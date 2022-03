Huawei ilumina un futuro inteligente bajo en carbono con clientes y socios en MWC Barcelona

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- El 1 de marzo, se llevó a cabo el Global Digital Power Forum 2022 con el tema "Iluminando un futuro inteligente con bajas emisiones de carbono" durante el Mobile World Congress (MWC) anual en Barcelona, España. Cerca de 200 clientes de la industria y organizaciones de todo el mundo participaron en el foro. Los líderes de la industria compartieron ideas sobre cómo innovar redes y centros de datos ecológicos bajos en carbono y promover el desarrollo de energía limpia. Huawei invitó a los clientes y socios a asistir a Lighting up a Green Future for the Industry, una ceremonia que tiene como objetivo guiar a los operadores por un camino bajo en carbono.