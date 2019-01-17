Huawei Enterprise представит четыре флагманских продукта на MWC19 в Барселоне

Президент по вопросам международного маркетинга Huawei Enterprise Business Group Цю Хэн (Qiu Heng) прокомментировал: «Huawei Enterprise переживает период устойчивого коммерческого роста. В 2018 году наш доход превысил 10 млрд долл. США. Всемирный мобильный конгресс-2019 в Барселоне станет для нас дебютным, и поэтому мы очень рады поделиться с коллегами своими знаниями и наработками в области перехода на цифровые технологии.

Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать прогрессивный потенциал технологий сетевого доступа из любой точки и всеобъемлющего искусственного интеллекта для корпоративного рынка при помощи наших передовых флагманских продуктов, включая первую в мире коммерческую точку доступа Wi-Fi 6, революционный ИИ-коммутатор для центров обработки данных, самое быстродействующее интеллектуальное флэш-хранилище OceanStor Dorado, а также инновационные программно-определяемые ИИ-камеры линейки X.

В рамках конгресса состоится и презентация нашей цифровой платформы. Мы уверены, что создание платформы с интеграцией новых ИКТ является ключом к содействию предприятиям в успешном переходе на цифровые технологии».

Три выставочных зоны и четыре революционных продукта продемонстрируют комплексные преимущества Huawei Enterprise в сфере сетевого взаимодействия и интеллектуальной обработки данных

В ходе MWC19 компания Huawei Enterprise представит четыре флагманских продукта для корпоративного рынка, делая акцент на потребности правительственных, деловых и общественных взаимосвязанных экосистем в технологиях повсеместной связи и всеобъемлющих возможностях интеллектуальной обработки данных для удовлетворения нужд граждан и клиентов:

Первая в мире коммерческая точка доступа Wi-Fi 6 : 802.11ax - новейшее поколение технологии Wi-Fi, которое в отраслевом сообществе известно под названием Wi-Fi 6. Новый продукт Huawei Enterprise представляет собой первый пример практического применения технологий 8x8 MU-MIMO, пространственного мультиплексирования OFDMA, а также модуляции и демодуляции 1024QAM в сетях Wi-Fi. Это решение обеспечивает общую скорость доступа одиночной беспроводной точки доступа (АР) на уровне выше 10 Гб/с и позволяет увеличить число одновременно активных пользователей в четыре раза. Кроме беспрецедентно высокой скорости соединения, Wi-Fi 6 сокращает сетевые задержки с 30 мс до 10 мс, что в полной мере отвечает требованиям приложений ВР и корпоративных сетей. Точка доступа Wi-Fi 6 уже используется клиентами компании. В сочетании со смарт-антеннами Huawei третьего поколения и технологией радиоинтерфейса SmartRadio радиус покрытия сигналами Wi-Fi 6 проверенно увеличивается на 40%.

: 802.11ax - новейшее поколение технологии Wi-Fi, которое в отраслевом сообществе известно под названием Wi-Fi 6. Новый продукт Huawei Enterprise представляет собой первый пример практического применения технологий 8x8 MU-MIMO, пространственного мультиплексирования OFDMA, а также модуляции и демодуляции 1024QAM в сетях Wi-Fi. Это решение обеспечивает общую скорость доступа одиночной беспроводной точки доступа (АР) на уровне выше 10 Гб/с и позволяет увеличить число одновременно активных пользователей в четыре раза. Кроме беспрецедентно высокой скорости соединения, Wi-Fi 6 сокращает сетевые задержки с 30 мс до 10 мс, что в полной мере отвечает требованиям приложений ВР и корпоративных сетей. Точка доступа Wi-Fi 6 уже используется клиентами компании. В сочетании со смарт-антеннами Huawei третьего поколения и технологией радиоинтерфейса SmartRadio радиус покрытия сигналами Wi-Fi 6 проверенно увеличивается на 40%. CloudEngine16800 - первый в мире ИИ-коммутатор для центров обработки данных : продукт оснащается ИИ-чипсетами Huawei. Уникальный интеллектуальный алгоритм коммутации без потерь - iLossless, - полностью решает характерную для Ethernet-сетей проблему пакетных потерь, повышая ресурс ИИ-вычислений с 50% до 100%, а показатель IOPS (количества операций ввода/вывода в секунду) хранилища данных - на 30%. Кроме того, коммутатор оснащается 48-портовыми линейными картами 400GE, а его коммутационная способность превышает среднеотраслевой показатель в пять раз. Полностью укомплектованная одиночная стойка экономит 320 000 кВт-ч электроэнергии в год.

