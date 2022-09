Huawei investit 300 millions de dollars dans le programme Empower pour accompagner ses partenaires internationaux

BANGKOK, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Lors de la deuxième journée de l'événement HUAWEI CONNECT 2022 à Bangkok, Huawei a dévoilé sa gamme de solutions d'infrastructure innovantes visant à favoriser la numérisation de l'industrie en proposant des technologies adaptées à chaque situation, et a présenté le programme Huawei Empower qui investira 300 millions de dollars pour accompagner ses partenaires internationaux durant les trois prochaines années.

Ryan Ding, President of Huawei Enterprise BG

Les acteurs du secteur se sont réunis autour du thème « Une infrastructure innovante pour favoriser le numérique » et ont échangé sur les orientations et les opportunités futures de la numérisation industrielle. Ils ont examiné les défis des différents secteurs qui s'efforcent de passer au numérique, et Huawei a présenté des solutions fondées sur ses atouts techniques pour aider à relever ces défis.

Ryan Ding, président de Huawei Enterprise BG, a déclaré dans son discours d'ouverture « Renforcer l'industrie, créer de la valeur » : « Une transformation numérique plus poussée aidera les entreprises à mieux s'adapter à un monde en constante évolution. Huawei travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour trouver la technologie adaptée à chaque situation, aider les clients à poursuivre leur transformation numérique et libérer la puissance du numérique. »

Selon M. Ding, grâce à ses technologies de connectivité, d'informatique et de cloud, Huawei travaille avec ses partenaires pour favoriser l'innovation industrielle continue et la synergie multitechnologies, en créant des solutions adaptées aux différentes situations pour les divers besoins des clients. Il a ajouté que cela permettra de créer plus de valeur et de faire franchir plus facilement aux clients la dernière étape de leur transformation numérique.

Bob Chen, vice-président de Huawei Enterprise BG, a indiqué que la synergie multitechnologies est essentielle pour déterminer la technologie correspondant à chaque situation. Il a expliqué dans son discours d'ouverture « Les infrastructures numériques innovantes accélèrent la transformation numérique » que « les données sont au cœur de la transformation numérique, et leur acquisition, leur transmission, leur stockage et leur analyse sont des étapes essentielles. Huawei propose des produits et des gammes de produits complets pour le traitement des données de bout en bout, ce qui permet de favoriser la transformation numérique des clients. »

Au cours de cet événement, Huawei a présenté son programme Huawei Empower, qui a pour but de contribuer au développement d'un écosystème numérique prospère pour ses partenaires internationaux. Ce programme permettra à Huawei d'innover conjointement avec ses partenaires par le biais des OpenLabs, de donner à ses partenaires les moyens d'agir grâce à un nouveau cadre, un nouveau modèle et une plateforme intégrée, et de constituer un vivier de talents grâce aux programmes Huawei ICT Academy et Huawei Authorized Learning Partner (HALP). Huawei a également annoncé son intention d'investir 300 millions de dollars dans ce programme pour soutenir ses partenaires internationaux au cours des trois prochaines années.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1901285/Ryan_Ding_HC2022.jpg

SOURCE HC2022