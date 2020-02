Huawei lança o Programa ICT Academy 2.0, destinado a desenvolver dois milhões de profissionais de TIC nos próximos cinco anos

Em 2013 foi criado o programa Huawei ICT Academy, através do qual a Huawei ofereceu cursos de qualidade e serviços de suporte a universidades/faculdades para ajudar a capacitar professores, criar e otimizar as principais áreas de TIC, melhorar o sistema curricular e construir laboratórios-padrão. A Huawei ICT Academy também apresenta as tecnologias e produtos de TIC da Huawei a estudantes de universidades de todo o mundo, incentiva-os a participar da certificação da Huawei e desenvolve talentos técnicos inovadores de aplicativos para a sociedade e a indústria global de TIC. Desde 2015, a Huawei fez parcerias com mais de 600 universidades internacionais para estabelecer academias de TIC da Huawei, ajudando as universidades a melhorar suas habilidades de ensino de TIC e capacitar mais de 1500 professores.

Para responder aos novos requisitos e desafios, o programa Huawei ICT Academy entrará na fase 2.0 em 2020. De acordo com seu plano de cinco anos, a Huawei desenvolverá 2 milhões de profissionais de TIC e atualizará continuamente suas soluções de cooperação escola-empresa de tecnologias de ponta, como 5G e Inteligência Artificial (IA).

Para alcançar este objetivo, a Huawei criará o Huawei ICT Academy Development Incentive Fund (ADIF), com um investimento total de pelo menos 50 milhões de dólares nos próximos cinco anos. Este fundo visa ajudar as academias de TIC a funcionar de forma estável através das seguintes quatros ações:

Fornecimento de equipamento de ensino experimental para universidades participantes do projeto para melhorar as habilidades práticas dos estudantes.

Treinamento de professores através do ADIF, fornecendo vales de exame gratuitos para encorajar os alunos a prestar os exames de certificação da Huawei, e criação de um fundo de ensino para premiar professores e alunos excelentes.

Realização do Concurso de TIC da Huawei para fornecer uma plataforma para os estudantes se comunicarem com seus pares e exibirem seus talentos.

Cooperação com parceiros em Feiras de Emprego de Talentos de TIC para ajudar estudantes a encontrar empregos e promover um equilíbrio eficiente entre oferta e procura de talentos.

Hank Stokbroekx, vice-presidente de serviços empresariais da Huawei Enterprise BG, disse que a Huawei continuará a criar mais academias de TIC. Todos os anos, vamos construir entre 600 e 1000 Academias de TIC da Huawei. Ao fazer isso, pretendemos beneficiar mais professores universitários e estudantes no mundo digital, permitir que mais pessoas possam desfrutar de uma educação igual e de alta qualidade, melhorar as capacidades digitais, e injetar um novo estímulo na indústria.

O lançamento do Programa Huawei ICT Academy 2.0 marca uma nova etapa no desenvolvimento do ecossistema de talentos da Huawei. No futuro, a Huawei aprofundará a cooperação com todas as partes do ecossistema, aumentar o investimento e acelerar a criação de um ecossistema de talentos sustentável e completo para estimular a transformação digital das indústrias.

