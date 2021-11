Huawei Global Oil & Gas Summit 2021 : des solutions intelligentes pour les champs pétroliers et gaziers

Le monde s'accorde à dire que l'énergie et la transformation numérique sont essentielles pour l'avenir de la planète. Lv Gongxun, ancien vice-président de PetroChina, CNPC, a souligné que la transformation numérique de l'industrie pétrolière et gazière apportera des services, un modèle commercial et des modèles de gestion innovants au secteur.

La neutralité carbone signale à la fois de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour l'industrie énergétique mondiale. Dans son discours d'ouverture, Robin (Yongping) Lu, vice-président exécutif de la Global Energy Business Unit de Huawei Enterprise BG, a souligné l'importance d'intégrer l'énergie et la transformation numérique pour atteindre la neutralité carbone. Pour ce faire, les industries de l'énergie et de la technologie doivent collaborer, en renforçant les forces de chacun et en explorant divers scénarios industriels.

Huawei a lancé la solution « Intelligent Oil & Gas Fields » pour aider l'industrie pétrolière et gazière à relever les défis.

Lors du sommet, Huawei et G2K Group ont lancé la solution Intelligent Oil & Gas Fields, présentée par Robin (Yongping) Lu et Christen Bear, directeur général, responsable régional du CCG chez G2K Group. L'architecture de la solution se compose de quatre couches : terminal industriel, réseau IoT, plateforme numérique et application intelligente.

La solution vise à aider les entreprises pétrolières et gazières à faire face aux risques et aux coûts, à remédier aux silos de données, ainsi qu'à répondre rapidement aux urgences et à mettre en place des systèmes de sécurité de l'information robustes. Sur la base de l'architecture de la solution, Huawei améliorera continuellement les plateformes numériques et les applications de service de production, mettra en œuvre l'interconnexion des données grâce à l'IoT et conduira la transformation de la gestion aplatie. Huawei se concentre sur les exigences en matière de sécurité et d'efficacité, contribuant à augmenter les réserves et la production, à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et les émissions de carbone, et à assurer la sécurité opérationnelle.

La solution tous scénarios de Huawei pour le pétrole et le gaz est axée sur la collaboration de tous les domaines de l'industrie.

Lors du sommet, Huawei a également fait la démonstration de ses solutions tous scénarios et de ses capacités techniques dans les domaines de l'exploration, du développement et de la production en amont, de la gestion des actifs des pipelines en milieu de parcours, ainsi que du raffinage et de la vente de produits chimiques en aval.

L'adoption généralisée de technologies telles que le cloud computing, le big data, l'IA et la 5G facilite la découverte de la valeur potentielle des données, améliorant ainsi l'efficacité E2E des compagnies pétrolières dans l'exploration, le développement, la production, le stockage, le transport, le raffinage et la vente du pétrole. Wu Shuhong, secrétaire du centre de recherche en IA de la CNPC, et Deng Xili, responsable principal, G&G (RCM), CNPC RIPED, ont partagé comment la solution intelligente E&P de Huawei utilise le cloud, l'IA et le big data pour traiter rapidement et précisément les données sismiques, identifier les réservoirs de pétrole et de gaz, et diagnostiquer les conditions de travail des puits de pompage. Nous pouvons explorer davantage la valeur des « données silencieuses » et des « données inutiles ».

Dans le même temps, la migration des services critiques vers le cloud permet de résoudre les problèmes courants, tels que la lenteur de réaction, le coût élevé et la faible efficacité des infrastructures des champs pétroliers et gaziers. Zhang Tiegang, ancien ingénieur en chef adjoint de l'Institut de recherche sur l'exploration et le développement du champ pétrolifère de Daqing, a expliqué les avantages de la solution « Intelligent Oil & Gas Fields » dans des scénarios réels. Grâce aux capacités de cloud computing de Huawei, Daqing Oilfield a traité plus de 22 000 kilomètres carrés de données sismiques en 2020, ce qui représente plus du double de la capacité de traitement des données d'origine.

Huawei construit un écosystème ouvert et travaille avec des partenaires pour créer plus de valeur.

La collaboration est essentielle pour étendre les solutions de Huawei. Huawei a mis à niveau son système de partenariat et a collaboré avec différents types de partenaires. David (Zhengyu) Shi, président de l'Enterprise Business Group de Huawei au Moyen-Orient, a souligné l'importance des efforts partagés par les clients, les partenaires et Huawei pour promouvoir l'innovation. À cette fin, Huawei a construit un système de services de partenariat pour soutenir la transformation numérique E2E et développer des solutions innovantes.

Pendant ce temps, Christen Bear a partagé l'expérience de G2K Group dans sa collaboration avec Huawei. Elle a présenté les solutions innovantes que les deux entreprises ont développées jusqu'à présent, et a déclaré qu'il y aura plus d'opportunités de collaboration à l'avenir, car elles continuent d'apporter de la connectivité et des solutions intelligentes aux clients et à mener de nouvelles normes pour la transformation numérique.

En tant que fournisseur mondial d'infrastructures TIC et d'appareils intelligents, Huawei fournit des produits matériels performants pour aider les entreprises pétrolières et gazières à construire des réseaux et des centres de données agiles et fiables. À l'avenir, Huawei continuera à se concentrer sur l'industrie pétrolière et gazière, à consolider les capacités des partenaires, à développer davantage de solutions basées sur des scénarios et à travailler avec les clients pour créer ensemble une nouvelle valeur.

