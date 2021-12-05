Huawei и ЮНЕСКО реализуют проект по созданию систем цифрового образования в Африке

В соответствии с программой ООН SDG4 TeOSS будет служить основой для стимулирования цифровой трансформации образовательного сектора и оказывать поддержку трем государствам-членам ЮНЕСКО в создании устойчивых систем образования, способных противостоять таким глобальным потрясениям, как пандемия COVID-19. Оценка результатов осуществления проектов поможет в разработке стратегий и моделей, направленных на расширение использования ИКТ на национальном уровне, а также распространение этого проекта на другие африканские страны в целях содействия интеграции ИКТ в систему преподавания и обучения.

Помимо установления связей между школами, проекты TeOSS в Гане, Эфиопии и Египте предусматривают подготовку учителей и учащихся по вопросам использования цифровых средств, создание онлайн-платформ для связывания школьного и домашнего обучения и разработку цифровых учебных программ, доступных по удаленным каналам без дополнительного контроля. Целью реализации данного проекта является содействие учащимся в их становлении в качестве цифровых граждан, уверенных в своих силах и способных независимо перемещаться по виртуальному миру, а также наделение преподавателей навыками, необходимыми им для использования уже имеющихся и новых цифровых средств для достижения максимально возможных результатов обучения.

«Проект направлен на тестирование моделей школьного обучения, способных немедленно реагировать на возникновение новых проблем, вызванных пандемией, а также эффективно использовать достижения научно-технического прогресса для содействия разработке будущих моделей школьного образования, — заявила помощник генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джаннини (Stefania Giannini). — Эта способность определяется цифровой моделью школьного обучения, обеспечивающей доступность программ для всех учащихся, будь то во время кризиса или нет — это случай выхода за рамки текущей ситуации и открытия новых горизонтов преподавания и обучения».

Проекты TeOSS, планируемые в тесном сотрудничестве с правительствами Ганы, Эфиопии и Египта в соответствии с имеющимися у них национальными стратегиями, разрабатывались с учетом конкретных местных потребностей.

В Египте разработана система развития навыков в области ИКТ для преподавателей и учащихся в школах с 12-летним обучением. Специалисты по разработке образовательного программного обеспечения, а также учителя начальных и младших классов средней школы получат соответствующую подготовку, и будет создан Национальный центр дистанционного обучения для использования преподавателями по всей стране в целях обеспечения преемственности в профессиональном развитии.

«В новой египетской системе образования 2.0 особое внимание уделяется интеграции технических средств в образовательный процесс с использованием многочисленных ресурсов цифрового обучения и образовательных платформ для обеспечения всеобщего образования и достижения качества и доступности образования, — сообщил заместитель министра по делам учителей Министерства просвещения и технического образования Египта д-р Реда Хегази (Reda Hegazy). — Роль учителя изменилась с предоставления информации на руководство и координацию образовательного процесса с помощью ресурсов цифрового обучения».

При реализации проекта TeOSS в Эфиопии основное внимание будет уделяться созданию ИКТ-инфраструктуры для установления связей между экспериментальными школами, подготовки преподавателей и учащихся и создания системы управления обучением, интегрированной с платформой подготовки учителей.

«Эфиопия хорошо понимает необходимость ИКТ и цифровизации в нашей будущей системе школьного обучения для бесперебойного обеспечения качественного и инклюзивного образования на справедливой основе для всех, как это предусмотрено в нашем новом плане мероприятий для образовательного сектора, — заявил д-р Фанта Мандефиро (Fanta Mandefiro) из Министерства образования Эфиопии. — Данный проект полностью соответствует нашим устремлениям и деятельности, предусмотренной нашими программами и инициативами по использованию цифрового контента в нашей образовательной системе».

В Гане основное внимание уделяется созданию цифрового контента по всем предметам, а также организации профессиональной подготовки для учителей и учащихся начальных и неполных средних (JHS) школ. Кроме того, в рамках проекта будет создано электронное хранилище, которое преподаватели смогут использовать для загрузки контента и к которому учащиеся будут иметь онлайн- и физический доступ при минимальном контроле или без такового.

«Я с удовлетворением отмечаю, что этот совместный проект ЮНЕСКО и HUAWEI опирается на уже установленные партнерские отношения и сотрудничество с нашими национальными учреждениями, в частности CENDLOS — учреждением, уполномоченным правительством Ганы на всестороннее содействие интеграции ИКТ в образовательную систему, — заявил министр образования Ганы д-р Яу Осеи Адутвум (Yaw Osei Adutwum).

Проект TeOSS согласован с разделом Tech4Edu инициативы Huawei по повышению доступности цифровых технологий для широких слоев населения TECH4ALL, нацеленной на обеспечение равенства и качества образования с использованием достижений научно-технического прогресса.

«Цифровые платформы, которые будут созданы в процессе реализации проекта Technology-enabled Open Schools for All, подразумевают безостановочное обучение независимо от сюрпризов, которые может преподнести будущее, — заявил маркетинговый директор подразделения ИКТ-инфраструктуры компании Huawei Кевин Чжан (Kevin Zhang). — Компания Huawei целиком и полностью привержена сотрудничеству с ЮНЕСКО, правительствами и всеми заинтересованными сторонами в целях реализации успешных, экологически рациональных и масштабируемых проектов».

Проект TeOSS и партнерства, создаваемые для его осуществления, играют важнейшую роль в цифровизации образования и обеспечении справедливого и всестороннего доступа к возможностям получения знаний на протяжении всей жизни для всех.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1700127/Technology_enabled_open_schools_for_all.jpg

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