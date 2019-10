Huawei FusionSolar liefert Strom für Teilbereiche des internationalen Flughafens Peking-Daxing

Dieses 5,61-MWp-Projekt mit der intelligenten PV-Lösung Huawei FusionSolar ist Wegbereiter für die Anwendung sauberer Energien in der zivilen Luftfahrt. Nach der Netzanbindung werden pro Jahr 6,1 GWh Ökostrom in das Stromnetz eingespeist. Dadurch werden jährlich 1.900 Tonnen Normalkohle eingespart, gleichzeitig werden 966 Tonnen CO 2 und 14,5 Tonnen SO 2 ausgeglichen.