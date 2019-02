Huawei Enterprise przedstawia cztery hity na targach MWC19 w Barcelonie

– Z przyjemnością zademonstrujemy moc wszechobecnej łączności i analityki na potrzeby rynku korporacyjnego w zakresie transformacji poprzez cztery z naszych wiodących na świecie produktów flagowych, w tym pierwszy komercyjny Wi-Fi 6 AP, przełącznik centrum danych ze sztuczną inteligencją, najszybszą na świecie inteligentną pamięć flash OceanStor Dorado i pierwszy na świecie aparat ze sztuczną inteligencją w oprogramowaniu z serii X – wyjaśnił prezes.

– Wdrożymy także naszą platformę cyfrową. Wierzymy, że implementacja platformy cyfrowej zintegrowanej z nowymi technologiami komunikacyjnymi jest kluczem do transformacji cyfrowej przedsiębiorstw – dodał prezes.

Trzy obszary wystawowe i cztery kultowe produkty pozwolą na zademonstrowanie potęgi Huawei Enterprise w zakresie analityki i łączności

W trakcie targów MWC19 firma Huawei Enterprise zademonstruje cztery produkty flagowe na potrzeby rynku korporacyjnego, tym samym podkreślając, jak w połączonym świecie rządy i przedsiębiorstwa potrzebują wszechobecnej łączności i analityki w celu sprostania potrzebom obywateli i klientów.

Pierwsze na świecie komercyjne rozwiązanie Wi-Fi 6 AP : 802.11ax to najnowsza generacja technologii Wi-Fi znana w branży jako Wi-Fi 6. Produkt ten jest pierwszą w branży implementacją technologii 8x8 MU-MIMO, multipleksacji podziału przestrzeni OFDMA oraz technologii modulacji i demodulacji 1024QAM w Wi-Fi. Takie rozwiązanie po raz pierwszy w historii umożliwia całkowity poziom łączności w pojedynczym punkcie dostępu bezprzewodowego (AP) przekraczający 10 Gbps. Ponadto liczba użytkowników, którzy mogą jednocześnie korzystać z urządzenia jest czterokrotnie wyższa. Poza większą prędkością, technologia Wi-Fi 6 zmniejsza opóźnienia sieciowe z 30 do 10 ms, tym samym odpowiadając na zapotrzebowanie na krótkie opóźnienia w VR i sieciach korporacyjnych. Rozwiązanie Wi-Fi AP firmy Huawei już zostało wdrożone, a w połączeniu z trzeciej generacji, inteligentną technologią antenową i rozwiązaniem interfejsu powietrznego SmartRadio promień zasięgu sygnału Wi-Fi 6 jest o 40% większy.

Szczyt cyfrowej transformacji branż firmy Huawei, platforma do dyskusji na temat nowych możliwości

Firma Huawei Enterprise ma na celu wniesienie możliwości cyfrowych do każdej organizacji w ramach w pełni połączonego, inteligentnego świata. Aby poznać sposoby reagowania na potrzeby rynkowe w ciągle zmieniającym się świecie w epoce cyfrowej i w celu pomyślnej realizacji cyfrowych transformacji, firma Huawei Enterprise zorganizuje szczyt cyfrowej transformacji branż w Sali B, hali 8 w Fira Gran Via dnia 25 lutego 2019 r. o 14:00. Wraz z klientami i partnerami z całego świata Huawei Enterprise podzieli się z publicznością wskazówkami co do pomyślnego przeprowadzania cyfrowych transformacji i zaprezentuje strategię platformy cyfrowej.

Strategia Platform + Ecosystem firmy Huawei Enterprise ma na celu wsparcie rządów i przedsiębiorstw w wykorzystaniu potęgi technologii telekomunikacyjnych do osiągnięcia sukcesu w gospodarce cyfrowej. W ramach strategii firma Huawei zobowiązała się do zapewniania wszechobecnej łączności i analityki w celu napędzania rozwoju, innowacji i wartości w szybko zmieniającym się świecie cyfrowym.

Ponad 700 miast z całego świata i 211 firm z listy Fortune Global 500, w tym 48 przedsiębiorstw z czołowej 100, już wybrało Huawei Enterprise jako partnera w zakresie cyfrowych transformacji.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/824895/Huawei_Qiu_Heng.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/824921/Huawei_pre_MWC_19.jpg

