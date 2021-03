Huawei: Explore HEIGHT do mundo inteligente, usando Intelligent Twins como arquitetura de referência

Em 2020, a Huawei lançou a arquitetura Intelligent Twins, a primeira arquitetura de referência do setor para a atualização inteligente de governos e empresas. A empresa utiliza Intelligent Twins para trabalhar com clientes e parceiros, oferecendo soluções baseadas em cenários que atendem a diversos requisitos. Até o momento, as soluções foram aplicadas a mais de 600 projetos.

David Wang, diretor executivo do Conselho, Huawei, comentou em seu discurso de abertura: "Com a arquitetura de referência Intelligent Twins, estamos oferecendo aos clientes soluções baseadas em cenários de campus altamente eficiente, nuvem inteligente, energia verde, data center hiperconvergente e rede determinada por tempo. As palavras que representam os principais recursos das cinco soluções podem formar a palavra HEIGHT (em inglês, altura). Com base neste conceito, a Huawei oferecerá os melhores produtos e soluções para empresas em todo o mundo implementarem soluções inteligentes e explorarem juntos o mundo inteligente."

1. Nuvem inteligente: o hub inteligente representa o "cérebro" e o sistema de tomada de decisões da arquitetura Intelligent Twins, e a infraestrutura em nuvem constitui o núcleo do hub inteligente.

A HUAWEI CLOUD integra IA em sistemas de suporte empresarial tradicionais e, mais importante, os principais processos de serviço, ao mesmo tempo em que atua como o ponto central para as atualizações inteligentes dos governos e das empresas por meio de soluções como a Multi-Cloud Container Platform(MCP), a FusionInsight e a plataforma de desenvolvimento de IA ModelArts. Isso simplifica e automatiza o desenvolvimento e a gestão usando IA em todo o ciclo de vida do aplicativo, ajudando parceiros e desenvolvedores a desenvolver rapidamente aplicações inteligentes.

Jacqueline Shi, vice-presidente do Cloud & AI Business Group da Huawei e presidente do Departamento de Marketing da Cloud & AI, Huawei Cloud & AI BG, destacou: "Acreditamos que, em uma economia digital, a nuvem não se aplica mais somente a recursos de provisionamento. Em vez disso, é uma plataforma centrada na aplicação que ajudará as empresas a atualizarem e obterem pontos fortes competitivos principais usando a arquitetura de referência Intelligent Twins."

2. Data Center hiperconvergente: a base do hub inteligente

Os data centers hiperconvergentes com armazenamento all-flash e todas as redes Ethernet são necessários para alcançar uma transmissão eficiente de armazenamento e sem perdas de grandes quantidades de dados. A solução de Data Center Hiperconvergente da Huawei inclui OceanStor e CloudFabric 3.0 e DC OptiX 2.0.

"Os dados são valiosos no século XXI. Se puder minerar integralmente o valor dos dados, terá mais iniciativa na competição futura. A Huawei manterá o desenvolvimento contínuo desenvolverá continuamente a solução de rede de data center hiperconvergente. Com a profunda colaboração de armazenamento e rede, ajudamos os clientes a construir um centro inteligente poderoso e a capacitar a transformação digital das empresas." Segundo Kevin Hu, presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei.

Dr. Peter Zhou, presidente da linha de produtos de TI da Huawei, comentou: "A Huawei OceanStor Dorado tem uma arquitetura totalmente interconectada. Esta arquitetura permite que o sistema permaneça operacional mesmo em caso de falha em sete de oito controladores. Em conjunto com a solução ativa de recuperação de desastres, ela atinge a confiabilidade de 99,99999% para dados de produção essenciais. Além disso, o armazenamento all-flash da OceanStor Dorado ajuda a construir data centers que poupam energia. Para liberar o potencial ilimitado oferecido por grandes quantidades de dados não estruturados de HPC/HPDA e big data, a Huawei OceanStor Pacific, com armazenamento de próxima geração, oferece expansão de super capacidade de até 4096 nodos, densidade de desempenho 60% maior e densidade de capacidade 2,6 vezes maior do que o setor, bem como cargas de trabalho híbridas e recursos de intertrabalho multiprotocolo."

A Huawei também lançou a solução de rede de Data Center Hiperconvergente CloudFabric 3.0, que inclui CloudEngine e iMaster NCE como componentes principais. A solução é a primeira a atingir capacidade de rede autônoma de nível 3 no setor. Ao oferecer implementação e operações inteligentes de ponta a ponta, o OPEX pode ser reduzido em 30%. A solução também pode construir todas as redes de computação e armazenamento Ethernet com perda zero de pacotes, ajudando a otimizar totalmente o desempenho da computação em 100%."

A solução Huawei DC OptiX 2.0 oferece banda ultra-larga, simplificada e interconexão inteligente totalmente óptica para DCs. A solução também foi implementada com sucesso no cliente filipino ISP, Converge. Ronald Brusola, CTO da Converge, disse: "Ao cooperar com a Huawei, aprendemos sobre a liderança da Huawei na área de DCI. Por meio da solução Huawei DC OptiX 2.0, estamos confiantes e certos de que a Converge prosperará mais na área de IDC para oferecer ao mercado filipino os serviços que eles realmente merecem."

