Huawei et ses partenaires industriels publient conjointement le livre blanc de l'industrie 5GDN

SHENZHEN, Chine, 25 février 2020 /PRNewswire/ -- Le Livre blanc de l'industrie 5GDN a récemment fait l'objet d'une publication commune par Huawei, l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (CAICT), China Mobile, China Telecom et China Unicom. Depuis la création de la 5G Deterministic Networking Alliance (5GDNA, ou Alliance de mise en réseau déterministe de la 5G) l'année dernière, c'est la première fois que la 5GDNA présente la 5G Deterministic Networking (5GDN, ou Mise en réseau déterministe de la 5G) de façon exhaustive, décrivant la définition, les concepts, les technologies essentielles et les cas d'utilisation réussie de la 5GDN. Cette publication ouvre un nouveau chapitre pour le développement de la 5G, encourage le développement d'un plus grand nombre d'applications réseau et place la 5G au cœur de la numérisation du secteur.

L'usage commercial de la 5G s'accélère partout dans le monde, contribuant à offrir une riche expérience de service aux personnes, aux foyers et aux entreprises, ouvrant de grandes perspectives pour la numérisation du secteur et offrant un nouveau moteur de croissance pour les opérateurs. Une analyse de plus de 100 applications dans plus de dix secteurs d'activité a montré que les exigences de numérisation industrielle pour les réseaux 5G peuvent s'ordonner en trois catégories : des réseaux différenciés avec des capacités d'agencement ; des réseaux dédiés avec une garantie de sécurité des données ; et des réseaux en libre-service (DIY) avec une gestion autonome.

Les 5GDN sont des réseaux aux capacités déterministes bâtis en tenant compte de ces trois catégories. La 5GDN tire parti des ressources du réseaux 5G pour mettre en place des réseaux mobiles privés virtuels qui soient gérables, vérifiables et déterministes, assurant aux clients une expérience de service prévisible et différenciée.

Le livre blanc souligne que dans le processus de mise en place d'une 5GDN, les opérateurs peuvent commencer par le réseau central, qui peut maîtriser la topologie du réseau dans son ensemble et ordonner, programmer et gérer les ressources du réseau à l'échelle mondiale. Les opérateurs peuvent planifier et construire un réseau central reposant sur CORE (pour Cloud Native, one core, real-time operation, and edge computing, à savoir propre au nuage, avec un noyau, un fonctionnement en temps réel et le calcul en périphérie de réseau). La 5GDN fonctionne sur la plateforme propre au nuage et prend en charge la convergence totale 2G/3G/4G/5G reposant sur le micro-service. En tirant parti de l'informatique de périphérie à accès multiple, hétérogène et super performante, d'un découpage multidimensionnel dynamique et intelligent et d'un moteur d'automatisation du réseau central, la 5GDN peut fournir aux industries des capacités réseau différenciées et une expérience de mise en réseau déterministe.

La 5GDN ne peut pas être déployée en une seule fois et le déploiement de la 5G par les opérateurs n'en est encore qu'à ses débuts. Les opérateurs doivent choisir les secteurs et les modalités appropriés, en explorant les possibilités de déploiement rapide de la 5GDN dans la planification réseau. Comme le recommande le livre blanc, les zones fonctionnant de manière indépendante, comme les campus d'entreprise et les ports, devraient être prioritaires pour son déploiement. La visionique est fortement intégrée à la vidéo dans les modalités industrielles et convient également au déploiement rapide de la 5GDN ; les industries peuvent elles-mêmes choisir le calendrier de déploiement. Certaines industries ayant des exigences déterministes strictes en matière de convention sur le niveau de service, comme le secteur de l'électricité, sont susceptibles de donner la priorité au déploiement de la 5GDN.

En juin 2019, lors du MWC de Shanghai 2019, Huawei et ses partenaires industriels ont créé la 5GDNA et le laboratoire d'innovation industrielle. Fin 2019, plus de 80 membres, des opérateurs et des acteurs de différents domaines comme les multimédia, l'industrie, l'énergie, la santé et l'IoV, ont rejoint la 5GDNA. Elle encourage en permanence le consensus industriel et la construction d'un écosystème, règle les problèmes rencontrés par les technologies essentielles pour le déploiement, l'activité, l'écosystème de la 5G, et identifie des domaines essentiels du secteur pour accélérer le développement de la 5G. La 5GDNA a présenté de nombreux cas d'usage de la 5GDN, comme le port intelligent de Shanghai-Yangshan ; les réseaux intelligents bâtis par la State Grid Corporation of China (SGCC) et le China Southern Power Grid (CSG) ; l'usine intelligente de Haier à Qingdao ; le projet de tourisme culturel reposant sur la réalité augmentée de l'exposition de Beijing ; le Pays des merveilles des montagnes et des rivières ; et la publicité utilisant la réalité augmentée à l'aéroport de Shenzhen. Tous ces projets renforcent le poids de la 5GDNA dans le secteur.

Pour en savoir plus sur le Livre blanc de l'industrie 5GDN, rendez-vous sur https://www-file.huawei.com/-/media/corporate/pdf/news/5gdn-industry-white-paper-en.pdf

Pour de plus amples informations, consultez Huawei en ligne, www.huawei.com ou suivez-nous sur :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Related Links

http://www.huawei.com



SOURCE Huawei