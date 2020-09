Huawei i Intel wypuszczają na rynek inteligentny serwer nowej generacji FusionServer Pro V6

Kenneth Zhang, prezes FusionServer Business, Huawei, szczegółowo omówił kwestię niezbędnego połączenia większego potencjału obliczeniowego w oparciu o pojedynczy węzeł i danych o wysokiej gęstości z inteligentnymi rozwiązaniami z zakresu eksploatacji i utrzymania (ang. operation and maintenance, O&M), aby sprostać bieżącym wyzwaniom. „Poprawa wydajności serwera na poziomie systemu, wraz z uruchomieniem ośrodka danych o wysokiej gęstości i inteligentnymi rozwiązaniami z zakresu O&M, jest niezbędna dla dalszego rozwoju branży komputerowej" - powiedział Kenneth.

Stworzone przez Huawei inteligentne serwery FusionServer Pro wykorzystują architekturę x86, aby uwolnić ogromny potencjał ogólnych i heterogenicznych obliczeń. Na nową generację FusionServer Pro 2488H V6 składają się cztery procesory trzeciej generacji Intel® Xeon® Scalable w układzie 2U oraz 48 złącz DDR4 DIMM i 11 PCIe na potrzeby lokalnego magazynowania danych. Inteligentny serwer wyposażony jest w najnowsze moduły uczenia się i inferencji sztucznej inteligencji, aby zapewnić moce obliczeniowe do 560 TFLOPS w ramach pojedynczego węzła.

Intel to jeden z najważniejszych partnerów Huawei na świecie. Przedstawiciele spółki wzięli udział w wydarzeniu poświęconym FusionServer Pro 2488H V6, przedstawiając najnowsze produkty ośrodka danych Intel. Jednym z nich jest trzeciej generacji procesor Intel® Xeon® Scalable, który obsługuje przyspieszenie oparte na sztucznej inteligencji i wynosi funkcjonalność wbudowanych rozwiązań opartych na AI na wyższy poziom dzięki Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost), który obsługuje format bfloat 16. Produkt nowej generacji zapewnia 1,9 razy wyższe parametry inferencji niż jego poprzednik. Intel oferuje technologię pamięci w postaci pamięci trwałej (PMem) Intel® Optane™ serii 200, aby wspierać analizę dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym. Opierając się na bezkonkurencyjnej konfiguracji nowej generacji procesora Intel, opracowany przez Huawei FusionServer Pro 2488H V6 zapewnia klientom wyższą wydajność i lepszą jakość usług.

Bardziej zaawansowany ekosystem będący wynikiem ścisłej współpracy

Funkcjonalny ekosystem ułatwia rozwój technologii i produktów na każdym etapie. To wyjaśnia, dlaczego Huawei nie ustaje w tworzeniu ekosystemów i dąży do współpracy przynoszącej obopólne korzyści. Kenneth Zhang zauważył, że dzięki współpracy z Intel i innymi globalnymi partnerami spółka Huawei stworzyła szeroką ofertę produktów i rozwiązań opartych na inteligentnym serwerze FusionServer Pro. „Rozwinięcie opartego na współpracy ekosystemu FusionServer Pro było możliwe dzięki naszym wspólnym wysiłkom" - powiedział Kenneth.

SAP HANA od Huawei to kolejny wspólny zestaw zróżnicowanych rozwiązań, które obejmują rozwiązania pojedynczego węzła, rozwiązania klastrowe i rozwiązania TDI, odznaczające się wysokimi parametrami użytkowymi, niezawodnością i skalowalnością. Wspólne rozwiązania obejmują serię Huawei FusionServer Pro, dzięki której przedsiębiorstwa mogą przyspieszyć realizację najważniejszych usług, takich jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i magazynowanie danych, a także szybciej analizować kluczowe dane, aby skutecznie korzystać z wartości, jaką niosą masowe źródła danych.

Kolejnym prelegentem podczas wydarzenia był Li Peisong, dyrektor ośrodka SAP Partner Adoption Center (SAP PAC) w Chinach, będącego ważnym partnerem Huawei. Jego zdaniem, dzięki ścisłej współpracy technicznej SAP PAC i Huawei wspólne produkty zapewnią wysoką wydajność i będą stanowić platformę informatyczną w pełni zgodną z technicznymi specyfikacjami SAP.

