Huawei i organizacje zewnętrzne wypracowały wspólne stanowisko: bezstratne oparte na ethernecie rozwiązanie NVMe over Fabric (NoF) jest nieuniknionym wyborem w erze pamięci masowej flash

SHENZHEN, Chiny, 27 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Podczas konferencji Huawei Connect 2021, eksperci z IDC, Tolly, Bank of China i Huawei zebrali się w celu omówienia przyszłości sieci pamięci masowej. Podczas tej sesji wszystkie strony doszły do wniosku, że NVMe over Fabric jest nieuchronnym wyborem w erze pamięci flash. Co ważne, Huawei zaproponował bezstratne, oparte na ethernecie rozwiązanie pamięci masowej NoF+, znane pod nazwą NoF+ Solution, które jest przełomową dla sektora innowacją, zaprojektowaną w celu wykorzystania potencjału pamięci masowej flash. Zhang Jidong, architekt pamięci masowej w Bank of China zauważył, że ponieważ rozwiązanie to obejmuje bezstratną transmisję na duże odległości do 200 km w standardzie 100GE, obniżając liczbę łączy pomiędzy centrami danych o 90% w porównaniu z technologią FC, jest to doskonała opcja dla wewnątrzmiejskich systemów typu active-active.

Przy dynamicznym rozwoju usług finansowych i ich rosnących rozmiarów wymagana jest wysoka współbieżność danych. Ponadto, banki na całym świecie obecnie muszą świadczyć całodobowe usługi, co stanowi bezprecedensowe wyzwanie w zakresie opóźnień i niezawodności transakcji. Sektor bankowy zawsze potrzebował wysoce niezawodnej infrastruktury w celu uniknięcia dużych strat gospodarczych spowodowanych utratą danych i zakłóceniami w usługach. W rzeczywistości, według danych statystycznych, średnie straty związane z utratą danych lub zakłóceniami w usługach w sektorze sięgają poziomu 6,48 mln $ na godzinę. W tak wymagającym środowisku odnotowano tendencję do budowy centrów danych opartych na pamięci masowej flash, które są niezawodne, ekologiczne i energooszczędne, poprawiając wskaźniki pamięci stukrotnie w porównaniu z konwencjonalnymi centrami danych.

Era pamięci masowej flash wpłynęła na rozwój nowych protokołów, od SCMI do NVMe, stopniowo prowadząc do wprowadzenia macierzy end-to-end NVMe wspierającej trzy rodzaje sieci (FC, protokół Remote Direct Memory Access over Converged Ethrenet - RoCE lub TCP). Sieci pamięci masowej wymagają wysokiego poziomu niezawodności, wydajności i przyjaznej dla użytkowników obsługi. Zhang Jidong powiedział: „Tradycyjne sieci oparte na technologii FC nie mogą równać się z protokołem NVMe pamięci masowych flash pod względem równoległych operacji odczytu/zapisu o wysokiej przepustowości, przy czym główne powody tej sytuacji to niedostateczna przepustowość sieci FC i słaba skalowalność".

Rozwiązania NVMe over RoCE są popularne w erze centrów danych opartych na pamięci flash. Jednak narażone są na takie problemy jak utrata pakietów czy ograniczone możliwości zastosowania. Rozwiązanie NoF+ Solution od Huawei wprowadzono w odpowiedzi na trendy centrów danych oparte na sieciach pamięci masowej flash i sieciach typu all-IP. Jeżeli chodzi o wydajność, utrata pakietów jest powszechna w tradycyjnej sieci ethernet, gdzie utrata pakietów na poziomie 0,5% obniża przepustowość sieci o 50%. Dla porównania, w rozwiązaniu NoF+ Solution od Huawei zastosowano algorytm iLossless w celu osiągnięcia poziomu zerowej utraty pakietów przy 100% przepustowości sieci pamięci masowej, co zwiększa liczbę operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) o 87% i poprawia wskaźnik opóźnień o 42% w porównaniu z technologią FC. W NOF+ Solution zastosowano najnowszej generacji pamięć masową flash i przełączniki sieciowe pamięci CloudEngine DC w celu osiągnięcia wyższej wydajności i niezawodności oraz prostej obsługi i konserwacji. To przekonało Bank of China do komercyjnego uruchomienia tego rozwiązania w swoim środowisku.

Kevin Tolly, założyciel i dyrektor generalny Tolly, potwierdził opinie Zhanga Jidonga i powiedział: "Ostatnio firmie Tolly zlecono testy wydajności porównujące rozwiązanie NoF+ Solution od Huawei, które jest rozwiązaniem NVMe over RoCE z rozwiązaniem NVME over FC. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, NoF+ Solution od Huawei poprawia wydajność pamięci, przy IOPS wyższej o 93% i zmniejszeniem opóźnień o 49% w porównaniu z technologią FC. W testach systemów wysokiej niezawodności, rozwiązanie NoF+ Solution od Huawei wykazało przejście usługi end-to-end w tryb failover w czasie poniżej jednej sekundy w przypadku awarii połączenia lub modułu pamięci. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że rozwiązanie Huawei NoF+ Solution zdobyła nagrodę Best of Show i cieszy się popularnością wśród klientów".

International Data Corporation (IDC) uważa, że przyszłość zmierza w kierunku rozwiązań NVMe over Fabric. Są ku temu cztery główne powody:

Spadające ceny nośników flash, co przyspiesza wprowadzanie NVMe-oF.

Przejście na NVMe/PCIe przyspieszy zastosowanie macierzy end-to-end NVMe.

Pojawiające się obciążenia napędzą rozwój NVMe-oF, w szczególności pod względem zastosowań w biznesie, inżynierii i technologii.

NVMe-oF umożliwi zarządzane danymi pomiędzy domenami.

IDC uważa, że centra danych oparte na pamięci masowej flash zostaną wkrótce wprowadzone i z pewnością pojawią się w kolejnych kilku latach. Zostanie to przyspieszone przez bardziej wydajne systemy pamięci, jak Huawei NoF+. Rozwiązanie to wprowadza przyspieszenie przesyłania danych pomiędzy użytkownikami końcowymi w różnych systemach pamięci poprzez wykorzystanie systemów pamięci masowej flash OceanStor Dorado i przełączników sieciowych centrum danych CloudEngine. Wykorzystuje w pełni możliwości pamięci masowej flash charakteryzującej się IOPS na poziomie wyrażanym w milionach i spełnia wymogi sektora finansowego w zakresie opracowywania rozwiązań na poziomie wyrażanym w petabajtach.

