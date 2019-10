Huawei Fusion Solar alimente en électricité plusieurs zones de l'aéroport international de Beijing-Daxing

Avec la solution photovoltaïque intelligente Huawei FusionSolar, ce projet de 5,61 MWp a été le premier à utiliser de l'énergie propre dans l'aviation civile. Après la connexion au réseau, 6,1 GWh d'énergie verte seront injectés annuellement dans le réseau électrique, ce qui permettra d'économiser 1900 tonnes de charbon standard et d'éviter l'émission de 966 tonnes de CO 2 et 14,5 tonnes de SO 2 chaque année.

Le promoteur du projet a indiqué que cette installation photovoltaïque dotée de la solution photovoltaïque intelligente Huawei FusionSolar constituait une source fiable d'énergie verte pour l'aéroport grâce à l'intégration de technologies de l'information numérique de pointe ainsi qu'à des rendements supérieurs, un système d'exploitation et de maintenance intelligent et des caractéristiques sûres et fiables. Comme chacun le sait, la sécurité des aéroports est une priorité absolue. La solution décentralisée Huawei FusionSolar a accordé une grande importance à la sécurité afin de garantir la tranquillité d'esprit des clients. Par exemple, la technologie AFCI (interrupteur de circuit sur défaut d'arc) assistée par intelligence artificielle et la conception sans fusible permettent d'éliminer les risques d'incendie. En outre, les équipements aéroportuaires ne seront pas affectés par un rayonnement électromagnétique mineur. De plus, grâce au diagnostic intelligent de la courbe IV, la solution photovoltaïque intelligente de Huawei peut localiser les chaînes photovoltaïques défectueuses et détecter les causes défectueuses de manière proactive, ce qui garantit une production d'énergie sécurisée, fiable et à long terme.

Avec un coût de 11,2 milliards de dollars et une structure de 1,4 million de mètres carrés, l'aéroport international de Beijing-Daxing est considéré par le British Guardian comme la première des sept nouvelles merveilles du monde. Son inauguration marque l'avènement du plus grand aéroport à terminal unique au monde, devant le Dubai World Central et le nouvel aéroport d'Istanbul. Plaque tournante géante du transport aérien intégré, l'aéroport devrait voir sa consommation énergétique annuelle couverte à plus de 10 % par des sources d'énergie renouvelable (dont 1 % provenant du système photovoltaïque), ce qui place l'aéroport de Beijing-Daxing en tête de la liste des aéroports chinois en ce qui concerne le pourcentage d'utilisation d'énergies renouvelables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1008143/Daxing_Airport_Huawei_FusionSolar_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1007426/Daxing_Airport_Huawei_FusionSolar_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1007427/Daxing_Airport_Huawei_FusionSolar_3.jpg

SOURCE Huawei