Huawei et Intel lancent conjointement la nouvelle génération de serveurs intelligents FusionServer Pro V6

Kenneth Zhang, président de FusionServer Business, Huawei, a longuement parlé de la façon dont l'industrie informatique doit combiner une puissance et une densité de calcul à nœud unique plus élevées avec une exploitation et un entretien intelligents pour relever les défis actuels. « Une amélioration de la performance des serveurs au niveau du système, le déploiement de centres de données à haute densité et l'exploitation et l'entretien intelligents sont essentiels au développement du secteur de l'informatique » a expliqué Kenneth Zhang.

Les serveurs intelligents FusionServer Pro de Huawei fonctionnent avec l'architecture x86 qui permet d'exploiter des systèmes informatiques généraux et hétérogènes puissants. La nouvelle génération de serveurs FusionServer Pro 2488H V6 comprend quatre processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3e génération dans un espace de 2U, avec 48 DIMM DDR4 et 11 fentes PCIe pour le stockage local. Ce serveur intelligent est équipé des plus récents modules de formation et d'inférence en matière d'intelligence artificielle pour libérer jusqu'à 560 Tflops de puissance de calcul sur un nœud unique.

Intel, l'un des partenaires mondiaux les plus importants de Huawei, a participé au lancement de FusionServer Pro 2488H V6. L'entreprise y a présenté les derniers produits de centre de données Intel. L'un de ces produits est le processeur Intel® Xeon® Scalable de 3e génération. Il favorise l'accélération de l'intégration de l'intelligence artificielle et en propulse la performance au niveau supérieur avec Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) qui prend en charge le format bfloat 16. Ce produit de nouvelle génération offre un rendement d'inférence 1,9 fois supérieur à celui de la génération précédente. Intel offre une technologie de mémoire sous la forme de la série de mémoire permanente (PMem) 200 d'Intel® Optane™ pour soutenir l'analyse des mégadonnées en temps réel. S'appuyant sur la configuration inégalée du processeur Intel de prochaine génération, le serveur FusionServer Pro 2488H V6 d'Huawei offre un meilleur rendement et des services améliorés aux clients.

Faire progresser l'écosystème grâce à une collaboration étroite

Un écosystème prospère soutient la technologie et le développement de produits de A à Z. C'est la raison pour laquelle Huawei continue de développer des écosystèmes et préconise la collaboration pour tirer profit d'avantages mutuels. Kenneth Zhang explique qu'en travaillant avec Intel et d'autres partenaires mondiaux, Huawei a construit un vaste portefeuille de produits et de solutions de serveur intelligent FusionServer Pro. « Nos efforts concertés favorisent la prospérité de l'écosystème collaboratif du FusionServer Pro », a déclaré Kenneth Zhang.

Les solutions SAP HANA d'Huawei constituent un autre ensemble de solutions communes diversifiées. Il s'agit de solutions à nœud unique, de grappe et d'interface de document technique qui offrent un rendement élevé, une grande fiabilité et une mise à l'échelle progressive. Ces solutions communes sont rendues possibles grâce à la série Huawei FusionServer Pro, permettant aux entreprises d'accélérer leurs services essentiels, comme la planification des ressources de l'entreprise (PRE) et l'entreposage de données, et d'analyser rapidement les données clés pour exploiter efficacement la valeur des données de masse.

Li Peisong, directeur de SAP Partner Adoption Center (SAP PAC), en Chine, un partenaire important de Huawei, est également intervenu lors de l'événement. Selon lui, grâce à l'étroite collaboration technique entre SAP PAC et Huawei, ces produits communs sont en mesure d'atteindre un rendement élevé et de servir de plateforme de technologie de l'information entièrement conforme aux spécifications techniques de SAP.

La série FusionServer Pro de Huawei est également largement reconnue par les autres partenaires de l'industrie présents à l'événement. Leon Wang, directeur exécutif et président-directeur général d'Automated Systems Holdings Limited (ASL), un fournisseur de solutions mondiales inscrit au Hong Kong Main Board, a présenté les avantages de la gamme de produits de serveurs intelligents FusionServer Pro de Huawei. Selon lui, ASL s'associera à Huawei afin de propulser son entreprise vers de nouveaux sommets et de créer ensemble une nouvelle valeur ajoutée.

Les nouvelles technologies en matière de 5G, d'intelligence artificielle et d'infonuagique rendent possible la transformation numérique. Cependant, cela présente certains défis, comme l'obligation de miser sur un environnement informatique diversifié dans tous les aspects de la société. Pour relever ces défis, Huawei collaborera avec Intel et d'autres partenaires mondiaux afin de respecter son engagement quant à un système d'approvisionnement mondial diversifié et de dynamiser l'industrie et l'écosystème informatique. Ensemble, Huawei et Intel offriront aux clients les produits et solutions de serveur intelligent FusionServer Pro de première qualité, en proposant un rendement inégalé et un écosystème prospère qui aideront les entreprises à passer à l'ère numérique.

HUAWEI CONNECT 2020 est un événement phare annuel au sein de l'industrie mondiale des technologies de l'information et des communications (TIC) organisé par Huawei, qui aura lieu à Shanghai du 23 au 26 septembre 2020. HUAWEI CONNECT est une plateforme ouverte conçue pour aider nos clients et nos partenaires à s'y retrouver parmi ces changements, faire part de leurs expériences et travailler ensemble pour créer une nouvelle valeur ajoutée. Au cours de l'événement de cette année, nous explorerons les tendances et les possibilités en ce qui concerne la numérisation industrielle; nous présenterons des technologies, des solutions et produits liés aux TIC de pointe; nous vous donnerons un aperçu des résultats d'une innovation conjointe; et nous vous ferons part des meilleures pratiques en matière de transformation numérique. Notre objectif ultime est de bâtir un écosystème du secteur ouvert et sain qui profitera à tous les intervenants et apportera une nouvelle valeur ajoutée à tous les secteurs. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

À propos de Huawei

Fondé en 1987, Huawei est un fournisseur mondial de premier plan d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Nous comptons plus de 194 000 employés, et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes partout dans le monde.

Notre mission consiste à rendre les technologies numériques accessibles à chaque personne, foyer et entreprise, pour créer un monde entièrement connecté et intelligent. Pour cela, nous favorisons une connectivité omniprésente et une égalité d'accès aux réseaux; nous rendons accessibles l'infonuagique et l'intelligence artificielle aux quatre coins de la planète pour offrir une puissance informatique supérieure là où vous en avez besoin, au moment où vous en avez besoin; nous construisons des plateformes numériques pour aider l'ensemble des secteurs d'activités et entreprises à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques; et nous redéfinissons l'expérience utilisateur au moyen de l'IA, afin de la rendre plus personnalisée pour les utilisateurs dans tous les aspects de leur vie, que ce soit à la maison, au bureau ou lors de leurs déplacements.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de Huawei à l'adresse www.huawei.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Photo — https://mma.prnewswire.com/media/1278946/FusionServer_Pro_2488H_V6_Launch.jpg

SOURCE Huawei