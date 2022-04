Huawei : Innover sans relâche pour un monde intelligent plus écologique

SHENZHEN, Chine, 26 avril 2022 /PRNewswire/ -- Huawei a donné le coup d'envoi de son 19e sommet mondial annuel des analystes aujourd'hui à Shenzhen. Le Sommet est un événement hybride qui rassemble des analystes industriels, des analystes financiers, des leaders d'opinion clés et des représentants des médias des qutre coins du globe pour en savoir plus sur les futures tendances de l'industrie et la stratégie de développement de Huawei.

Lors de l'événement, Ken Hu, président tournant de Huawei, a prononcé un discours sur l'approche de Huawei en matière d'innovation et de construction d'un monde intelligent plus vert. Dans son discours, M. Hu a déclaré « nous renforcerons notre approche de l'innovation, nous équiperons toutes les industries pour qu'elles deviennent numériques et intelligentes et nous aiderons à construire un monde à faible émission de carbone. Ces éléments sont essentiels à notre croissance future en tant qu'entreprise »

Ken Hu, président tournant de Huawei, lors de son intervention à l'Assemblée mondiale des analystes de Huawei 2022

Voici un résumé de ces trois initiatives.

Innover sans relâche et faire progresser le secteur :

En matière de connectivité, Huawei continue de faire avancer le secteur. La société a annoncé sa vision pour permettre des connexions à 10 Gb/s partout grâce à la 5.5G et à la F5.5G, qui sont les prochaines évolutions des réseaux sans fil et fixes. Ces évolutions des réseaux permettront de répondre à un plus large éventail d'exigences en matière de réseaux de niche, en offrant notamment une expérience plus immersive dans les foyers, ainsi qu'une faible latence et une grande fiabilité pour les scénarios de contrôle industriel.

En ce qui concerne l'informatique, Huawei redéfinit les architectures de systèmes pour les nœuds individuels, les logiciels de base et les centres de données dans le but d'augmenter considérablement les performances des systèmes et leur efficacité énergétique.

Pour les services cloud, Huawei construit MetaStudio, un pipeline de contenu numérique de bout en bout basé sur le cloud qui accélérera considérablement la production de contenu numérique.

En ce qui concerne les appareils, Huawei vise à fournir aux consommateurs une expérience intelligente dans tous les aspects de leur vie, ce que l'entreprise appelle une expérience Seamless AI Life, accélérant efficacement la convergence des mondes physique et numérique.

Investir dans la transformation numérique afin de créer une nouvelle valeur pour les clients :

Huawei adapte ses produits et ses portefeuilles de produits aux différents scénarios industriels. Dans le même temps, elle commencera à pré-intégrer et à pré-vérifier les produits, en effectuant tout le travail complexe en amont afin de faciliter la transformation numérique pour ses clients et partenaires. En s'appuyant sur Huawei Cloud , Huawei vise à fournir « tout en tant que service », en transformant l'infrastructure, la technologie et l'expertise en services basés sur le cloud, et en facilitant la migration vers le cloud pour les clients de différents secteurs.

Optimiser l'alimentation et la consommation d'énergie grâce à la technologie numérique afin de permettre un développement à faible émission de carbone :

Huawei redéfinit le secteur photovoltaïque grâce à l'IA, au cloud et à d'autres capacités pour stimuler la production d'énergie renouvelable.

Huawei développe également des solutions à faible émission de carbone au niveau des systèmes pour des infrastructures TIC vertes, en se concentrant sur les stations de base sans fil et les centres de données.

Pour l'avenir, Huawei prend des mesures actives pour renforcer la résilience de ses activités et assurer un développement régulier. « Nous devons continuer à avancer en innovant sans cesse, en créant de la valeur pour les clients et la société », a déclaré Ken Hu. « Nous sommes impatients de travailler plus étroitement avec nos clients et nos partenaires pour construire un monde intelligent plus vert. »

Outre sa stratégie d'innovation, Huawei a également fait part de sa vision ambitieuse de l'avenir et de certaines des activités d'exploration qu'elle mène pour y parvenir. Dans son discours d'ouverture, Dr. Zhou Hong, président de l'Institut de recherche stratégique de Huawei, a déclaré : « Tout ce que nous imaginons aujourd'hui risque fort d'être trop conservateur, trop insuffisant, pour demain. Il nous faut aborder l'avenir avec des hypothèses et une vision audacieuses, et faire fi de toute prudence en nous efforçant d'éliminer les goulets d'étranglement théoriques et technologiques. C'est la seule façon d'avancer »

Dans son discours, Dr. Zhou a souligné dix défis que Huawei espère relever à l'avenir.

Deux questions scientifiques :

Comment les machines perçoivent-elles le monde, et pouvons-nous construire des modèles qui apprennent aux machines à comprendre le monde ?

Comment pouvons-nous mieux comprendre les mécanismes physiologiques du corps humain, notamment le fonctionnement des huit systèmes du corps, ainsi que l'intention et l'intelligence humaines ?

Huit défis technologiques :

Nouvelles capacités de détection et de contrôle, par exemple, interfaces cerveau-ordinateur, interfaces muscle-ordinateur, affichages 3D, toucher virtuel, odorat virtuel et goût virtuel.

La surveillance en temps réel et discrète de la pression artérielle, de la glycémie et du cœur, et découvertes importantes assistées par l'IA dans les domaines de la chimie pharmaceutique, de la biopharmacie et des vaccins.

Des logiciels centrés sur les applications, efficaces, automatisés et intelligents pour une plus grande valeur et une meilleure expérience.

Repousser et contourner la limite de Shannon afin de permettre une connectivité efficace et performante à l'échelle régionale et mondiale.

Modèles de calcul adaptatifs et efficaces, architectures non Von Neumann , composants non conventionnels et IA explicable et débuggable.

Développer de nouveaux procédés qui surpassent le CMOS, sont moins coûteux et plus efficaces.

Une conversion et un stockage de l'énergie sûrs et efficaces, ainsi que des services à la demande.

La première édition du Sommet mondial des analystes organisé par Huawei a eu lieu en 2004 et se poursuit chaque année depuis 19 ans. Cette année, l'événement se tiendra du 26 au 27 avril et comprendra un large éventail de séances en petits groupes sur différents aspects des activités de Huawei.

