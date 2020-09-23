Huawei и Intel совместно выпускают интеллектуальный сервер нового поколения FusionServer Pro V6

Глава структурного подразделения FusionServer в составе компании Huawei Кеннет Чжан (Kenneth Zhang) подробно рассказал о том, как вычислительная отрасль должна сочетать в себе повышенные вычислительные мощности и плотность размещения вычислительных средств на одном узле с интеллектуальными методами эксплуатации и технического обслуживания для решения сложных задач в современном мире. «Повышение производительности серверов на системном уровне, ― говорит Кеннет, ― наряду с развертыванием центров обработки данных с высокой плотностью размещения вычислительных мощностей и применением интеллектуальных систем эксплуатации и технического обслуживания, является необходимым условием для развития вычислительной отрасли».

Интеллектуальные серверы Huawei FusionServer Pro работают на архитектуре x86, что открывает доступ к мощным ресурсам для работы в обычных и неоднородных вычислительных средах. Сервер нового поколения FusionServer Pro 2488H V6 содержит четыре процессора 3-го поколения с наращиваемой архитектурой 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable, размещаемых в двух ячейках стандартной стойки (2U), а также 48 модулей памяти DDR4 DIMM и 11 слотов PCIe для локального хранения данных. Интеллектуальный сервер оснащен новейшими обучающими модулями и модулями управления дедуктивными операциями на основе искусственного интеллекта, что обеспечивает возможность реализации вычислительных мощностей производительностью до 560 терафлопс на одном узле.

На презентации FusionServer Pro 2488H V6 присутствовали представители компании Intel — одного из важнейших глобальных партнеров Huawei — которые продемонстрировали новейшую продукцию Intel для центров обработки данных. Одним из таких продуктов является процессор 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable. Он обеспечивает ускорение ИИ и выводит производительность встроенного ИИ на следующий уровень благодаря технологии Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost), поддерживающей формат bfloat 16. Этот продукт нового поколения превосходит своего предшественника по производительности в 1,9 раза. Intel предлагает технологию памяти в форме энергостойких элементов памяти Intel® Optane™ (PMem) серии 200, обеспечивающих возможность анализа больших данных в режиме реального времени. Сервер Huawei FusionServer Pro 2488H V6, работающий на процессоре Intel нового поколения с уникальной конфигурацией, обеспечивает повышение производительности и улучшение качества обслуживания клиентов.

Развитие экосистемы в тесном сотрудничестве

Процесс разработки технологий и продуктов целиком и полностью поддерживается активно развивающейся экосистемой. Этим объясняется то, почему компания Huawei продолжает развивать экосистемы и призывает к взаимовыгодному сотрудничеству. Кеннет Чжан отметил, что в сотрудничестве с Intel и другими глобальными партнерами компания Huawei разработала широкий ассортимент интеллектуальных серверных продуктов и решений семейства FusionServer Pro. «Благодаря нашим согласованным усилиям удалось добиться процветания объединенной экосистемы FusionServer Pro», ― заявил Кеннет.

Другим комплексом разноплановых совместных решений является платформа обработки данных Huawei SAP HANA. Эти совместные технические решения включают в себя одноузловые, кластерные и TDI-системы и характеризуются высокой производительностью, высокой надежностью и идеальной масштабируемостью. Возможность реализации таких совместных решений обеспечивается серверами серии Huawei FusionServer Pro, позволяющими предприятиям ускорять осуществление своих критически важных услуг, включая планирование ресурсов предприятия (ERP) и содержание информационных хранилищ, а также оперативно анализировать ключевые данные для максимально эффективного использования больших массивов данных.

Со своей речью на этом мероприятии также выступил Ли Пейсун (Li Peisong), руководитель Китайского центра развития партнерских отношений компании SAP (SAP PAC), являющегося одним из важнейших партнеров компании Huawei. По его мнению, благодаря тесному техническому сотрудничеству между SAP PAC и Huawei совместные разработки могут обеспечивать высокую производительность и служить в качестве ИТ-платформы, полностью соответствующей техническим требованиям SAP.

