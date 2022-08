Huawei et ses partenaires installent le premier système au monde de filtrage pour le saumon par intelligence artificielle dans une rivière naturelle en Norvège

Un système de filtrage automatisé permet d'identifier et de filtrer les saumons envahissants du Pacifique afin d'éviter qu'ils ne prolifèrent et n'anéantissent les saumons sauvages de l'Atlantique en Norvège.

OSLO, Norvège, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Huawei et son partenaire local Berlevåg Jeger-og Fiskerforening (BJFF) ont déployé avec succès un système de filtrage alimenté par l'IA dans la rivière Storelva en Norvège, qui permet aux saumons de l'Atlantique de remonter le courant et qui filtre les saumons du Pacifique, une espèce envahissante, dans un réservoir de retenue.

The on/off mechanism opens/closes the gate to let wild Atlantic salmon through and prevent the invasive Pacific salmon from going upstream Installing & testing the 12-meter filtering system Image credit: Huawei

Le saumon du Pacifique - également connu sous le nom de saumon à bosse - a été introduit dans la mer Blanche de Russie dans les années 1950. Se frayant rapidement un chemin le long de la côte norvégienne, il a commencé à causer des ravages dans l'écosystème local. Outre l'introduction de nouvelles maladies, le cycle de reproduction rapide de l'envahisseur et sa concurrence agressive pour la nourriture menacent de submerger le saumon de l'Atlantique dans des centaines de rivières le long du littoral norvégien.

En juin 2022, dans le cadre de l'initiative TECH4ALL de Huawei, Huawei et BJFF ont déployé le système de filtrage pour empêcher les saumons du Pacifique de pénétrer dans le canal amont du réseau hydrographique norvégien. Une porte mécanique permet au saumon atlantique endémique et au saumon arctique à taches rouges de continuer à remonter le courant pour achever leur processus migratoire de frai. L'espèce envahissante est détournée vers un réservoir de retenue pour être enlevée ultérieurement.

« Il s'agit d'une innovation unique, tant en Norvège qu'au niveau mondial. Grâce à cette solution de haute technologie, nous avons le contrôle total de la rivière. Les gestionnaires locaux du fleuve et les administrations locales et centrales de la côte ont également manifesté un grand intérêt pour le projet », a déclaré le président du BJFF, Geir Kristiansen.

La demande de solution était urgente et partagée par la communauté, les ministères, les organismes de réglementation, les propriétaires exploitants de rivières et l'industrie de l'aquaculture - le saumon atlantique sauvage fait partie intégrante de l'identité, de la culture et de l'économie de la Norvège. Ces dernières années, cependant, le nombre de saumons du Pacifique capturés dans les rivières norvégiennes par des pêcheurs sportifs a explosé. En 2019, 13 900 ont été capturés, pour bondir à un record de 111 700 en 2021, soit 57 % de tous les saumons capturés en Norvège. Si la quasi-totalité se trouvait à Troms et Finnmark, des prises de saumon du Pacifique ont été enregistrées dans tous les comtés.

En revanche, le nombre de saumons sauvages endémiques a diminué d'un quart par rapport à son niveau maximal. L'espèce invasive en est largement responsable, les saumons d'élevage échappés et moins diversifiés génétiquement exacerbant le problème en affaiblissant le génome du saumon atlantique à la suite de croisements.

« Le saumon sauvage de Norvège est menacé par d'autres espèces, notamment le saumon à bosse et les saumons d'élevage échappés. Le système de surveillance utilisant l'IA contribue à mettre un terme à cette situation et permet une gestion pérenne des rivières », a déclaré Tor Schulstad, administrateur du BJFF

Les données recueillies peuvent également révéler des schémas précis de comportement migratoire, surveiller différents types de populations de poissons, fournir des informations pour des recherches ultérieures et contribuer à l'élaboration de mesures visant à mettre fin à la surpêche.

« L'installation d'un système de dérivation dans une rivière turbulente est une tâche extrêmement difficile. J'ai été impressionné par les efforts de nos partenaires, du BJFF et de la communauté locale. Ici, les gens aspirent à prouver le rôle que joue une bonne gestion pour sauver les rivières des catastrophes environnementales », a déclaré Vegard Kjenner, directeur technique de Huawei Norvège.

Première mondiale, la solution a dû être conçue à partir de zéro. Début 2021, des algorithmes ont été conçus sur la base de la technologie de vision artificielle de Huawei pour identifier les différentes espèces de poissons. Puis, en juillet 2021, Huawei et le BJFF ont déployé une station de surveillance équipée d'une caméra sous-marine dans la Storelva. Fournissant un flux vidéo continu, le matériel couplé à l'algorithme identifie le saumon de l'Atlantique avec une précision de 91 % et réduit les tâches manuelles de 90 %. Les méthodes traditionnelles mobilisent énormément de main-d'œuvre et nécessitent l'intervention de volontaires pour se tenir dans la rivière et identifier les saumons du Pacifique à l'œil nu, principalement grâce aux taches sur leur queue. Il est donc difficile de quantifier la menace : de nombreux poissons ne sont pas détectés et leur sexe est impossible à déterminer.

La prochaine étape consistera à déployer la solution dans les élevages de saumons de Norvège afin de réduire les dommages environnementaux causés par les poissons d'élevage échappés.

À propos de TECH4ALL

TECH4ALL est une initiative et un plan d'action à long terme lancés par Huawei pour promouvoir l'inclusion numérique. Son objectif premier est de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte dans le monde numérique. Huawei travaille avec ses clients et ses partenaires pour promouvoir l'inclusion numérique et le développement durable dans quatre domaines : l'éducation, l'environnement, la santé et le développement.

