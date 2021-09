Huawei gewinnt den WWF Climate Solver Award 2020

BEIJING, 25. September 2021 /PRNewswire/ -- Climate Action Week - 2021 Der vom World Wide Fund for Nature (WWF) und Phoenix TV mitorganisierte internationale Klimagipfel der Zero Carbon Mission (nachstehend "Gipfel" genannt) fand am 22. September in Peking statt. Auf der Veranstaltung wurde Huawei Technologies Co., Ltd. (nachfolgend "Huawei" genannt) mit dem WWF Climate Solver Award 2020 für seine weltweit führende FusionSolar Smart PV-Lösung ausgezeichnet.