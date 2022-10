Huawei Intelligent Cloud-Network, toonaangevende digitale innovatie

PARIJS, 19 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Huawei onthulde de verbeterde mogelijkheden van zijn Intelligent Cloud-Network-oplossing tijdens een sessie met de titel "Intelligent Cloud-Network, Unleashing Digital Productivity", gehouden tijdens HUAWEI CONNECT 2022 Paris. De mogelijkheden dekken drie hoofdscenario's - Campus Network (CloudCampus 3.0), Data Center Network (CloudFabric 3.0) en Wide Area Network (CloudWAN 3.0). Deze zijn ontwikkeld om aan de veranderende eisen van klanten te voldoen.

Todd Sun delivered a speech entitled "Intelligent Cloud Network, Accelerating Industry Digital Transformation"

Naarmate de digitale transformatie vordert, stellen bedrijfsservices nieuwe eisen aan datacommunicatienetwerken. Ten eerste worden netwerkverbindingen uitgebreid van kantoorterminals naar productieapparatuur en IoT-terminals, wat een ultragrote bandbreedte, ultralage latentie en alomtegenwoordige netwerkdekking vereist. Ten tweede stappen bedrijfsvestigingen geleidelijk over naar de cloud, wat een efficiënte inzet van filiaalnetwerken en O&M-methoden en snelle cloud-interconnectiemogelijkheden vereist om de gebruikerservaring te garanderen. Ten derde moeten er nieuwe services op grote schaal worden uitgerold en die services moeten regelmatig worden aangepast, waardoor netwerken flexibel, veilig en efficiënt moeten zijn. Ten slotte geraken videoconferenties ingeburgerd, wat betekent dat netwerken een deterministische ervaringsgarantie moeten bieden.

Todd Sun merkte op dat Huawei Datacom de Intelligent Cloud-Network-oplossing had ontwikkeld door middel van voortdurende innovatie om de voorgaande uitdagingen aan te pakken. Deze oplossing biedt belangrijke mogelijkheden zoals ultieme toegangservaring, ultrasnelle cloudtoegang door vestigingen, een deterministische ervaring en efficiënte en vereenvoudigde implementatie.

De Intelligent Cloud-Network-oplossing wordt momenteel veel gebruikt in sectoren zoals overheid, financiën, onderwijs, detailhandel, fabrieken, horeca, logistiek, gezondheidszorg en ondersteunende MSP-service, waardoor de digitale transformatie voor klanten wordt vergemakkelijkt.

Op de conferentie onthulde Huawei ook een aantal nieuwe datacommunicatieproducten, zoals de eerste Wi-Fi 7 AP-AirEngine 8771-X1T op bedrijfsniveau en de 400G-klare campus core switch-CloudEngine S16700 van de volgende generatie voor hoogwaardige campusnetwerkscenario's, de intelligente 4-in-1-router voor universele service NetEngine 8000 M4 voor WAN-netwerkscenario's en de uiterst betrouwbare multicast-switches CloudEngine 8850-HAM en CloudEngine 6860-HAM in DCN-netwerkscenario. Deze nieuwe Wi-Fi 7 AP opent de deur naar nieuwe ervaringen. Innovatieve Wi-Fi-technologieën kunnen in een breder scala aan scenario's worden gebruikt. Bovendien kan het tegelijkertijd verbinding maken met een groot aantal IoT-apparaten. Dit biedt op zijn beurt krachtige prestaties, uitstekende ervaring en buitengewone betrouwbaarheid om bedrijven te helpen een intelligente IoT-wereld op te bouwen.

Zoals we weten, hebben materiaaltekorten in de halfgeleiderindustrie al lang wereldwijd een impact op de toeleveringsketens, waardoor de output in meerdere sectoren, van telecomapparatuur tot consumentenelektronica en daarbuiten, wordt vertraagd. Dit leidt tot langere doorlooptijden voor veel datacommunicatieproducten en/of nieuwe leverdata aan de klant. Het vertraagt de digitale transformatie van ondernemingen aanzienlijk.

Huawei heeft samengewerkt met kanaalpartners om de Fast Track-activiteit te lanceren met een verbintenis van twee weken om datacommunicatieproducten en -oplossingen aan klanten te leveren. Tot nu toe bedient Huawei meer dan tweeduizend middelgrote en grote zakelijke klanten en verzekert daarbij hun productienetwerken. (bijv. productie/hotel/MSP/logistiek/ziekenhuis/detailhandel) snelle levering , en helpen klanten hun zakelijk succes te behalen.

"We zullen de oplossing eenvoudiger, flexibeler en gemakkelijker maken om onze klanten te helpen digitaal te gaan en samen een betere toekomst te creëren." Aldus Todd Sun.

Ga voor meer informatie over de Intelligent Cloud-Network-oplossing van Huawei naar https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-networks/intelligent-ip-networks .

Over Huawei

Huawei is een privébedrijf dat volledig in handen is van zijn werknemers. Het is opgericht in 1987 en is een toonaangevende wereldwijde leverancier van infrastructuur voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) en slimme apparaten. Het bedrijf heeft ongeveer 197.000 medewerkers in dienst, is actief in meer dan 170 landen en regio's en bedient meer dan drie miljard mensen wereldwijd.

De missie van Huawei is om een volledig verbonden, intelligente wereld te bouwen door digitaal naar elke persoon, elk huis en elke organisatie te brengen.

Neem contact op met Huawei

Voor persvragen kunt u contact opnemen met: [email protected] , +32 473196106

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1922369/Huawei.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpg

SOURCE Huawei EBG Western Europe