Huawei i Sunline wspólnie wprowadzają na rynek bezkontaktowe cyfrowe rozwiązanie do usług finansowych Digital Loan One Box

Digital Loan One Box przyjmuje otwartą strategię, pozwalając instytucjom finansowym na uruchomienie szerokiej gamy usług bezkontaktowych, takich jak internetowa kampania produktów kredytowych, E-KYC (elektroniczne procedury typu „poznaj swojego klienta"), ocena ryzyka, wypłata środków i obsługa po udzieleniu kredytu. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na pilne zapotrzebowanie zarówno instytucji finansowych, jak i ich klientów na cyfrowe usługi finansowe. Wymóg ten jest coraz bardziej naglący w obliczu pandemii, z którą wiele krajów nadal walczy.

Instytucje finansowe, które stanowią podstawę gospodarek krajowych, potrzebują bezkontaktowych cyfrowych i internetowych usług finansowych, szczególnie w obecnej sytuacji. Banki światowe stoją jednak przed podobnymi wyzwaniami w trakcie transformacji cyfrowej - ogromne koszty i ryzyko zastąpienia dotychczasowych systemów, ograniczony budżet i niepewny zwrot z inwestycji na rzecz transformacji, brak doświadczeń w zakresie otwartej działalności biznesowej i technologii, coraz ostrzejsza konkurencja, większe zapotrzebowanie na usługi bezkontaktowe napędzane przez pandemię itp.

Finansowanie bezkontaktowe odnosi się do usług, w przypadku których klienci i banki nie muszą kontaktować się ze sobą bezpośrednio. Za pośrednictwem kanałów typu omni-channel tego rodzaju finansowanie obsługuje usługi oparte na wtyczkach, wbudowane rozwiązania biznesowe i funkcje niestandardowe.

Rozwiązanie Digital Loan One Box oparte jest na ściśle zintegrowanej infrastrukturze firmy Huawei o nazwie FusionCube, która przyjęła model bankowości dla mikrousług na poziomie przedsiębiorstwa EDSP wprowadzony na rynek przez Sunline w 2020 roku. Rozwiązanie to obsługuje szybkie, dynamiczne skalowanie poziome zarówno w zakresie wymagań biznesowych, jak i systemowych. Zapewnia również linię do ciągłego dostarczania DevOps, aby sprostać wymaganiom rozwojowym instytucji finansowych w coraz większym stopniu opartym o podejście zwinne. Bezkontaktowe usługi bankowe sprawiają, że bankowość jest znacznie wygodniejsza, a jednocześnie przyjazna dla użytkownika, terminowa i profesjonalna, co prowadzi do większej satysfakcji klientów, ich utrzymania i lojalności. Integracja ekosystemu finansowego służy zwiększeniu udziału w rynku i reputacji instytucji finansowych. Rozwiązanie to oferuje również wydajność, jeśli chodzi o ogólny koszt eksploatacji (ang. total cost of ownership, TCO) , który spełnia ich oczekiwania inwestycyjne.

Digital Loan One Box zapewnia najszybsze działanie w następujących obszarach:

Zdalne otwieranie rachunków w czasie rzeczywistym i biometryczne uwierzytelnianie tożsamości za pomocą różnych metod (MFA);

Szybkie uruchamianie procedury kredytowej, zatwierdzanie i wypłata środków online (złożenie wniosku w trzy minuty, zatwierdzenie kredytu w sekundę i zerowa interwencja manualna klienta);

Formułowanie promocji i kampanii marketingowych w czasie rzeczywistym;

Elastyczne przetwarzanie danych po udzieleniu kredytu, natychmiastowa decyzja w sprawie przedłużenia okresu kredytowania lub przyznania dodatkowych środków;

Aktualizacja informacji o rachunku w czasie rzeczywistym i usług non-stop;

Szybki dostęp dla partnerów ekosystemowych za pomocą standardowych otwartych interfejsów API;

Wysoce ustandaryzowane produkty zrozumiałe dla klientów;

Szybkie wdrożenie z uruchomieniem systemu w ciągu dwóch miesięcy.

„W obliczu trwającej pandemii rozwiązanie to przychodzi w odpowiednim momencie dla instytucji finansowych. W tych szczególnych czasach może ono zaspokoić potrzeby w zakresie sprawnego udzielania i otrzymywania kredytów i pożyczek, zarówno jeśli chodzi o instytucje finansowe, jak i klientów. W ramach naszej branży wraz z partnerami globalnymi będziemy nadal rozwijać globalny ekosystem i oparte na scenariuszach rozwiązania 2C i 2B - powiedział Jason Cao, prezes globalnej jednostki biznesowej ds. usług finansowych grupy biznesowej Huawei. - Wspólnie z klientami i partnerami w tej branży rozpoczniemy od 5G i wykorzystamy możliwości w pięciu głównych dziedzinach technologii - łączności, rozwiązaniach opartych na chmurze, obliczeniach, sztucznej inteligencji i zastosowaniach przemysłowych. Docelowo będziemy dostarczać inteligentne rozwiązania i technologie oparte na scenariuszach, aby ułatwić klientom finansowym transformację cyfrową".

