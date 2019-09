Huawei FusionSolar équipe le plus grand centre médical au monde, en Jordanie

La centrale solaire de 8,2 MW intègre pleinement Huawei FusionSolar Smart PV Solution, dont les onduleurs de ligne photovoltaïques intelligents SUN2000-42KTL et SmartLogger et les panneaux polycristallins Philadelphia Solar de 325 Wc, et couvre une surface de 86 000 mètres carrés.

L'onduleur de ligne intelligent SUN2000-42KTL de Huawei, le plus vendu, fait fonction de cerveau de cette installation photovoltaïque, au rendement maximal de 98,8 % et au rendement européen de 98,6 %, permettant d'obtenir des rendements élevés. En se rendant moins dépendante des composants tels que les boîtiers combinateurs DC et les armoires de distribution d'énergie, la solution de ligne permet de réduire les délais d'installation et rend l'ensemble du procédé plus simple et efficace. Fidèle au concept de design « faire mieux avec moins », Huawei s'attache à fournir à ses clients des solutions simplifiées. L'onduleur de ligne Huawei respecte la norme IP65, la conception de refroidissement naturel et n'intègre aucun composant vulnérable comme les fusibles, ce qui garantit une disponibilité de 99,996 % agréé TÜV.

L'électricité produite par cette centrale permet au centre médical d'être autosuffisant en énergie et d'assurer des soins de santé fiables, de qualité et centrés sur le patient, depuis une source d'énergie propre et sûre, mais aussi de promouvoir la recherche, l'éducation et une culture de l'excellence dans la région MENA. Philadelphia Solar et Huawei s'attachent à utiliser les technologies de pointe du secteur solaire pour servir la cause du développement durable.

À propos de Philadelphia Solar :

Créée en 2007, Philadelphia Solar a été la toute première société de fabrication de panneaux photovoltaïques (PV) basée dans la région MENA. Outre la fabrication de panneaux photovoltaïques, l'activité principale de la société consiste à développer, concevoir, construire, détenir et exploiter des installations photovoltaïques commerciales et industrielles à grande échelle.

En tant que contractant d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction spécialisé dans la conception et la réalisation de centrales solaires, Philadelphia Solar s'attache tout particulièrement à construire et réaliser ses projets dans les délais et selon le budget prévus, en les optimisant pour assurer un rendement supérieur.

À propos de Huawei :

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'énergie de réseau et de TIC, fournissant actuellement des produits et des solutions d'énergie de réseau dans plus de 170 pays, desservant plus de trois milliards de personnes dans le monde. Huawei intègre de manière innovante les technologies de l'information numérique telles que l'IA, l'IdO, le big data et l'informatique en nuage, avec la technologie photovoltaïque, afin de promouvoir des solutions photovoltaïques de pointe intelligentes dans des modalités d'applications à grande échelle, commerciales et résidentielles. D'après les rapports publiés par le cabinet de conseil mondial IHS Markit, Huawei a été classé n° 1 mondial des expéditions d'onduleurs pendant quatre années consécutives, de 2015 à 2018. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur solar.huawei.com.

