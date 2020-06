Huawei ganha oito prêmios em principal evento de TIC no Japão

SÃO PAULO, 5 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei, líder mundial em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), acaba de obter destaque no principal evento do setor no mercado japonês. O Comitê Organizador da Interop Tóquio 2020 anunciou os vencedores do Best of Show Awards: as soluções e os produtos inovadores da Huawei ganharam oito prêmios, demonstrando suas vantagens técnicas exclusivas.

A Huawei recebeu os seguintes prêmios:

Grande Prêmio em Infraestrutura de Rede: OptiXtrans OSN 9800 M12, o primeiro produto de transmissão em super banda C do setor.

Grande Prêmio em Infraestrutura de Nuvem: comutador de data center CloudEngine 16800, a placa de linha 400 GE de maior densidade do setor para data centers na era da IA.

Grande Prêmio em Servidor e Armazenamento: o armazenamento em flash da Huawei de última geração da OceanStor Dorado 8000/18000 V6, orientado para os principais cenários de produção e transação, e continuamente definindo benchmarks de desempenho, confiabilidade e inteligência.

última geração da OceanStor Dorado 8000/18000 V6, orientado para os principais cenários de produção e transação, e continuamente definindo benchmarks de desempenho, confiabilidade e inteligência. Grande Prêmio na IoT: gateway de computação de borda Huawei AR502H.

Grande Prêmio nas Instalações: A solução de instalações de computação de borda eMIMO.

Na categoria Inteligência Artificial, o cluster Atlas 900 AI, líder do setor, foi o único produto premiado.

Prêmio Especial em TI corporativa: Huawei 5G AR NetEngine AR6000.

Prêmio Especial em Infraestrutura de Rede: Huawei OptiXtrans DC908, um dispositivo inteligente.

Os prêmios conquistados pela Huawei na Interop Tóquio em 2020 e nos anos anteriores representam o reconhecimento do setor à inovação e qualidade da companhia e são um reflexo de seu investimento estratégico de longo prazo em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Esse reconhecimento - tanto de colegas quanto de clientes - continua sendo a força motriz por trás dos esforços contínuos da Huawei. A empresa está comprometida em seguir com investimentos em P&D a longo prazo, a fim de fornecer aos clientes produtos e soluções de TIC mais competitivos, inovadores e exclusivos por meio da inovação tecnológica.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Interop Tóquio 2020 realizou todas as suas demonstrações e atividades de premiação de maneira virtual. A conferência apresentou as mais avançadas inovações e práticas tecnológicas do setor. Reunindo soluções líderes em vários campos, incluindo IA, IoT, computação de ponta e Internet industrial, a Interop Tóquio ajudou a injetar nova vitalidade e confiança na indústria e, de fato, no mundo inteiro.

Demonstrando sua cooperação aberta, colaborativa e mutuamente benéfica com parceiros, a Huawei apresentou um novo ecossistema digital inteligente e casos de aplicativos relevantes, incluindo 14 produtos e soluções. Essas soluções de ponta ilustraram as capacidades da Huawei de promover de forma abrangente o rápido desenvolvimento digital e inteligente no campo das TIC.

Com investimento contínuo em novas tecnologias e ecossistemas de TIC, e com o acúmulo contínuo de experiência global em serviços, a Huawei está ganhando confiança com um número crescente de empresas líderes do setor. Até o momento, mais de 700 cidades e 228 empresas da Fortune Global 500 - incluindo 58 entre as 100 melhores - escolheram a Huawei como parceira de transformação digital.

FONTE Huawei

SOURCE Huawei