Huawei lança AirEngine, uma nova marca de Wi-Fi, e anuncia o lançamento dos seus produtos Wi-Fi 6 para comercialização em massa global

SHENZHEN, China, 19 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Na Huawei Global Analyst Summit 2019, Huawei e Wi-Fi Alliance (WFA) realizaram uma mesa redonda com o tema "Wi-Fi 6, Unlocking Business Value" (Desbloqueando o Valor dos Negócios). Na mesa redonda de mídia, a Huawei anunciou a AirEngine como sua nova marca de Wi-Fi, que será utilizada em suas séries completas de produtos Wi-Fi 6 para empresas. Além disso, com a presença de analistas e mídia do mundo inteiro no local, a Huawei destacou que seus produtos Wi-Fi 6 foram lançados em grande escala em cinco importantes regiões do mundo.

Aplicações emergentes como Realidade Virtual (RV), Realidade Aumentada (RA) e 4K requerem banda mais larga, maior simultaneidade e menor latência, o que se apresentam como desafios às redes Wi-Fi tradicionais. Estes desafios devem ser resolvidos o mais rapidamente possível durante a transformação digital das empresas. É aí que entra a AirEngine da Huawei. A AirEngine é a prova do compromisso da Huawei com redes Wi-Fi de alta qualidade. Trata-se de um mecanismo de conexão wireless que acelera a transformação digital dos serviços empresariais.

Três vantagens atraentes fazem com que a AirEngine se destaque: desempenho extremamente bom, experiência de usuário ideal e capacitação de novos negócios. A AirEngine apresenta o melhor desempenho do setor, conforme comprovado pela Tolly, uma influente empresa internacional de testes. A AirEngine se baseia nos pontos técnicos fortes provenientes da tecnologia de antena inteligente 5G da Huawei e das tecnologias de aceleração inteligente de aplicações, e atinge uma otimização inteligente para uma experiência de usuário ideal e continuidade de serviço. A AirEngine também pode comportar novas aplicações, como 4K e RV, e utilizar a cooperação aprofundada com parceiros a fim de obter a transformação wireless para serviços de ensino, pesquisa, fabricação e outros de missão crítica, possibilitando novos negócios.

"Com capacidade técnica incomparável, a AirEngine da Huawei permite que redes wireless ofereçam serviços de rede tradicionais com fio de forma eficiente e confiável. As vantagens típicas incluem o ensino fácil de RV/RA em educação, conferências de alta definição 4K e escritórios wireless para empresas, bem como veículos guiados automaticamente (Automated Guided Vehicles, AGVs) sem perda de pacotes em ambientes de fabricação industrial. A AirEngine da Huawei acelerará a transformação digital de empresas de vários setores", disse Zhao Zhipeng, presidente do domínio de rede de campus da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei. "A Huawei, uma das principais contribuintes do padrão Wi-Fi 6, tem promovido ativamente o desenvolvimento de todo o setor. A Huawei é a primeira fornecedora a lançar produtos Wi-Fi 6 comerciais. Atualmente, nossos APs Wi-Fi 6 estão lançados em cinco grandes regiões do mundo".

Na mesa redonda de mídia, Kevin Robinson, vice-presidente de marketing da WFA, compartilhou os últimos desenvolvimentos e previsões da tecnologia Wi-Fi 6 para o setor e opinou de maneira perspicaz sobre o impacto da mesma na transformação digital das empresas. Ele declarou: "Agradecemos as grandes contribuições da Huawei para o desenvolvimento da tecnologia Wi-Fi 6, desde padrões e protótipos até o uso comercial. A WFA acredita que 2019 será o ano do uso comercial da tecnologia Wi-Fi 6 e lançará um programa de certificação Wi-Fi 6 no terceiro trimestre de 2019".

A AirEngine foi especificamente projetada para a criação de redes Wi-Fi importantes e de alta qualidade que apresentam conexões de alto desempenho, experiência de usuário ideal e capacitação de novos negócios. A Huawei e seus parceiros trabalharão em estreita cooperação para fornecer conectividade onipresente e inteligência generalizada a clientes governamentais e empresariais. Além disso, a Huawei continuará a usar a plataforma digital para integrar novas TIC, ajudando seus clientes a operar a transformação digital.

Sobre a Huawei

A Huawei é uma importante fornecedora global de infraestrutura de tecnologias de informação e comunicação (TIC) e de dispositivos inteligentes. Com soluções integradas em quatro domínios-chave: redes de telecomunicações, TI, dispositivos inteligentes e serviços em nuvem, temos o compromisso de levar a tecnologia digital a todas as pessoas, casas e empresas para termos um mundo totalmente conectado e inteligente.

O portfólio completo de produtos, soluções e serviços da Huawei é competitivo e seguro. Através da colaboração aberta com parceiros do ecossistema, criamos valor duradouro para nossos clientes, trabalhando para capacitar as pessoas, enriquecer a vida doméstica e inspirar inovação em empresas de todos os tipos e tamanhos.

Na Huawei, a inovação está centrada nas necessidades dos clientes. Investimos muito em pesquisa básica, concentrando-nos em novidades tecnológicas que façam o mundo evoluir. Temos mais de 180.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões. Fundada em 1987, a Huawei é uma empresa privada e totalmente de propriedade de seus funcionários.

