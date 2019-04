Huawei kündigt als Vorreiter für intelligente IP-Netzwerke neue „Four-Engines"-Markenstrategie an

SHENZHEN, China, April 21, 2019 /PRNewswire/ -- Huawei hat auf dem Huawei Global Analyst Summit 2019 seine neue Markenstrategie für die IP-Vernetzung angekündigt und vier neue Engine-Serienprodukte für das IP-Netzwerk im Zeitalter der Intelligenz präsentiert. Die Neuvorstellungen stehen für Huaweis unermüdliches Engagement, allgegenwärtige Konnektivität aufzubauen, 100 Prozent KI-Rechenleistung über ein verlustfreies Ultra-Broadband-Netzwerk freizusetzen und den schnellen Einstieg in eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu ermöglichen.

Im Zuge von 5G, Cloud und KI werden Hunderte von Milliarden von Produktions- und Büroterminals zusammen arbeiten und sich miteinander vernetzen, alle Unternehmensdienste zu 100 Prozent in die Cloud migrieren, und da der KI-Einsatz bis 2025 voraussichtlich 86 Prozent erreichen wird, werden viele potenzielle Sicherheitsprobleme gelöst werden müssen. Dies sind Trends, die die digitale Transformation von Unternehmen vor größere Herausforderungen stellen. Grundlage der digitalen Unternehmenstransformation ist das Netzwerk, das einige zentrale Schwierigkeiten meistern können muss, zu denen die Übertragung und flexible Bereitstellung von Unternehmensdiensten sowie die Frage zählen, wie die gefährdungsfreie Migration dieser Dienste in die Cloud und die IKT-Sicherheit zu gewährleisten ist. Huawei glaubt, dass das Netzwerk der Zukunft unkompliziert und KI-fähig sein muss, damit es proaktiv Veränderungen bei den Diensten erkennen und Netzwerkrisiken rechtzeitig vorhersagen kann. Diese Voraussetzungen werden die Transformation der Enterprise-IKT-Infrastruktur vorantreiben und Unternehmen dabei unterstützen, Geschäftsmodelle zukunftsfähig neu zu gestalten und das Kundenerlebnis kontinuierlich zu verbessern, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Kevin Hu, President des Bereichs Huawei Data Communication Product Line, erklärte: „Huawei verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im IP-Bereich, und wir sind bestrebt, differenzierte innovative Produkte zu entwickeln und digitale Technologien wie 5G, Cloud Computing und KI laufend auf IP-Netzwerke anzuwenden. Wir glauben, dass die mit den vier Engine-Serienprodukten entwickelten intelligenten IP-Netzwerke die Anwender kontinuierlich mit Business Intelligence unterstützen können".

Huaweis vier neue Engine-Serienprodukte für das IP-Netzwerk sind AirEngine, CloudEngine, NetEngine und HiSecEngine.

AirEngine: Das erste kommerzielle Wi-Fi 6 Produkt von Huawei baut auf Huaweis Stärken im Bereich 5G auf und hat die Verifizierung der Tolly Group, einer maßgeblichen internationalen Prüforganisation, für höchste Performance erhalten. Huaweis 5G Smart Antenna- und Intelligent Application Acceleration-Technologien erhöhen den Wi-Fi-Abdeckungsbereich um 50 Prozent, verkürzen die Latenzzeit des Wi-Fi-Netzwerks auf 10 Millisekunden und ermöglichen ein optimales mobiles Erlebnis.

CloudEngine: Huaweis eingebetteter KI-Chip und spezifischer KI-Algorithmus machen Null-Paketverlust und die branchenweit schnellste Forwarding-Performance möglich und überführen Rechenzentrumsnetzwerke erfolgreich in das neue KI-Zeitalter. Die Huawei Campus-Switches zeichnen sich durch höchste Forwarding-Leistung aus und basieren auf KI-gestützten Application Identification- und Dynamic Network-Algorithmen, um eine hochwertige Campus-Vernetzung ohne Paketverlust zu gewährleisten. Die mit dezentraler KI ausgerüstete O&M-Architektur kann die Fehlererkennung von Minuten auf Sekunden reduzieren, die automatische Fehlereingrenzung von Stunden auf Minuten verkürzen, und die Betriebskosten um 40 Prozent senken.

