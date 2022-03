Huawei et XData signent un accord pour dynamiser l'industrie des datacenters

Grâce à cet accord, les deux entreprises proposeront des solutions pour le développement de datacenters intelligents, efficaces et durables, ce qui permettra de fournir des services hautement compétitifs pour l'ensemble du secteur.

L'engagement ferme de Huawei dans ce domaine est attesté par la présence en Europe de deux laboratoires de technologie R&D&I, situés à Nuremberg et à Stockholm. Sa mission est d'offrir un service de qualité à l'ensemble de l'écosystème partenaire, non seulement pour moderniser les infrastructures actuelles, mais également pour contribuer à la conception de nouveaux datacenters en améliorant l'efficacité et en réduisant l'empreinte carbone, qui est un objectif primordial dans le cadre très exigeant de l'ère numérique.

Huawei mise sur de nouveaux intervenants majeurs comme XData. Cette entreprise a élaboré un plan cohérent pour créer un campus de plus de 100 MW en Espagne dans les années à venir, où les entreprises pourront trouver les meilleures conditions technologiques pour le présent et l'avenir afin d'héberger toutes leurs informations et données.

XData inclut la technologie Huawei. Par conséquent, avec cet accord, les deux entreprises créeront de nouvelles synergies qui profiteront à l'ensemble de l'industrie.