- : продукт оснащается ИИ-чипсетами Huawei. Уникальный интеллектуальный алгоритм коммутации без потерь - iLossless, - полностью решает характерную для Ethernet-сетей проблему пакетных потерь, повышая ресурс ИИ-вычислений с 50% до 100%, а показатель IOPS (количества операций ввода/вывода в секунду) хранилища данных - на 30%. Кроме того, коммутатор оснащается 48-портовыми линейными картами 400GE, а его коммутационная способность превышает среднеотраслевой показатель в пять раз. Полностью укомплектованная одиночная стойка экономит 320 000 кВт-ч электроэнергии в год. OceanStor Dorado, самое быстродействующее флэш-хранилище в мире : эти высококлассные продукты для хранения данных разработаны специально для нужд корпоративного рынка. Они отличаются лучшими в отрасли показатели быстродействия и производительности (7 000 565 SPC-1™ IOPS), а также высокой надежностью (стабильное время задержки на уровне 0,5 мс). На сегодняшний день хранилища OceanStor Dorado уже используются семью из двадцати ведущих банков мира.

: эти высококлассные продукты для хранения данных разработаны специально для нужд корпоративного рынка. Они отличаются лучшими в отрасли показатели быстродействия и производительности (7 000 565 SPC-1™ IOPS), а также высокой надежностью (стабильное время задержки на уровне 0,5 мс). На сегодняшний день хранилища OceanStor Dorado уже используются семью из двадцати ведущих банков мира. Первые в мире программно-определяемые ИИ-камеры: камеры линейки Х от Huawei, оснащаемые ИИ-чипсетами компании, способны идентифицировать сценарии, осуществлять послойную интеллектуальную обработку данных, определять собственное состояние, адаптироваться к сценариям и обеспечивать непрерывное функционирование. С помощью функции соединения по принципу «один ко многим» программно-определяемые ИИ-камеры способны «одалживать» свои вычислительные ресурсы традиционным устройствам, эффективно наделяя их возможностями искусственного интеллекта.

Саммит цифровой трансформации индустрии от Huawei - платформа для обсуждения новых возможностей

Компания Huawei Enterprise стремится обеспечивать доступ всем организациям доступ к цифровым технологиям для формирования взаимосвязанного, интеллектуального мира. Чтобы лучше изучить пути адаптации заказчиков к потребностям переменчивого рынка в новую эпоху мобильных технологий и способы достижения успеха в переходе на цифровые технологии, предприятие проведет собственный Саммит цифровой трансформации индустрии. Мероприятие состоится в 14:00 25 февраля 2019 года в секторе В зала 8 комплекса Fira Gran Via. Вместе с клиентами и партнерами Huawei Enterprise расскажет аудитории о возможностях перехода на цифровые технологии и представит свою стратегию формирования цифровой платформы.

Стратегия Huawei Enterprise под названием «Платформа + экосистема» ориентирована на оказание правительственному и частному сектору поддержки в раскрытии потенциала ИКТ для успешного развития в условиях цифровой экономики. В рамках этой стратегии Huawei стремится создавать технологии повсеместного сетевого доступа и всеобъемлющей интеллектуальной обработки данных, стимулируя развитие, создание инноваций и генерирование новой ценности в сегодняшнем стремительно изменяющемся цифровом мире.

Более 700 городов по всему миру и 211 компаний из списка Fortune Global 500, включая 48 предприятий из первой сотни этого рейтинга, уже выбрали Huawei Enterprise партнером в вопросах перехода на цифровые технологии.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/824895/Huawei_Qiu_Heng.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/824921/Huawei_pre_MWC_19.jpg

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