Huawei Enterprise stellt auf dem MWC19 Barcelona vier Leuchtturm-Produkte vor

Qiu Heng, Präsident des Bereichs Global Marketing der Huawei Enterprise Business Group, sagte: „Huawei Enterprise erlebt derzeit ein stabiles Geschäftswachstum und erzielte 2018 eine Jahresumsatz von über 10 Milliarden US-Dollar. Mit dem MWC19 Barcelona sind wir zum ersten Mal auf der dieser Veranstaltung dabei und wir sind sehr gespannt darauf, uns dort mit unseren Kollegen über das, was wir in Sachen digitale Transformation gelernt haben, austauschen zu können."

„Wir freuen uns, die umwälzende Kraft, die überall verfügbare Verbindungen und die ständige Verfügbarkeit von erhobenen Daten für den Unternehmensmarkt besitzen, vorführen zu dürfen, und zwar anhand unserer vier weltweit führenden Vorzeige-Produkte, wie den weltweit ersten kommerziellen Wi-Fi 6 AP, den weltweit ersten KI-betriebenen Rechenzentrum-Switch, den weltweit schnellsten intelligenten OceanStor Dorado All-Flash-Speicher und mit der X-Serie die weltweit erste softwaregestützte KI-Kamera."

„Außerdem werden wir erstmals unsere digitale Plattform vorstellen. Wir sind davon überzeugt, dass die Einführung einer digitalen Plattform, die in neuer IKT-Technologie integriert ist, der Schlüssel sein wird, wenn es darum geht, Unternehmen bei der Umsetzung der digitalen Transformation zu unterstützen."

Drei Ausstellungsbereiche und vier Leuchtturm-Produkte, die die umfassende Stärke von Huawei Enterprise bei Datenerhebung und -verarbeitung sowie Vernetzung demonstrieren

Huawei Enterprise wird auf dem MWC19 vier Vorzeige-Produkte für den Unternehmensmarkt vorführen und damit unterstreichen, wie sehr Regierungen und Unternehmen in einer eng vernetzten Welt überall verbunden sein und jederzeit Daten erheben und auf diese zugreifen können müssen, um den Bedürfnissen von Bürgern und Kunden gerecht zu werden:

Weltweit erster kommerzieller Wi-Fi 6 AP : 802.11ax ist die neueste Generation der Wi-Fi-Technik und ist in der Branche auch als Wi-Fi 6 bekannt. Mit diesem Produkt werden in der Branche zum ersten Mal die 8x8 MU-MIMO-Technologie, die OFDMA Raummultiplexing-Technologie und die 1024QAM Modulations- und Demodulationstechnologie bei Wi-Fi eingeführt. Damit wird erstmals die volle Zugriffsübertragungsrate eines einzelnen drahtlosen Zugriffspunkts (Access Point, AP) ermöglicht, womit zum ersten Mal eine Übertragungsrate von 10 Gbps übertroffen wird und sich die Zahl der Anwender, die den Zugriffspunkt gleichzeitig nutzen können, um das Vierfache erhöht. Neben der höheren Geschwindigkeit verringert der Wi-Fi 6 die Latenzzeit des Netzwerks von 30 ms auf 10 ms, was dem Bedarf an geringen Latenzzeiten bei VR-Anwendungen und Unternehmensnetzwerken gerecht wird. Der Wi-Fi 6 AP von Huawei ist bereits im Einsatz und dank der Technologie für intelligente Antennen (Smart Antennas) der dritten Generation von Huawei und seiner SmartRadio-Technologie für Luftschnittstellen wird der Signalradius des Wi-Fi 6 um 40 Prozent erweitert.

Der Digital Transformation of Industries Summit von Huawei als Plattform, auf der neue Chancen diskutiert werden

Mit dem Ziel einer vollständig vernetzten, intelligenten Welt will Huawei Enterprise die Digitalisierung in jede Organisation tragen. Um herauszufinden, wie Kunden mit den sich ständig ändernden Marktanforderungen in einem neuen mobilen Zeitalter umgehen können und die digitale Transformation erfolgreich meistern, wird Huawei Enterprise am 25. Februar 2019 ab 14.00 Uhr den Digital Transformation of Industries Summit im Theatre B, Halle 8, Fira Gran Via, veranstalten. Gemeinsam mit Kunden und Partnern aus der ganzen Welt wird sich Huawei Enterprise mit dem Publikum darüber austauschen, was für eine digitale Transformation nötig ist. Zudem wird es seine Strategie der digitalen Plattform besonders hervorheben.

Die „Platform + Ecosystem"-Strategie von Huawei Enterprise ist darauf ausgerichtet, Regierungen und Unternehmen dabei zu helfen, die Stärken der IKT-Technologien zu entfesseln und so den Weg in die digitale Wirtschaft erfolgreich ebnen. Huawei ist im Rahmen dieser Strategie bestrebt, überall verfügbare Verbindungen und die Möglichkeit, jederzeit Daten zu erheben und auf diese zuzugreifen, bereitzustellen, damit in dieser sich schnell weiterentwickelnden Welt mehr Wachstum erzeugt und Innovationen und Mehrwert geschaffen werden können.

Mehr als 700 Städte auf der ganzen Welt und 211 der Fortune Global 500-Unternehmen, darunter 48 der Top-100, haben sich bereits für Huawei Enterprise als Partner für die digitale Transformation entschieden.