Серия Huawei FusionServer Pro также высоко оценивается и другими отраслевыми партнерами, участвовавшими в данном мероприятии. Леон Ван (Leon Wang), исполнительный директор и глава компании Automated Systems Holdings Limited (ASL), являющейся одним из мировых поставщиков комплексных решений и зарегистрированной на Основной площадке Гонконгской фондовой биржи, сообщил о преимуществах внедрения интеллектуальных серверных продуктов Huawei FusionServer Pro. По словам Леона, компания ASL будет сотрудничать с Huawei в целях выведения своего бизнеса на новые рубежи и совместного извлечения выгод.

Новые технологии 5G, искусственного интеллекта и облачных вычислений обеспечивают возможность всеобщего перехода к цифровой экономике. Однако это сопряжено с определенными проблемами, включая потребность в разнообразных вычислительных операциях во всех аспектах общественной жизни. Для решения этих проблем компания Huawei будет работать совместно с Intel и другими партнерами по всему миру над реализацией своей целенаправленной политики создания глобальной диверсифицированной системы поставок и обеспечения наивысшей эффективности функционирования вычислительной отрасли и экосистемы. Мы будем вместе предлагать клиентам первоклассные интеллектуальные серверные продукты и системы FusionServer Pro, обеспечивающие непревзойденную производительность, а также благоприятную экосистему, способствующую переходу различных отраслей на цифровые технологии.

HUAWEI CONNECT 2020 ― ежегодное флагманское мероприятие, организуемое компанией Huawei для представителей глобальной сферы информационно-коммуникационных технологий, которое проходит в Шанхае с 23 по 26 сентября 2020 года. HUAWEI CONNECT — открытая платформа, предназначенная для содействия нашим клиентам и партнерам в осуществлении этих изменений, обмене опытом и совместной работе в целях создания новых ценностей. В рамках данного мероприятия, проходящего в этом году, мы будем изучать тенденции и возможности в области внедрения цифровых технологий, демонстрировать передовые информационно-коммуникационные технологии, продукты и решения, а также представим взгляд изнутри на результаты совместной реализации инновационного потенциала и поделимся передовым опытом в плане перехода на цифровые технологии. Наша конечная цель заключается в построении открытой и устойчивой отраслевой экосистемы, которая будет приносить пользу всем заинтересованным сторонам и создавать новые ценности для всех отраслей. Более подробная информация представлена на странице по адресу

https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

О компании Huawei

Компания Huawei, основанная в 1987 году, является одним из ведущих мировых поставщиков инфраструктур и интеллектуальных устройств на основе современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Имея штат сотрудников, насчитывающий свыше 194 тысяч человек, мы осуществляем свою деятельность в более чем 170 странах и регионах и обслуживаем свыше трех миллиардов человек по всему миру.

Наша концепция и миссия состоят в обеспечении каждому человеку, семье и организации возможностей для полноценной жизни в полносвязном интеллектуальном мире за счет современных цифровых технологий. Для этого мы будем обеспечивать равноправный доступ к сетям из любой точки; распространение технологий облачных вычислений и искусственного интеллекта во все уголки планеты для предоставления вычислительных мощностей в любое время и в любом месте, когда и где они необходимы; создание цифровых платформ с целью содействия всем отраслям и организациям в повышении гибкости, эффективности и динамичности; менять характер взаимодействия пользователей с искусственным интеллектом, повышая его адаптируемость к людям во всех аспектах их жизни и независимо от их местонахождения: дома, на работе или в пути.

Для получения более подробной информации посетите сайт компании Huawei по адресу www.huawei.com или следите за нашими новостями в социальных сетях:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1278946/FusionServer_Pro_2488H_V6_Launch.jpg

SOURCE Huawei