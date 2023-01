Huawei entra na lista A da Carbon Disclosure Project por transparência e desempenho em relação às mudanças climáticas

SHENZHEN, China, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei conquistou uma colocação de excelência da Carbon Disclosure Project, CDP, por suas ações sobre mudanças climáticas e transparência em divulgações. A organização internacional sem fins lucrativos ambientais colocou a empresa em sua "Lista A" de mudanças climáticas, a única empresa da China continental a receber o prêmio. O CDP também concedeu à Huawei o "Prêmio de Excelente Liderança Ambiental".

Huawei incluída na "lista A" do CDP Climate Change de 2022

A Huawei adere ao conceito de "Tecnologia para um Planeta Melhor", ou seja, usar a tecnologia para promover o desenvolvimento verde e combater as mudanças climáticas. A Huawei acredita que as tecnologias de TIC são ferramentas poderosas para reduzir as emissões de carbono, promover as energias renováveis, contribuir para uma economia circular e proteger a natureza .

Em suas próprias operações, a Huawei se esforça para promover a conservação de energia e a redução de emissões, bem como para usar mais energia renovável. Enquanto isso, nossa unidade de negócio de Digital Power concentra-se em áreas como geração de energia limpa, eletrificação de transporte e infraestrutura de TIC verde – para facilitar a transição energética global.

Até o final de 2022, a Huawei ajudou seus clientes a gerar mais de 695,1 bilhões de kWh de energia verde e reduzir o consumo de energia dos clientes em 19,5 bilhões de kWh, o equivalente a evitar quase 340 milhões de toneladas de emissões de CO2. Além disso, a Huawei incorpora o conceito de economia circular em seu gerenciamento do ciclo de vida do produto, desde o design até o final da vida útil de cada item. A Huawei está comprometida em usar materiais mais ecológicos e embalagens mais sustentáveis, reduzindo as emissões de carbono nos processos e produzindo produtos mais duráveis que reduzam o desperdício. Para complementar os próprios esforços, a empresa trabalha com parceiros, como organizações de proteção ambiental e instituições de pesquisa científica, para aproveitar a tecnologia de maneiras inovadoras para proteger florestas, zonas úmidas, oceanos e a natureza como um todo.

Tao Jingwen, Diretor do Conselho e Diretor do Comitê de Desenvolvimento Sustentável Corporativo da Huawei, afirma: "O desenvolvimento sustentável é uma parte importante da estratégia geral da Huawei. Para enfrentar o desafio global das mudanças climáticas, acreditamos que a tecnologia é um facilitador fundamental do desenvolvimento sustentável, com o objetivo de criar um mundo mais inclusivo e ecológico. A Huawei espera trabalhar com clientes, fornecedores e parceiros globais para promover o desenvolvimento verde e sustentável em vários setores e construir uma sociedade de baixo carbono".

Dexter Galvin, Diretor Global de Corporações e Cadeias de Suprimentos do CDP, parabenizou a Huawei por seu desempenho. "A transparência ambiental é o primeiro passo vital para um futuro líquido zero e positivo para a natureza. Em um ano de preocupações ambientais cada vez maiores em todo o mundo - de condições climáticas extremas à perdas sem precedentes para a natureza - a necessidade de mudanças transformacionais, urgentes e colaborativas é mais crítica do que nunca".

Galvin continuou: "À medida que o CDP continua a elevar o nível do que se qualifica como liderança climática, florestal e hídrica, esperamos ver as ambições e ações das empresas na Lista A – e aquelas que querem um lugar nela – fazerem o mesmo".