NetEngine: Die intelligenten Huawei NetEngine Metro Router verfügen über die branchenweit größte Kapazität, sind SRv6-fähig und bieten intelligente Automation über den gesamten Lebenszyklus. Dank NetEngine kann ein einzelnes Netzwerk mehrere B2B-, B2C- und B2H-Dienste übertragen. NetEngine bietet intelligente Anbindung und SLA-Absicherung auf Anwendungsebene für zahlreiche Applikationen in den vertikalen Industrien und schafft so eine solide digitale Grundlage für die 5G-Zukunft. Die Huawei Next-Generation NetEngine AR6000-Serie SD-WAN-Router nutzen eine brandneue Architektur und sind mit erweiterten Hardware-Beschleunigungs-Engines und spezifischen Algorithmen für extrem schnelles Forwarding ausgestattet, die die SD-WAN-Leistung auf das Dreifache des Branchendurchschnitts steigern. Pluspunkte wie diese machen den Router zum idealen WAN-Edge-Router mit höchstmöglicher Geschwindigkeit und optimalen Nutzwerten.

HiSecEngine: Die auf den Kernkonzepten der HiSec-Sicherheitslösung von Huawei aufbauende leistungsstarke Network Security Engine identifiziert präzise unerkannte Bedrohungen, stellt sicher, dass die zentralen Dienste immer verfügbar sind und liefert ein intelligentes Abwehrsystem zum Schutz der vollständig vernetzten, digitalen Welt.

Im Rahmen des Summit stellte die China CITIC Bank die innovativen Verfahren zur Einrichtung eines intelligenten Data Center-Netzwerks mit Huawei CloudFabric Solution vor. Die Bank hat ihre IT- und Data Center-Netzwerksysteme erfolgreich neu konzipiert und damit den Weg für schnelle Innovation und intelligente Abläufe geebnet. CloudFabric sorgt für Disaster-Recovery-Switchover per Mausklick und schließt die komplette Netzwerkkonfiguration binnen Minuten ab. Mit einer intelligenten O&M-Plattform auf KI-Basis stellt die Lösung 99,999 Prozent Servicekontinuität und die Sicherheit der Finanztransaktionssysteme sicher.

Guo Xiaodong, Direktor des Guarantee Department am Qingdao Campus der Shandong-Universität, erläuterte das gemeinsame Innovationsprojekt von Huawei und der Shandong-Universität für das Campus-Netzwerk. Das für alle Szenarien ausgelegte Wi-Fi von Huawei kommt an mehreren Campus-Standorten zum Einsatz, unter anderem am zentralen Jinan-Campus. Auch CampusInsight, der intelligente Netzwerk-Analyzer, wird genutzt, um den Lehrbetrieb am Campus zu optimieren. CampusInsight überwacht die Benutzererfahrung in Echtzeit, um sicherzustellen, dass keine Authentifizierungsfehler und keine Netzwerkfehler auftreten. Die Technologie hat die simultane Wireless-Anbindung für die 8.000 Teilnehmer der Absolventenabschlussfeier 2018 ermöglicht, die im Stadion der Shandong-Universität stattfand.

Im Bereich der Datenkommunikation ist Huawei weiterhin bestrebt, intelligentere Verbindungen einzurichten, um die Digitalisierung weltweit für jeden Menschen, für jede Wohnung und für jede Organisation zugänglich zu machen und eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu schaffen. Huawei wird außerdem mit weiteren Unternehmenskunden zur Innovation von Netzwerkdesign und detaillierten Service-Vorgaben zusammenarbeiten. Huawei glaubt, dass das Huawei Intent–Driven Network (IDN) mehr Unternehmen helfen wird, in Zukunft erfolgreich mit der digitalen Transformation für das kommende Zeitalter von KI und Cloud umzugehen.

