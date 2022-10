Huawei et Dronetech renforcent leur partenariat pour faciliter l'agriculture durable en Autriche

LINZ, Autriche, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Huawei et Dronetech, le plus grand fournisseur de services de drones d'Autriche, ont annoncé aujourd'hui de nouvelles applications nées de leur collaboration dans le domaine de l'agriculture intelligente 5G.

Au vignoble de Nussböckgut, un domaine séculaire de Haute-Autriche dont la première mention dans un document remonte à 1323, les deux entreprises ont fait le point sur leur projet pionnier lancé l'année dernière et ont présenté la façon dont leurs technologies 5G et IoT peuvent faire progresser la durabilité dans l'agriculture. Les deux entreprises ont également accueilli un panel composé d'experts en numérisation et en agriculture pour débattre de la manière dont l'innovation technologique, et la 5G en particulier, peut promouvoir l'agriculture durable dans un contexte de préoccupations mondiales croissantes pour la sécurité alimentaire.

Les deux entreprises ont annoncé que leur collaboration entrait dans la deuxième phase appelée « Digital Sky ». Huawei fournira des services de cloud computing en plus de la 5G, qui serviront de base à l'analyse en temps réel par l'intelligence artificielle (IA). Parallèlement, équipés de caméras et de capteurs haute résolution, les drones de Dronetech inspecteront les terres et les objets, pour capturer des images et collecter des données qui seront traitées par l'IA, et fourniront instantanément aux utilisateurs des conclusions exploitables.

Cette technologie aide les agriculteurs à détecter les petits insectes, à surveiller l'état des cultures et à prévoir les récoltes, ce qui leur permet d'optimiser l'utilisation de l'eau, des produits chimiques et des pesticides de manière précise et avec un minimum de gaspillage.

Dans une deuxième phase, le projet prévoit également de développer une approche d'économie partagée pour les services de drones. Les utilisateurs de différents secteurs, notamment les agriculteurs, les municipalités, les entreprises ou les particuliers, pourraient louer les drones et leurs solutions d'intelligence artificielle pour un large éventail d'applications, telles que l'inspection des panneaux solaires, la gestion du trafic ou la détection de l'usure des lignes électriques.

« Le projet de Huawei et Dronetech relatif à l'utilisation de drones dans la culture d'asperges et la viticulture est le premier en Autriche et nous voulons ici analyser la croissance des plantes grâce à la reconnaissance d'images en temps réel. Ce faisant, nous voulons améliorer les récoltes, le rendement et la qualité des produits, » explique Andreas Reichhardt, directeur général de la direction générale VI - Télécommunications, services postaux et mines au ministère autrichien des Finances. « Nous voulons saisir les opportunités qu'offre la transformation numérique ; pour cela nous avons besoin d'une infrastructure optimale, ici l'accent est mis sur la 5G. »

Le plus grand défi que pose l'introduction de drones équipés de la 5G dans l'agriculture est la couverture réseau. Actuellement, les réseaux 5G sont principalement conçus pour les utilisateurs finaux qui se trouvent principalement au niveau du sol ou à l'intérieur. Une couverture de haute qualité pour les drones, qui volent généralement à 50 mètres au-dessus du sol, doit encore être développée.

Erich Manzer, directeur général adjoint de Huawei Autriche, a déclaré : « La 5G a été développée pour trois domaines d'application clés : Pour une bande passante élevée, une faible latence et pour connecter des millions d'appareils. L'utilisation de drones en combinaison avec l'IA et la 5G peut résoudre de nombreuses opérations à forte intensité de ressources, comme la maintenance ou la surveillance de zones. »

David Hopf, PDG de Dronetech, a déclaré : « Les drones alimentés par l'IA sont des facilitateurs importants pour l'avenir durable de l'agriculture. En partenariat avec Huawei, nous avons développé une solution qui peut non seulement réduire massivement l'utilisation de pesticides et d'engrais, mais aussi améliorer l'efficacité de l'agriculture et réduire les coûts de main-d'œuvre. Cette solution contribue à rendre nos chaînes d'approvisionnement alimentaire plus durables. »

Pour en savoir plus : https://www.huawei.com/en/sustainability/the-latest/events/5g-smart-farming-tour

SOURCE Huawei Technologies Co.,Ltd.