3. Conectividade inteligente é o corpo da arquitetura Intelligent Twins, conectando o hub inteligente e a interação inteligente

Para atender aos diversos requisitos de cenários de conectividade, a Huawei desenvolveu inúmeras inovações para plataformas ópticas de tecnologia de fibra e IP, criando redes determinadas por tempo.

Richard Jin, presidente de linha de produtos de rede de transmissão e acesso da Huawei, afirmou que o mundo está em uma era de crescimento explosivo de dados, mas apenas os dados de fluxo podem gerar valor. A conectividade inteligente, combinada com experiências deterministas, oferece estrada de informações banda extra-larga e baixa latência para o fluxo de dados e é a principal artéria de inteligência industrial.

O corte óptico baseado na tecnologia Liquid OTN é um grande avanço em redes deterministas após a SDH. O Liquid OTN herda as vantagens do isolamento físico de tubos rígidos SDH e implementa duas inovações: simplificação de protocolo e convergência da arquitetura. A OTN líquida reduz a latência em 30%.

Além disso, o tamanho do corte pode ser ajustado de 2 Mbit/s a 100 Gbit/s em tempo real, conforme necessário. Esta solução garante a experiência do serviço e atende aos requisitos de evolução de longo prazo da transformação digital industrial, tornando-a uma escolha ideal para atualizar redes de SDH em setores como redes de energia e transporte.

No campo IP inteligente, a Huawei fez inovações técnicas com base no SRv6 e lançou a solução de rede de nuvem inteligente CloudWAN 3.0. O Agricultural Bank of China e a Huawei fizeram parceria com tecnologias SRv6 inovadoras e líderes para alcançar a eficiência e o desempenho ideais para conexões multicloud.

4. Campus altamente eficiente: a unidade básica do mundo inteligente

O campus HQ da Huawei em Bantian apresenta nuvem, inteligência, acesso totalmente sem fio e portador totalmente óptico. Com o Wi-Fi 6, os funcionários podem trabalhar e se conectar a qualquer hora e em qualquer lugar. Eles podem acessar o WeLink, habilitando a projeção do celular e a tradução em tempo real. O 5G também suporta a transmissão em tempo real do vídeo 4K por UAVs, o que significa que os funcionários podem monitorar os campus em tempo real, construindo ambientes seguros.

Bob Chen, presidente do departamento de vendas técnicas de marketing e rede empresarial da Huawei Enterprise BG, acredita que os campus serão as "células" que carregarão todo o DNA necessário para o mundo inteligente futuro onde veremos mais cenários de campus. Daqui em diante, a Huawei continuará a desenvolver soluções mais específicas para campus usando sua experiência de 30 anos e know-how em tecnologia. Ao fazer isso, as soluções da Huawei podem acelerar a transformação digital de campus e permitir mais inovação de serviços, com o potencial de atingir campus de limite zero, espera zero e perigo zero.

Por exemplo, a solução de rede industrial totalmente óptica da Huawei reduz o número de nodos à prova de explosão em minas de carvão em 40%, atingindo uma capacidade eficiente de localização de erro de 0,5 m e alcançando a produção segura em campus de minas.

A Huawei também lançou a solução de rede de campus na nuvem CloudCampus 3.0 nesta conferência.

5. Energia verde: fornecer energia verde, conservar energia e reduzir as emissões por meio da construção com a arquitetura Intelligent Twins.

Zhou Taoyuan, presidente da linha de produtos de energia digital da Huawei, declarou: "Por anos, a Huawei Digital Power fez muitas inovações interessantes integrando eletrônica de energia e tecnologias digitais. Usando bits para gerenciar watts, conseguimos a geração de energia verde e o uso eficiente de energia, tornando o mundo inteligente mais verde."

Na nova área de Binhe, na margem leste do Rio Amarelo em Baofeng, Ningxia, China, a Huawei está construindo uma usina de energia fotovoltaica de 640 MW. Esta usina integra a tecnologia líder mundial de rastreamento automático de eixo único. Isso permite que os painéis solares sigam a luz como os girassóis e aumentem a geração de energia em mais de 20% em comparação com as usinas fotovoltaicas tradicionais. Mais de 400 quilômetros quadrados de bagas de goji orgânicos de alta qualidade foram plantados sob as células solares para controlar cerca de 650 quilômetros quadrados de terra desertificada.

De 24 a 26 de março, a Huawei sedia a Conferência de Transformação Digital Industrial de 2021 on-line, explorando o poder do mundo digital resiliente e inovador a partir de três perspectivas: negócios, tecnologia e ecossistemas. Para mais informações, acesse https://e.huawei.com/en/events/industry-digital-transformation/2021

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1474110/KN2_Highlight_EN.mp4

