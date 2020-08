Huawei lança no Brasil série de cursos de Inteligência Artificial e Cloud Computing

SÃO PAULO, 21 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei, líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), desenvolveu uma série de cursos gratuitos para estudantes e profissionais nas áreas de Inteligência Artificial e Cloud Computing (Computação em Nuvem). O primeiro curso começa no dia 27 de agosto e será ministrado pelo Gerente de Produto de TI, Filipi Testa, que vai abordar Inteligência Artificial, suas aplicações online e offline, e como essa tecnologia pode alavancar empresas e novas carreiras profissionais.

As inscrições serão feitas para cada treinamento e as vagas são limitadas. Para participar, basta se inscrever pelo link: https://event.webinarjam.com/register/71/oxl32sm8.

A aula no dia 27 de agosto começa às 18:30h (horário de Brasília), com duração e 1h30. "Sabemos que em nossa missão de construir um Brasil e um mundo inteiramente conectado e inteligente é preciso prover inovação em tecnologia e preparar as pessoas para criarem conosco as soluções que vão possibilitar respostas melhores às necessidades pessoais e das empresas", comentou Testa, que será o instrutor da primeira sessão.

O profissional atua na Huawei Brasil na unidade de negócios de Cloud & AI, sendo responsável pelo portfólio de IT (Computing x86, ARM, AI - Storage - Private & Public Cloud).

O curso sobre Inteligência Artificial irá abordar os seguintes tópicos:

AI Basics

AI na era 5G

Atlas AI Computing Solution

Huawei Cloud

ModelArts (Plataforma de Inteligência Artificial em Cloud)

ModelArts: Live Demo

Serviço: Curso Gratuito de Inteligência Artificial

Data: quinta-feira, 27 de julho de 2020

Horário: 18:30h (horário de Brasília)

Inscrições: https://event.webinarjam.com/register/71/oxl32sm8

FONTE Huawei

