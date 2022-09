Huawei investirá USD 300 milhões no programa Empower para apoiar parceiros globais

BANGKOK, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- No segundo dia do HUAWEI CONNECT 2022 Bangkok, a Huawei lançou uma gama de soluções de infraestrutura inovadoras para impulsionar a digitalização do setor, encontrando a tecnologia certa para o cenário certo, e anunciou o programa Huawei Empower, que investirá USD 300 milhões para apoiar parceiros globais no próximos três anos.

Ryan Ding, presidente da Huawei Enterprise BG

Em torno do tema "Infraestrutura inovadora para descobrir o digital", as partes interessadas do setor se reuniram e realizaram discussões explorando as futuras direções e oportunidades para a digitalização do setor. Eles analisaram os desafios de diferentes setores que se esforçam para se tornarem digitais, e a Huawei apresentou soluções apoiadas por seus pontos fortes técnicos para ajudar a enfrentar esses desafios.

Ryan Ding, presidente da Huawei Enterprise BG, disse em seu discurso "Capacitando o Setor e Gerando Valor" que "uma transformação digital mais profunda ajudará as empresas a se adaptarem melhor a um mundo em constante mudança. A Huawei está trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros para encontrar a tecnologia certa para o cenário certo, apoiar os clientes na promoção de sua transformação digital e descobrir o poder do digital."

De acordo com Ding, usando suas tecnologias de conectividade, computação e nuvem, a Huawei está trabalhando com seus parceiros para impulsionar a inovação contínua do setor e a sinergia multitecnológica, criando soluções baseadas em cenários para diversas necessidades dos clientes. Ele acrescentou que isso criará maior valor e tornará mais fácil para os clientes percorrerem a "última milha" de sua transformação digital.

Bob Chen, vice-presidente da Huawei Enterprise BG, discutiu como a sinergia multitecnológica é fundamental para encontrar a tecnologia certa para o cenário certo. Ele explicou em seu discurso de abertura "Infraestrutura Digital Inovadora Acelera a Transformação Digital" que "os dados estão no centro da transformação digital e a entrada, transmissão, armazenamento e análise de dados são etapas fundamentais. A Huawei oferece produtos e portfólios de produtos completos para dar suporte ao processamento de dados de ponta a ponta, acelerando a transformação digital dos clientes."

No evento, a Huawei lançou o programa Huawei Empower, que visa ajudar a desenvolver um ecossistema digital próspero para parceiros globais. Por meio desse programa, a Huawei implementará inovações conjuntas com parceiros por meio dos OpenLabs, capacitará os parceiros com uma nova estrutura, um novo plano e uma plataforma integrada e criará um pool de talentos por meio dos programas Huawei ICT Academy e Huawei Authorized Learning Partner (HALP). A Huawei também anunciou que investirá USD 300 milhões neste programa para apoiar parceiros globais nos próximos três anos.