Hongan Li, starszy wiceprezes Sunline, dodał: „Sunline jest globalną firmą świadczącą usługi IT dla bankowości. Ciągle wprowadzamy innowacje, aby zajmować czołową pozycję w branży technologii finansowych i zapewniać coraz lepszą łączność w różnych aspektach życia. Podczas epidemii COVID-19 zdaliśmy sobie sprawę z pilnej potrzeby innowacji technologicznych, usług cyfrowych i otwartych usług finansowych na całym świecie. W związku z tym Sunline i Huawei wprowadzają obecnie na rynek rozwiązanie Digital Loan One Box. Jest ono przeznaczone dla instytucji finansowych i klientów, szczególnie tych, którzy nie mają możliwości technologicznych. Jest ono oparte na strukturze mikrousług dla banków na poziomie przedsiębiorstwa stworzonej przez firmę Sunline. Ta zwinna platforma charakteryzuje się dużą elastycznością, słabym sprzężeniem, wysoką wydajnością i wdrożeniem rozproszonym. Spełnia wymagania instytucji finansowych co do dynamicznego poziomego skalowania dowolnej wielkości, zarówno w zakresie wymagań biznesowych, jak i systemowych. Naszym celem jest dostarczenie rozwiązania, które jest praktyczne i pomocne w tym niezwykłym czasie".

Huawei i jego partnerzy pomagają instytucjom finansowym osiągnąć nowy cyfrowy szczyt dostępności usług finansowych, innowacji biznesowych opartych na danych oraz otwartej bankowości, zapewniając pełną łączność i zwinność usług. Do tej pory Huawei współpracował z przeszło 5400 partnerami w zakresie rozwiązań i usług na całym świecie, wspierając ponad 1600 klientów finansowych w 60 krajach i regionach. Wspólnie stworzono ekosystem o rosnącym zasięgu.

Sunline jest czołowym dostawcą rozwiązań z zakresu technologii finansowych. Nieustannie rozwija swoje technologie, aby wzmocnić rewolucję w usługach finansowych i napędzać rozwój branży. Do tej pory Sunline dostarczyło ponad 800 globalnym instytucjom finansowym zintegrowane rozwiązania IT dla sektora finansowego, obejmujące działalność podstawową, internetową działalność finansową, duże zbiory danych (big data) i usługi zarządzania.

Jako pionier wśród chińskich dostawców FinTech, począwszy od 2016 r. Sunline założył oddziały i biura obsługi w Singapurze, Malezji, Tajlandii, Indonezji i specjalnym regionie administracyjnym Hongkongu. Firma jest powszechnie znana ze swojej innowacyjności, pozycji lidera rynku i wydajności produktów. Według badania ofert globalnych platform bankowości przeprowadzonego przez Forrester w 2019 roku firma Sunline znalazła się wśród trzech najlepszych dostawców platform bankowości w Azji Pacyficznej. W tym roku magazyn „Global Brands Magazine" przyznał Sunline tytuł najbardziej innowacyjnej firmy z branży fin-tech w Azji w 2020 r.; firma znalazła się również na liście 50 firm z branży technologii finansowych IDC China za rok 2020.

HUAWEI CONNECT 2020 to coroczna reprezentacyjna impreza organizowana przez Huawei dla światowej branży ICT, która odbędzie się w Szanghaju w dniach 23-26 września 2020 roku. HUAWEI CONNECT jest otwartą platformą zaprojektowaną, aby pomóc klientom i partnerom firmy poruszać się po tych zmianach, dzielić się doświadczeniami i współpracować w celu tworzenia nowej wartości. Podczas tegorocznej imprezy różni interesariusze z całej branży ICT, w tym liderzy myśli, elity biznesowe, eksperci technologiczni, czołowe przedsiębiorstwa, partnerzy z ekosystemów, dostawcy usług opartych o aplikacje i deweloperzy, podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat bieżących trendów i możliwości w cyfryzacji branży. W trakcie imprezy zaprezentowano również pełen wachlarz zaawansowanych technologii, produktów i rozwiązań ICT, aby pokazać efektywne innowacje powstałe w wyniku wspólnych wysiłków. Ostatecznym celem firmy jest zbudowanie otwartego i prężnie działającego ekosystemu branżowego, który przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym stronom i stworzy nową wartość dla wszystkich branż. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/.

