantages et sa valeur en menant des opérations numériques avec les nouvelles technologies. M. Vincent Chen, directeur de la technologie de la division des services financiers mondiaux de Huawei, a déclaré que Huawei continuera à tirer parti de sa technologie innovante et de ses pratiques de pointe en matière d'infrastructure TIC pour aider les institutions financières à mettre en œuvre des stratégies commerciales telles que la finance inclusive, ainsi que l'innovation commerciale basée sur les données et la banque ouverte afin de fournir des services financiers stables, sûrs et souples.

Le secteur de l'énergie est confronté à des défis tels que la transformation de l'énergie, les demandes de faibles émissions de carbone, la sécurité énergétique et l'interaction amicale dans la consommation d'énergie. M. Xia Wenbo, directeur de la transformation numérique du secteur de l'énergie mondiale de Huawei Enterprise BG, estime que ces défis accéléreront la transformation et la mise à niveau du secteur de l'énergie électrique. « Huawei travaillera avec les clients du secteur de l'énergie électrique pour promouvoir l'application du Cloud computing, des mégadonnées, de la 5G et des technologies d'IA dans le secteur, ce qui permettra ainsi d'assurer un fonctionnement sûr et stable du réseau électrique, de soutenir un accès à grande échelle aux nouvelles énergies et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. En outre, de nouveaux services pourront être développés et la transformation numérique du secteur en sera accélérée, » a déclaré M. Xia.

À l'avenir, Huawei jettera les bases de la Chine numérique et constituera le noyau d'un monde numérique fondé sur « une nouvelle connectivité, une nouvelle informatique, de nouvelles plateformes et de nouveaux écosystèmes ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://e.huawei.com/en/

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei