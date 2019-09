Huawei erfindet das Smartphone neu, enthüllt bahnbrechende HUAWEI Mate 30-Serie

Angetrieben wird die HUAWEI Mate 30-Serie vom Kirin 990-Chipsatz, Huaweis Premium-Chipsatz für Smartphones. Die im hochmodernen 7nm+ EUV-Verfahren hergestellte disruptive Kirin 990 5G SoC-Version unterstützt 2G/3G/4G sowie 5G Non-StandAlone (NSA) und StandAlone (SA) neben Dual SIM, Dual Standby und vollem FDD+TDD-Frequenzbandspektrum für reibungslose Konnektivität.

Das HUAWEI Mate 30 ist mit einer SuperSensing-Triple-Kamera ausgestattet, bestehend aus einer 40-MP-SuperSensing-Kamera, einer 16-MP-Ultraweitwinkel-Kamera und einer 8-MP-Telezoom-Kamera. In Kombination mit einem ISP 5.0-Bildsignalprozessor kann man mit dem HUAWEI Mate 30 gestochen scharfe Fotos und Videos aufnehmen.

Das HUAWEI Mate 30 Pro verfügt über ein revolutionäres Quad-Kamerasystem mit einer 40-MP-Cine-Kamera, einer 40-MP-SuperSensing-Kamera, einer 8-MP-Telezoom-Kamera und einer Kamera mit 3D-Tiefensensor. HUAWEI SuperCharge und EMUI10 bieten eine lange Akkulaufzeit auch bei starker Beanspruchung und ein aufgewertetes Benutzererlebnis.

Das HUAWEI Mate 30 besitzt einen leistungsfähigen Akku mit 4200 mAh, während beim HUAWEI Mate 30 Pro ein noch stärkerer Akku mit 4500 mAh verbaut ist. Wireless HUAWEI SuperCharge mit 27 W (kabellos) und HUAWEI SuperCharge mit 40 W ermöglichen sicheres und schnelles Aufladen. Kabelgebundenes und kabelloses Laden im Auto sowie ein kabelgebundenes Ladegerät garantieren ein optimales Erlebnis quer durch alle Szenarien.

Richard Yu, CEO der Huawei Consumer Business Group, sagte: „Die HUAWEI Mate 30-Serie entfesselt das volle Potenzial des Smartphone. Es setzt sich klar von der Masse ab und stellt den Status Quo in Frage, während es gleichzeitig ein bislang einmaliges Benutzererlebnis bietet. Das Zeitalter von 5G ist eine Chance, um die Smartphone-Technologie neu zu erfinden. Die HUAWEI Mate 30-Serie ist der ultimative Ausdruck dessen, was möglich ist."

Die HUAWEI Mate 30-Serie bietet viele neue Features, die ein unglaublich flüssiges und fesselndes Benutzererlebnis bieten. Dazu gehören das Betriebssystem EMUI10 für einen modernen Look und überragende Benutzerinteraktion, innovative Side-Touch-Funktion statt einer mechanischen Lautstärketaste, KI-Gestenkontrolle für unzählige Bildschirminteraktionen und Steuerung kompatibler Smart-Geräte, um nur einige zu nennen.

EMUI10 erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards der Branche. Es ist nach CC EAL5+ zertifiziert (der weltweit erste kommerzialisierte und Sicherheitsstandard auf Luftfahrtniveau) und bietet TEE-Schutz für Mikrokernel im Betriebssystem.

HUAWEI WATCH GT 2 und HUAWEI FreeBuds 3

Huawei hat ebenfalls seine mit Spannung erwartete Wearables-Reihe HUAWEI WATCH GT 2 an den Start gebracht. Die HUAWEI WATCH GT 2-Reihe ist mit dem eigenentwickelten Kirin KI-Chip ausgestattet. Sie bietet eine erstklassige Akkulaufzeit und zahllose neue Wellness-Features und -Funktionen.

Huawei hat darüber hinaus die Markteinführung seiner kabellosen Bluetooth-Kopfhörer HUAWEI FreeBuds 3 angekündigt.

Farben, Preise und Verfügbarkeit

Das 6,53 Zoll große HUAWEI Mate 30 Pro und das 6,62 Zoll große HUAWEI Mate 30 sind in verschiedenen Farbvarianten und Materialien erhältlich. Die Preise sind wie folgt gestaffelt:

Modell Version Preis (inkl. Steuer) HUAWEI Mate 30 Pro (5G) 8 GB RAM + 256 GB ROM EUR 1199 HUAWEI Mate 30 Pro (4G) 8 GB RAM + 256 GB ROM EUR 1099 HUAWEI Mate 30 (4G) 8 GB RAM + 128 GB ROM EUR 799

Informationen zu Huawei Consumer BG

Huaweis Produkte und Dienste werden in über 170 Ländern angeboten und von einem Drittel der Weltbevölkerung verwendet. Das Unternehmen betreibt fünfzehn F&E-Zentren in den USA, Deutschland, Schweden, Russland, Indien und China. Huawei Consumer BG ist eine von drei Huawei-Unternehmenssparten und vermarktet Smartphones, PCs und Tablets, Wearables und Cloud-Dienste usw. Huaweis globales Netzwerk fußt auf 32 Jahren Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und will Verbraucher auf der ganzen Welt mit den neuesten technologischen Entwicklungen zusammenbringen.

