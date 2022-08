Huawei i partnerzy instalują pierwszy na świecie oparty na SI system odławiania łososia z naturalnych koryt rzecznych w Norwegii

Automatyczny system filtracyjny może pomóc w odnajdywaniu i odławianiu inwazyjnego gatunku łososia pacyficznego, co ma zapobiec rozprzestrzenianiu się tego gatunku i wypierania populacji norweskiego dzikiego łososia atlantyckiego.

OSLO, Norwegia, 25 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Huawei oraz jego lokalny partner Berlevåg Jeger-og Fiskerforening (BJFF) z powodzeniem wprowadzili na wodach norweskiej rzeki Storelva system filtracyjny sterowany SI, który umożliwi ławicom łososia atlantyckiego przedostanie się w górę rzeki oraz odłowienie łososia pacyficznego – gatunku inwazyjnego – do zbiornika retencyjnego.

The on/off mechanism opens/closes the gate to let wild Atlantic salmon through and prevent the invasive Pacific salmon from going upstream Installing & testing the 12-meter filtering system Image credit: Huawei

Łososia pacyficznego – zwanego również łososiem garbatym – wprowadzono do wód rosyjskiego Morza Białego w latach 50. Szybko przeniknął on na wybrzeże norweskie, wyrządzając szkody w lokalnym ekosystemie. Poza pojawieniem się nowych chorób szybki cykl reprodukcyjny najeźdźcy i jego agresywna walka o pożywienie zagrażają wyparciu populacji łososia atlantyckiego z setek rzek biegnących wzdłuż wybrzeża norweskiego.

W czerwcu 2022 r., w ramach inicjatywy Huawei o nazwie TECH4ALL, Huawei i BJFF upowszechnili system filtracyjny zapobiegający przenikaniu łososia pacyficznego do górnego biegu norweskiego systemu rzecznego. Mechaniczna zapora pozwala lokalnej populacji łososia atlantyckiego i arktycznego łososia czerwonego na przenikanie w górę biegu rzeki, który wyznacza ostatni etap procesu tarła tych gatunków. Gatunek inwazyjny jest odławiany do zbiornika retencyjnego, a następnie przenoszony w inne miejsce.

„Jest to unikalne, innowacyjne rozwiązanie, zarówno w Norwegii, jak i w skali świata. Ta zaawansowana technologia daje nam pełną kontrolę na rzeką. Zarządcy lokalnych zasobów wodnych oraz lokalne jednostki administracji centralnej rozlokowane wzdłuż linii brzegowej wykazują ogromne zainteresowanie tym projektem" – powiedział Geir Kristiansen, prezes BJFF.

Dostrzeżono pilne zapotrzebowanie na tego rodzaju rozwiązanie, zgłaszane zarówno przez mieszkańców, administrację rządową, urzędy regulacyjne, właścicieli zasobów rzecznych, jak i sektor akwakultury – populacja dzikiego łososia atlantyckiego jest nieodłącznym elementem norweskiej tożsamości, kultury i gospodarki. W ostatnich latach jednak liczba sztuk łososia pacyficznego wyławianego z norweskich rzek przez miłośników połowów rekreacyjnych osiągnęła rekordowe wartości. W 2019 r. złowiono 13900 sztuk, co stanowi liczbę wyższą od rekordowej odnotowanej w 2021 r., która wyniosła 111700 – 57% wszystkich sztuk łososia złowionych w Norwegii. Mimo że najwięcej sztuk tego gatunku wyłowiono w okręgach Troms i Finnmark, łososia pacyficznego wyławiano w każdym norweskim powiecie.

Dla porównania, liczba wyławianego rodzimego dzikiego łososia spadła o jedną czwartą w porównaniu do wartości szczytowych. Za taki stan rzeczy i pogłębianie problemu odpowiada w głównej mierze gatunek inwazyjny, uwolniony z hodowli i mniej zróżnicowany genetycznie łosoś hodowlany, co dodatkowo osłabia genom łososia atlantyckiego w wyniku krzyżowania się gatunków.

„Dziki łosoś norweski jest zagrożony przez inne gatunki, w tym łososia garbatego oraz uwolnionego łososia hodowlanego. System monitorowania oparty na SI pomaga w powstrzymaniu tego zjawiska i zagwarantowaniu przyszłościowego zarządzania wodami rzecznymi" – powiedział Tor Schulstad, administrator BJFF.

Zgromadzone dane ujawniają również dokładne wzorce migracji, pozwalają na monitorowanie populacji różnych gatunków ryb, dostarczają informacji o dalszych kierunkach badań oraz pomagają w opracowywaniu działań na rzecz powstrzymania przełowienia.

„Instalowanie systemu różnicowania w wartkich wodach rzecznych to wyjątkowo trudne zadanie. Wysiłki podjęte przez naszych partnerów, BJFF i społeczność lokalną wywarły na mnie ogromne wrażenie. Tutejsi mieszkańcy są zdeterminowani, aby wykazać, jak istotną rolę prawidłowe zarządzanie odgrywa w ocaleniu rzek przed katastrofami naturalnymi" – powiedział Vegard Kjenner, dyrektor techniczny Huawei Norwegia.

Ponieważ rozwiązanie to jest jedynym tego rodzaju na świecie, trzeba było je stworzyć od podstaw. Na początku 2021 r. powstały algorytmy oparte na opracowanej przez Huawei technologii wizyjnej, które umożliwiły zidentyfikowanie poszczególnych gatunków ryb. Następnie w lipcu 2021 r. Huawei i BJFF uruchomiły na wodach rzeki Storelva stację monitorującą wyposażoną w kamerę podwodną. Urządzenia, w których zastosowano algorytmy identyfikujące łososia atlantyckiego z dokładnością do 91%, oferują nieprzerwaną transmisję wideo oraz ograniczają pracę człowieka o 90%. Metody tradycyjne wymagają wysokich nakładów pracy i opierają się głównie na zaangażowaniu wolontariuszy, którzy wchodzą do wód rzecznych i wzrokowo rozpoznają łososia pacyficznego, głównie na podstawie plam na ogonie. Taki sposób postępowania nastręcza ogromnych trudności w identyfikowaniu zagrożenia – wiele ryb nie zostaje policzonych, nie ma również możliwości ustalenia ich płci.

Kolejnym etapem jest uruchomienie tego rozwiązania w norweskich hodowlach łososia, co ma doprowadzić do ograniczenia zagrożenia środowiskowego wynikającego z uwalniania gatunku hodowlanego do wód naturalnych.

TECH4ALL

TECH4ALL to długoterminowa inicjatywa i zarazem program działań, który koncern Huawei zainicjował w celu promowania włączenia cyfrowego. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie, aby nikt nie pozostał w tyle w cyfrowym świecie. Huawei współpracuje z klientami i partnerami w celu promowania włączenia cyfrowego i zrównoważonego rozwoju w czterech dziedzinach – edukacji, środowiska, zdrowia i rozwoju.

Więcej na temat projektów Tech4Nature w ramach inicjatywy TECH4ALL firmy Huawei: https://www.huawei.com/en/tech4all/environment

