Huawei lança informe técnico do NetX 2025

De acordo com Peng, à medida que a transformação avança em direção a uma sociedade inteligente, todos os setores entram na era digital, onde a infraestrutura das TIC desempenhará um papel crucial na economia digital. O planejamento da rede de destino para todos os cenários de serviço é a chave para o novo crescimento dos operadores. Com o planejamento da rede de destino apontando para o êxito empresarial, o setor deve atuar tendo a essência dos negócios em mente. As redes de telecomunicações estão destinadas a mudar tremendamente para se adaptarem aos novos serviços e necessidades tecnológicas. Portanto, os operadores deverão realizar planos de rede de destino hoje para aproveitar novas oportunidades amanhã.

Durante o seu discurso de abertura, Peng compartilhou a visão da Huawei para a rede de operadores de destino de 2025. Desde a perspectiva do sucesso empresarial e das capacidades tecnológicas, a Huawei acredita que a rede de destino deve ter cinco características: Gigabit em qualquer lugar, ultra-automação, conexão multi-nuvem inteligente, experiência diferenciada e harmonia do meio ambiente.

O Gigabit em qualquer lugar é essencial para que as redes de destino ofereçam serviços digitais aos usuários. As redes Gigabit são a base sobre a qual uma empresa, uma cidade e até mesmo a economia de um país podem crescer. A conectividade em Gigabit é o requisito mais fundamental para as aplicações de fabricação como RV e RA, câmera industrial e coleta de dados de produção.

A ultra-automação é essencial para redes de destino com operações e manutenção inteligentes. Com o 5G experimentando uma implantação em grande escala e cada vez mais operadores lançando serviços de digitalização do setor, a escala e a complexidade das redes estão aumentando exponencialmente. Os operadores devem permitir a ultra-automação mediante a adoção de big data e tecnologias inteligentes. As redes de operadores podem criar um maior valor ao automatizar de forma inteligente tarefas complexas e simplificar o trabalho humano.

A conexão inteligente de múltiplas nuvens cria uma plataforma de rede de destino para a agregação de serviços. Após anos de desenvolvimento, a tecnologia em nuvem evoluiu desde a TI tradicional até a computação em nuvem e, em seguida, para a nativa da nuvem. A transformação digital das empresas levou os sistemas de TI a se tornarem baseados em nuvem, e a conexão de múltiplas nuvens agora é essencial para atender aos requisitos de controle de custos, confiabilidade do serviço e recuperação de desastres de múltiplas nuvens. Essas mudanças geraram novos requisitos para a conexão inteligente de múltiplas nuvens e trouxeram novas oportunidades para que os operadores desenvolvessem serviços de convergência de redes na nuvem.

A experiência diferenciada é a chave para permitir que as redes de destino facilitem o sucesso empresarial. A essência da experiência do usuário é o negócio, e a essência do negócio é a monetização. Cada vez mais práticas comprovam que a experiência diferenciada pode criar valor agregado. Por exemplo, no mercado empresarial e governamental, as bolsas de valores estão dispostas a pagar 10 vezes o valor do aluguel por uma latência de rede 1 ms menor. Para os operadores, a experiência diferenciada significa oferecer tanto a experiência do melhor esforço quanto a experiência determinista. Uma boa experiência pode satisfazer as necessidades pessoais dos usuários e a experiência diferenciada é onde os operadores obtêm um novo valor.

A harmonia do meio ambiente é o compromisso da rede de destino com as responsabilidades sociais e faz parte da estratégia de desenvolvimento sustentável dos principais operadores em todo o mundo. Os operadores devem inovar continuamente os produtos e tecnologias para economizar energia, reduzir as emissões e desenvolver uma economia circular. Eles também devem incentivar os agentes do setor a cooperar para construir uma sociedade de baixo carbono, com a adoção de conexões, serviços, O&M e aplicações ecológicas, por meio de inovações em equipamentos, energia, implementação de rede, centros de dados, operações e aplicações.

O informe técnico do NetX 2025, publicado na sessão informativa prévia ao MWCS, explica a abordagem da Huawei para redes de operadores de destino, incluindo o impulsor do NetX 2025, o modelo GUIDE que caracteriza o NetX 2025, recomendações para o desenvolvimento do NetX 2025, e importantes tecnologias inovadoras para 2025.

Ao encerrar o discurso, Peng declarou que o modelo GUIDE do NetX 2025 para os operadores representa a compreensão e a visão da Huawei para o desenvolvimento de serviços e redes futuras dos operadores. A Huawei está empenhada em trabalhar com operadores e setores para explorar e desenvolver redes de destino voltadas para o futuro e alcançar o sucesso empresarial até 2025.

FONTE Huawei