Seria Huawei FusionServer Pro jest wysoko oceniana przez pozostałych partnerów branżowych obecnych na wydarzeniu. Leon Wang, dyrektor wykonawczy i dyrektor generalny Automated Systems Holdings Limited (ASL), globalnego dostawcy rozwiązań notowanego przez Hong Kong Main Board, przedstawił zalety produktów opartych na inteligentnym serwerze FusionServer Pro od Huawei. Zdaniem Leona, współpraca z Huawei zaowocuje wyniesieniem działalności ASL na wyższy poziom i stworzeniem nowej wartości.

Nowe technologie oparte na sieci 5G, sztucznej inteligencji i chmurze obliczeniowej sprawiają, że transformacja cyfrowa jest możliwa do zrealizowania. Niesie ona jednak pewne wyzwania, takie jak zapotrzebowanie na zróżnicowane systemy obliczeniowe w różnych obszarach społeczeństwa. Aby sprostać tym wyzwaniom, Huawei podejmie współpracę z Intel i innymi globalnymi partnerami, realizując zobowiązanie na rzecz zdywersyfikowanego, globalnego systemu dostawy oraz wyposażając branżę i ekosystem obliczeniowy w nowe możliwości. Wspólnie firmy będą w stanie zaoferować klientom produkty i rozwiązania z zakresu inteligentnego serwera FusionServer Pro z segmentu premium, które zapewnią niezrównaną wydajność i funkcjonalny ekosystem, co z kolei ułatwi branżom realizację celu, jakim jest cyfryzacja.

HUAWEI CONNECT 2020 to doroczne sztandarowe wydarzenie organizowane przez Huawei, skierowane do ogólnoświatowej branży ICT. Tegoroczna edycja odbywa się w Szanghaju w dniach 23-26 września 2020 r. HUAWEI CONNECT to otwarta platforma stworzona po to, by pomagać klientom i partnerom w przyswajaniu zmian, dzieleniu się doświadczeniami i podejmowaniu wspólnych działań na rzecz nowej wartości. Podczas tegorocznego wydarzenia zostaną przeanalizowane trendy i możliwości związane z cyfryzacją; przedstawione będą zaawansowane technologie ICT, produkty i rozwiązania; uczestnicy przyjrzą się od środka owocom wspólnej innowacji; oraz będzą dzielić się najlepszymi praktykami z zakresu transformacji cyfrowej. Ostatecznym celem jest zbudowanie otwartego i solidnego ekosystemu przemysłowego, który zapewni korzyści wszystkim zainteresowanym podmiotom oraz nową wartość we wszystkich branżach. Więcej informacji można znaleźć na: https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/.

Huawei

Założona w 1987 r. spółka Huawei to wiodący, globalny dostawca infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i urządzeń inteligentnych. Spółka zatrudnia ponad 194 tys. pracowników, prowadząc działalność w ponad 170 krajach i regionach świata oraz obsługując ponad 3 mld użytkowników.

Wizją i misją spółki jest udostępnienie rozwiązań cyfrowych wszystkim ludziom, gospodarstwom domowym i organizacjom, na rzecz w pełni połączonego, inteligentnego świata. W tym celu będziemy podejmować działania na rzecz ogólnodostępnej łączności i promować równy dostęp do sieci; będziemy udostępniać rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej i sztucznej inteligencji we wszystkich stronach świata, aby zapewnić zaawansowane możliwości obliczeniowe wszędzie tam, gdzie są potrzebne i we właściwym czasie; spółka będzie budować platformy cyfrowe, aby wspierać wszystkie branże i organizacje w procesie poprawy wydajności, efektywności i dynamiki działania; firma zapewnia użytkownikom nowe doświadczenia związane ze sztuczną inteligencją, sprawiając, że stanie się ona w większym stopniu spersonalizowana dla użytkowników we wszystkich obszarach życia - w domu, pracy i podróży.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Huawei: www.huawei.com lub profilach spółki w mediach społecznościowych:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1278946/FusionServer_Pro_2488H_V6_Launch.jpg

SOURCE Huawei