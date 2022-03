Huawei et Omio s'associent pour créer une expérience de voyage sans faille pour les utilisateurs

L'API de recherche unique d'Omio a été intégrée à Petal Search et Petal Maps, permettant aux utilisateurs de découvrir et de comparer facilement les options de transport multimodal - train, bus, avion et ferry, avant d'être redirigés vers la plateforme Omio pour réserver leurs billets.

« Grâce à la pandémie, notre équipe d'ingénieurs a pu renforcer la puissance de traitement des données de notre technologie, ce qui signifie que l'API de recherche d'Omio est plus puissante que jamais pour l'évaluation et l'intégration en temps réel des données, ce qui simplifie la recherche d'options de voyage », a déclaré Tomas Vocetka, directeur technique d'Omio. « Nous sommes ravis que les utilisateurs de Petal Search et Maps aient cette technologie au bout des doigts. »

La technologie d'Omio sera disponible sur tous les appareils Huawei où ils pourront accéder à un portefeuille de plus de 1 000 fournisseurs, et rechercher et comparer des itinéraires dans 37 pays et 21 langues.

Petal Search de Huawei a recueilli plus de 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels depuis son lancement en 2020 et est disponible dans plus de 70 langues et plus de 170 pays.

Julian Persaud, directeur commercial d'Omio, a déclaré : « Nous croyons qu'il faut rendre l'expérience du voyage aussi facile que possible, et nous sommes ravis de nous associer à Huawei pour permettre aux voyageurs de rechercher et de comparer les trajets multimodaux qui répondent à leurs besoins. Les partenariats sont incroyablement importants pour nous, et nous voulons collaborer avec ceux qui partagent notre croyance dans les solutions de type numérique pour favoriser la reprise du secteur du tourisme. »

Ce partenariat est également un signal que les voyages internationaux sont en train de rebondir et reflète les données de l'Omio qui montrent qu'il y a eu une augmentation de 50 % de la découverte de voyages (janvier 2022) par rapport à 2019.

« Voyager pour découvrir des contrées lointaines et sauvages est enfin redevenu une réalité. Huawei s'est donc associé à Omio pour proposer des options de transport précises aux utilisateurs de Petal Search et de Maps afin qu'ils puissent profiter au maximum de leur nouvelle liberté de déplacement. Ce partenariat innovant nous permettra de nous associer aux meilleurs partenaires mondiaux et locaux pour offrir des options de voyage infinies et offrir aux utilisateurs la meilleure expérience possible », déclare William Tian, président de Huawei Consumer Business Group Western Europe.

À propos d'Omio

Depuis son lancement en 2013, Omio aide ses clients à découvrir différentes façons de voyager. Il s'agit d'un centre de voyages complet qui répond aux besoins des clients pour explorer l'Europe, les États-Unis et le Canada en train, en bus, en avion et en ferry.

À propos de Huawei Petal Search

Petal Search est le moteur de recherche mobile de Huawei, alimenté par l'IA, qui permet de trouver facilement pratiquement tout ce qui se trouve en ligne, qu'il s'agisse d'achats, de voyages ou d'informations. Il donne la priorité à la vie privée des utilisateurs et adhère à des normes strictes en matière de confidentialité et de protection des droits d'auteur. Petal Search a été certifié par le sceau européen de protection de la vie privée pour sa conformité au GDPR.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1759581/image_1.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei