HUAWEI GIBT DIE GEWINNER DER APPGALLERY EDITORS CHOICE AWARDS 2021 FÜR EUROPA BEKANNT

In einer Zeit, in der die Verbraucher Smartphones und Apps für alle möglichen Zwecke nutzen, von unbeschwerter Unterhaltung bis hin zu personalisierter Unterstützung für Gesundheits- und Wellness, verzeichnete AppGallery ein unglaubliches Wachstum mit über 43,5 Millionen aktiven Nutzern pro Monat in Europa - ein Anstieg von 35 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Gewinner der Editors' Choice Awards 2021 wurden von den fachkundigen Länderredaktionen von Huawei in ganz Europa nach den Kriterien Benutzererfahrung und Gesamtqualität ausgewählt. In diesem Jahr wurden neben diesen Eigenschaften auch die Innovativität ausgezeichnet, sowie Apps und Inhalte prämiert, die einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten - zwei Bereiche, die für Verbraucher immer wichtiger werden.

„Wir bei Huawei wissen, dass großartige Kreationen nicht allein durch Inspiration entstehen. Hingabe und harte Arbeit stecken dahinter. Daher sind wir sehr stolz darauf, der Welt das Beste aus AppGallery und Themes vorzustellen, als Zeichen der Dankbarkeit an all die unermüdlichen Schöpfer, die in diesem schwierigen Jahr ihr Talent unter Beweis gestellt haben", sagte Dr. Jaime Gonzalo, Vizepräsident von HUAWEI Mobile Services Europe, über die Preisträger. „Wir schätzen außergewöhnliche Apps und Inhalte, die einen großen Unterschied im Leben der Menschen machen können, sei es, dass sie ökologische Initiativen unterstützen, anderen helfen, etwas für die Gesundheit zu tun, oder unser ästhetisches Empfinden durch ihre großartigen künstlerischen Designs ansprechen. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Wir freuen uns schon darauf, auch im nächsten Jahr wieder ihre Talente zu entdecken!"

Die Gewinner der Editors' Choice Awards 2021 App sind:

Beste ökologische App: Too Good To Go

Too Good to Go ist der Gewinner dieser Kategorie. Verdient hat sich die App diese Auszeichnung durch den Erfolg seines „Magic Bag"-Systems, das ein effizientes und faires Netzwerk zwischen Lebensmittelherstellern und Verbrauchern entstehen lässt. Durch den Anreiz, Lebensmittel, die bald ablaufen, zu nutzen, hat die App Millionen von Mahlzeiten vorm Wegwerfen bewahrt und eine Win-Win-Situation sowohl für Verbraucher als auch für Lebensmittelproduzenten - und vor allem für den Planeten - geschaffen!

Beste App für die Gesundheit: adidas Running app by Runtastic

adidas Running App by Runtastic hat sich in diesem Jahr sehr gut entwickelt und das Unternehmen hat die Angebote auf seiner App weiter ausgebaut. Die App unterstützt Menschen dabei, aktiv zu sein und mit ihren Lieblingssportarten wie Laufen, Radfahren und Wandern (und vielen anderen) fit zu bleiben. Mit ihren dynamischen Social-Networking-Funktionen und virtuellen Online-Rennen setzt sie auf die Einbindung der Nutzer.

Beste App für das Selbststudium: iTranslate Translator & Dictionary

Diese App ist eines der besten Übersetzer- und Wörterbuch-Tools, die derzeit erhältlich sind. iTranslate überzeugt durch seine umfassende Unterstützung verschiedener Übersetzungsszenarien in einem einfachen, aber intuitiven Design. Benutzer können auf Übersetzungen in über 100 Sprachen zugreifen und auf vielfältige Weise Übersetzungen erhalten, auch indem sie ein Foto machen oder den Offline-Modus nutzen.

