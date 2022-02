Huawei foi escolhida pelo R.Power Group para fornecer inversores de string inteligentes para portfólio solar de serviços públicos de 390 MWp na Polônia

VARSÓVIA, Polônia, 21 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Huawei foi selecionada recentemente pelo R.Power Group, um dos maiores participantes do mercado fotovoltaico polonês, para fornecer 390 MWp de seus inversores de string inteligentes líderes mundiais para vários projetos solares de serviços públicos em escala na Polônia.

De acordo com o contrato, serão utilizados três tipos de inversores fotovoltaicos de serviços públicos em escala da Huawei - o SUN2000 215KTL-H0, o SUN2000 185KTL-H1 e o SUN2000 105KTL-H1 - para maximizar o desempenho do portfólio de projetos solares de 390 MW. O desempenho comprovado em campo, como alta eficiência, baixo índice de falha e alta produção de energia, oferece à solução fotovoltaica inteligente da Huawei uma vantagem sobre outras soluções padrão.

O R.Power Group ganhou o contrato para vender eletricidade gerada pelo portfólio de projetos de 390 MWp no leilão de fontes de energia renovável (RES) realizado nos últimos doze meses.

"Estamos honrados por sermos um protagonista no setor fotovoltaico de serviços públicos em escala, que está crescendo rapidamente na Polônia. Nosso sucesso é atribuído em grande parte à mais alta qualidade dos equipamentos e serviços que oferecemos. Nas implementações de nossos projetos, geralmente cooperamos com líderes do setor – tanto estrangeiros, como a Huawei, que nos fornecerá inversores, quanto poloneses, como a Nomad Electric, uma empresa que será responsável pela construção, operações e manutenção das usinas", disse Przemek Pieta, presidente do conselho de gestão do R.Power Group.

"Temos trabalhado lado a lado com a R.Power há muitos anos para implementar projetos solares de serviços públicos em escala no exigente mercado polonês. Essas fazendas solares construídas pela R.Power fornecerão anualmente centenas de gigawatt-hora de eletricidade, acelerando a transição da Polônia para uma economia de baixo carbono. A Huawei é conhecida por suas soluções fotovoltaicas inteligentes de última geração, e estamos felizes que elas sejam apreciadas por cada vez mais clientes na Polônia e no mundo todo", comentou Maciej Bąkała, gerente de desenvolvimento de negócios da Huawei Digital Power.

A Huawei desenvolve os inversores solares da série SUN2000 desde 2013, melhorando-os continuamente. A empresa foi a primeira do mundo a oferecer suporte para módulos bifaciais e sistemas de acompanhamento solar e a utilizar algoritmos de aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA) para diagnósticos remotos e redução de riscos de incêndio. Atualmente, a Huawei tem um histórico líder na implementação de tecnologias de IA em energia fotovoltaica, incluindo AFCI e diagnóstico inteligente de curva I-V, ajudando os clientes a obter mais benefícios de longo prazo. Além disso, as soluções da Huawei permitem a gestão inteligente de uma usina de energia fotovoltaica por meio da coleta e análise precisas de dados.

