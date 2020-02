Huawei enthüllt bestes 5G-Netz für Geschäftserfolg

LONDON, 21. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Im Rahmen des Produkt- und Solution-Launch in London hielt Peng Song, President von Huaweis Geschäftsbereich Carrier BG Marketing and Solution Sales, eine Keynote. Dabei kündigte er den Start eines hochmodernen 5G-Netzes an, das Netzbetreibern zum kommerziellen 5G-Erfolg verhelfen soll.