Praktischste App: TomTom GO Navigation

TomTom GO Navigation hat einen Preis gewonnen, weil die App ein nahtloses und äußerst angenehmes Fahrerlebnis garantiert. Die App aktualisiert die Informationen seiner Karten wöchentlich, so dass die Navigationsdaten immer auf dem neuesten Stand sind. Die präzisen Live-Verkehrsinformationen und die Offline-Fähigkeit der App sorgen dafür, dass die Nutzer immer ganz entspannt fahren können. Darüber hinaus informiert der Navigationsassistent die Nutzer über alternative Routen und führt sie sicher an ihr Ziel, egal wie komplex die Route auch sein mag.

Unterhaltsamste App: myTuner Radio & Podcasts

myTuner Radio und Podcasts wurde aufgrund seines großen Angebots an hochwertigen Radiosendern und Podcasts für diesen Preis ausgewählt. Egal, wo Sie sich gerade befinden, Sie können 50.000 Radiosender aus über 200 Ländern hören oder einen der über 1 Million Podcasts auswählen, die zur Auswahl stehen. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, bietet die App auch Playlisten mit aktuellen Trends, damit Sie die Inhalte finden, die Sie ansprechen, und neue Interessen entdecken können.

Im Bereich Spiele gingen die Editors' Choice Awards 2021 an folgende Apps:

Bestes Multiplayer- & Shooter-Spiel: World of Tanks Blitz

World of Tank Blitz gewinnt diesen Preis aufgrund seiner Fähigkeit, den Spielern durch die Vielfalt und Qualität der Fahrzeuge, Karten und Spielmodi ein authentisches Schlachtfeld-Erlebnis zu bieten. Mit den vollständig lokalisierten Sprachversionen, den anpassbaren Panzern, einem vollwertigen Wirtschaftssystem und häufigen In-Game-Events können sich die Spieler zum ultimativen Sieg vorarbeiten.

Bestes Familienspiel: Homescapes

Homescapes versprüht von Anfang an Charme und ist der Gewinner dieses Preises aufgrund der herzlichen und wohltuenden Benutzererfahrung, die es bietet. In diesem Spiel hilft der Spieler dem liebenswerten Charakter Austin, für dessen Villa eine Renovierung längst überfällig ist. Familien können die unglaublichen Geschichten zahlreicher Charaktere erleben und alle Geheimnisse des Hauses entdecken.

Bestes Spiel im Bereich RPG: Guardians of Cloudia

Guardians of Cloudia ist eines der schönsten Open-World-RPG-Spiele des Jahres. Es wurde aufgrund seiner ausgewogenen Typen von spielbaren Klassen, seiner Vielfalt an Spielmodi - und natürlich seiner einzigartigen Haustiersammel- und Evolutionsmechanik - zum Sieger dieser Kategorie gekürt.

Bestes Strategiespiel: State of Survival

State of Survival gehört zu den Strategiespielen mit der besten Bewertung auf AppGallery. Es erhielt diese Auszeichnung für sein unglaublich gut durchdachtes, vielschichtiges Gameplay, das die besten Elemente von Tower Defense, Ressourcenmanagement und Multiplayer-Strategie in einem riesigen Survival-Horror-Paket vereint. Ob man nun gegen Zombiehorden kämpft oder zusammen mit anderen Online-Spielern Überlebende rettet, diese Strategieszenarien werden Sie stundenlang beschäftigen!

Bestes Sport Spiel: Top Eleven 2022

Top Eleven bietet mehr als andere-Fußballmanager-Spiele: Es bietet besondere Strategiemöglichkeiten, indem es den Nutzern erlaubt, Spielstile für ihre Fußballspieler zu entwickeln. Ausgezeichnet als bestes Sportspiel auf AppGallery, bietet es den Nutzern eine realistische Simulation des Aufbaus eines Fußballvereins, in der sie auch ihre Familien und Freunde herausfordern können. Sie sind auf dem besten Weg, einer der größten Manager aller Zeiten zu werden!

