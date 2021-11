Huawei ganha quatro DCS Awards para o setor de instalações de data centers

Realizado em Londres, o DCS Awards é o evento mais emblemático do setor de data centers, concebido para premiar designers, fabricantes e fornecedores de produtos que realizaram esforços notáveis no campo de data center, contando com a participação de quase 200 empresas todos os anos. Em 2021, houve mais categorias de prêmios do que em qualquer outro ano, 32 no total, o que destaca a importância vital dos data centers no mundo emergente e inteligente. Além dos prêmios que abrangem a infraestrutura dos data centers e a inovação em tecnologia da informação (TI), as inovações realizadas em matéria de eficiência energética e sustentabilidade foram novas áreas de interesse para 2021.

Data Centers inteligentes, liderando o futuro

Com base em um conceito inteligente e modular, o objetivo da Huawei é construir data centers simples, ecológicos, inteligentes e confiáveis de baixas emissões de carbono mediante a reconstrução de quatro áreas principais: arquitetura, sistemas de refrigeração, operações e manutenção (O&M) e fornecimento de energia.

Com um compromisso de inovação tecnológica contínua, a Huawei foi reconhecida por clientes, parceiros e juízes do DCS Awards e foi nomeada Provedora de Instalações de Data Center do Ano em 2021.

Graças ao excelente desempenho de seus produtos e serviços, as soluções de data center da Huawei têm sido amplamente reconhecidas e utilizadas no mundo real em diversos setores de todo o mundo, desde operadores, provedores de serviços de Internet (ISP) e governos, até empresas que trabalham nos setores de transporte, finanças, manufatura e energia. A Global Switch, por exemplo, uma das principais operadoras de data centers neutros na nuvem do mundo, decidiu cooperar com a Huawei em vários projetos-chave. Ao atualizar o seu data center de Paris East, a Global Switch implementou o sistema de alimentação ininterrupta (SAI) SmaerLi da Huawei, construindo um sistema de distribuição e fornecimento de energia para data centers de alta densidade, eficiente, seguro e confiável. E este projeto foi nomeado Projeto de Consolidação/Atualização/Inovação de Data Center do Ano no DCS Awards deste ano.

Inovação incessante e avanços tecnológicos

Impulsionado pela urgência renovada em torno das metas de neutralidade de carbono, a construção de data centers ecológicos, energeticamente econômicos e eficientes agora é imperativa. A Huawei tem se concentrado durante muito tempo em inovações que ajudam a economizar energia e a reduzir o consumo de energia, com a finalidade de obter uma maior eficiência para os data centers. Em termos de inovação tecnológica, a solução Smart Converged FusionPower6000 da Huawei e a sua solução de refrigeração evaporativa indireta de próxima geração são bons exemplos que se destacam. Por esse motivo, eles foram nomeados Inovação do Ano em Energia para Data Center e Inovação do Ano em Refrigeração para Data Center, respectivamente, no DCS Awards 2021.

A solução Smart Converged FusionPower6000 da Huawei introduz um novo nível de integração tecnológica, apresentando uma alta densidade e eficiência, com uma entrega simplificada e uma maior segurança e confiabilidade. Em comparação com os sistemas de fornecimento e distribuição de energia mais tradicionais, a eficiência de fornecimento de energia para o sistema de conexão completo aumentou de 94,5% para 97,8%, reduzindo significativamente o consumo de energia, bem como reduzindo a pegada física em mais de 40%. Em termos de O&M, a introdução da Inteligência Artificial (IA) transforma a manutenção, tornando-a proativa e preditiva.

A solução de resfriamento evaporativo indireto da Huawei maximiza o uso de fontes de refrigeração naturais e implementa uma refrigeração contínua e ininterrupta por meio de uma nova inovação do setor: a fusão de energia a frio. Em comparação com os sistemas tradicionais de resfriamento por água gelada, a nova solução da Huawei, em um exemplo em Pequim, reduziu os requisitos de energia em 32%, utilizando também 33% menos de água. Além disso, o sistema de otimização da eficiência energética iCooling baseado em IA da Huawei melhora efetivamente a eficácia do uso da energia (PUE) em 8%.

O sucesso da Huawei no DCS Awards 2021 é uma evidência do investimento feito em tecnologia e convergência de produtos e inovação para data centers. No futuro, a empresa continuará no mesmo caminho, concentrando-se na inovação para construir soluções de data centers simples, ecológicas, inteligentes e confiáveis.

