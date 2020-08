Huawei faz parceria com Merriam-Webster para levar excelente aplicativo de dicionário a usuários da AppGallery

Além do acesso completo a todas as definições, o aplicativo conta com um tesauro integrado, pronúncias em áudio de anglófonos reais e frases de exemplo para entender como as palavras são usadas dentro de um contexto.

"Parte da missão da Merriam-Webster é ajudar a entender e usar melhor o idioma, para que seja possível entender e se comunicar melhor com o mundo", explica Sal DeSpirito, vice-presidente sênior global de marketing e desenvolvimento de negócios da Britannica e Merriam-Webster. "Estamos entusiasmados com a parceria com a Huawei para levar definições e conteúdos linguísticos de confiança a mais pessoas em todo o mundo."

Jogos de palavras e questionários integrados tornam a construção de vocabulário mais interessante, e a famosa Palavra do Dia incentiva a aprendizagem por meio de definições claras e fatos memoráveis. De termos práticos úteis a verbetes altamente incomuns e curiosos, há sempre algo de novo a aprender.

Quem não tem certeza da ortografia de uma palavra pode procurá-la com o recurso exclusivo de busca de voz do aplicativo Dictionary-Merriam-Webster. Basta pronunciar uma palavra no microfone para encontrar definições e sinônimos de forma precisa e eficiente.

A partir de hoje, os usuários Huawei[1] que baixarem o Dictionary-Merriam-Webster e ativarem a conta até 31 de outubro[2] podem resgatar um pacote de presente exclusivo que desbloqueia recursos premium por 12 meses. Este presente, disponível apenas por meio da parceria da AppGallery com a Merriam-Webster, será útil para todos os estudantes, especialmente na próxima temporada de volta às aulas.

Os usuários premium do Merriam-Webster Dictionary desfrutam de uma experiência otimizada sem anúncios, com acesso offline a definições e sinônimos para que possam procurar palavras a qualquer hora e em qualquer lugar.

AppGallery – uma das 3 maiores lojas de aplicativos do mundo

Uma das três maiores lojas de aplicativos do mundo, a AppGallery está disponível em mais de 170 países e regiões e conecta 650 milhões de usuários ao ecossistema inteligente e inovador da Huawei. A AppGallery não apenas garante a privacidade e a segurança dos usuários, como também proporciona experiências funcionais únicas e aprimora a descoberta de aplicativos. Ela reúne aplicativos populares e de alta qualidade de todo o mundo, com 18 categorias que abrangem notícias, redes sociais e muito mais.

Visite a AppGallery agora para conhecer milhares de aplicativos. Ou, para obter mais informações, acesse https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/.

https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home

[1] A promoção está disponível para países de língua inglesa na Europa, na Ásia-Pacífico e no Oriente Médio. [2] Os pacotes de presente são fornecidos por ordem de chegada. Todos os códigos de ativação precisam ser ativados antes de 31 de outubro de 2020. Não é permitido ativar a associação entre diferentes regiões. Por exemplo, usuários que vivem na Europa só podem usar o código de ativação no pacote de código da Europa. O pacote de presente não está disponível para contas do Dictionary-Merriam-Webster que tenham tido uma assinatura premium no último mês.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1226738/Huawei_AppGallery.jpg

FONTE AppGallery, Huawei

Related Links

http://huawei.com



SOURCE AppGallery, Huawei