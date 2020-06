Huawei gana ocho premios, incluyendo cinco Grand Awards, en Interop Tokyo 2020

TOKIO, 5 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La pandemia del COVID-19 ha llevado a cambios sin precedentes experimentados por diversas industrias y sectores. Pero no puede prevenir el desarrollo rápido de la industria ICT, tal y como se ha visto. El Comité Organizador de Interop Tokyo 2020 — la mayor muestra ICT de Japón — ha anunciado a los ganadores de los Best of Show Awards. Los innovadores productos y soluciones de Huawei han conseguido ocho premios, demostrando con ello sus ventajas técnicas únicas.

Huawei ha recibido los siguientes premios: