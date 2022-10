Huawei i partnerzy wspólnie poszukują sposobów wykorzystania technologii na potrzeby zrównoważonej przyszłości podczas HUAWEI CONNECT 2022 w Bangkoku.

BANGKOK, 26 września 2022 r. /PRNewswire/ -- wczoraj, podczas pierwszego dnia HUAWEI CONNECT 2022, firma Huawei wspólnie z partnerami oraz przedstawicielami organizacji publicznych i prywatnych, odbyła dyskusję, w której omawiano kluczową rolę technologii w budowaniu zrównoważonego i inkluzywnego świata, do jakiego mamy dążyć w myśl Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (CZR). W ramach panelu zaprezentowano studia przypadku i analizy skupiające się na regionie Azji-Pacyfiku.

Jako jeden z najludniejszych i najbardziej zróżnicowanych regionów na świecie Azja-Pacyfik wkrótce będzie miała najszybciej rosnącą gospodarkę na świecie, o czym świadczy fakt, że tempo przyspieszenia transformacji cyfrowej wzrosło tam wskutek pandemii COVID-19 powyżej przeciętnego poziomu na świecie.

„Coraz więcej rządów i organizacji zaczyna dostrzegać znaczenie technologii w przyspieszaniu realizacji CZR – powiedział Jeffrey Shou, prezes Huawei ds. marketingu ICT. - W ramach realizacji wizji i misji Huawei w 2019 r. uruchomiliśmy TECH4ALL – inicjatywę na rzecz włączenia cyfrowego – a ponadto w różnych państwach wdrażamy programy i projekty z naszymi międzynarodowymi partnerami".

Po Zhou mowę inauguracyjną wygłosił Richard Mahony – Global VP w firmie Informa Tech, który zauważył, że tradycyjna metoda zachowywania równowagi w rozwoju nie działa i konieczne jest sięgnięcie po rozwiązania technologiczne, jeżeli rozwój ma dalej przyspieszać.

Następnie mikrofon przekazano przedstawicielowi UNESCO, który omówił 17 CZR i metody ich realizacji w perspektywie do roku 2030. „Choć realizacja planu CZR spoczywa na poszczególnych rządach, niezaprzeczalnym faktem jest, że nie będzie ona możliwa bez udziału sektora prywatnego – powiedział Mohamad Djelid, dyrektor Biura UNESCO w Dżakarcie. - Każdy z nas odegra jakąś rolę w realizacji ambitnych, ale koniecznych Celów Zrównoważonego Rozwoju w perspektywie 2030 r."

Kluczowym tematem poruszonym podczas sesji było włączenie cyfrowe. Luka cyfrowa wprawdzie stopniowo maleje, jednak według ostatnich raportów Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) bez dostępu do sieci wciąż pozostaje 2,7 mld ludzi na świecie. Z powodu braku łączności z siecią, umiejętności cyfrowych, przystępnego cenowo sprzętu czy wszystkich tych czynników razem zbyt wielu ludzi wciąż nie będzie miało dostępu do narzędzi cyfrowych niezbędnych we współczesnym coraz bardziej cyfrowym świecie. „Nie możemy zostawić nikogo offline – powiedział Atsuko Okuda, dyrektor biura regionalnego ITU w regionie Azji-Pacyfiku. - Technologia cyfrowa i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych mogą przyspieszyć realizację CZR".

David Lu, prezes działu strategii dla Azji-Pacyfiku i marketingu w Huawei, przedstawił informacje na temat najnowszych postępów oraz omówił rolę ICT w projektach TECH4ALL realizowanych na całym świecie, w szczególności w Azji-Pacyfiku, w tym projekt Digital Bus w Tajlandii, który zapewnia łączność i uczy umiejętności cyfrowych dzieci z terenów wiejskich; program Digital Village w Indonezji, w ramach którego dzięki rozwiązaniu RuralStar przystępny cenowo dostęp do internetu zyskują społeczności wiejskie; a także wprowadzenie bazującej na 5G opieki zdrowotnej dla społeczności wiejskich oraz rozwiązań zwiększających dostępność informacji dla osób starszych w Tajlandii. Jak zauważył Liu, współpraca pomiędzy spółkami technologicznymi i organizacjami międzynarodowymi przyniesie świetlaną i zrównoważoną przyszłość dla Azji-Pacyfiku, przyczyniając się do osiągnięcia celu, jakim jest eliminacja wykluczenia cyfrowego.

Kolejny kluczowy wątek, który poruszono podczas sesji, dotyczył możliwości wykorzystania technologii na potrzeby ochrony przyrody. Shawn Tan, wiceprezes Sunseap, czołowego producenta ekologicznych rozwiązań energetycznych, poinformował, że ta singapurska spółka zamierza ograniczyć emisję CO2 o 4 tys. ton rocznie dzięki innowacyjnej pływającej farmie fotowoltaicznej. Bazuje ona na inteligentnym rozwiązaniu fotowoltaicznym Huawei i została uruchomiona u wybrzeży Singapuru.

Rozwijając wątek ochrony środowiska, należy wspomnieć o uruchomieniu przez malezyjskie przedsiębiorstwo gospodarki leśnej w Sarawak pilotażowego projektu w ramach TECH4ALL Huawei, prowadzonego we współpracy z Urzędem ds. Multimediów w Sarawak, Departamentem Gospodarki Leśnej w Sarawak i Rainforest Connection w celu zapewnienia ochrony liczącym ok. 140 mln lat lasom deszczowym w stanie Sarawak – zaliczających się do najstarszych na świecie lasów deszczowych.

Huawei prowadzi ponad 45 projektów w ramach TECH4ALL, współpracując przy tym z 40 międzynarodowymi partnerami. Projekty te skupiają się na równości i jakości w edukacji, wykorzystaniu technologii w ochronie przyrody, rozwijaniu inkluzywnej opieki zdrowotnej i wspieraniu zrównoważonego rozwoju.

