Huawei lança portfólio de armazenamento para encontrar a tecnologia certa para o cenário certo

BANGKOK, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com foco em ajudar as empresas a liberarem o poder de seus dados, a Huawei forneceu uma variedade de produtos e soluções de armazenamento com tecnologias específicas de cenários para diferentes setores, na Huawei Connect 2022. A visão por trás do portfólio de armazenamento, explicada pelo Dr. Peter Zhou, presidente da linha de produtos de TI da Huawei, é "construir uma base de armazenamento confiável, centrada em dados, para diversas aplicações" em cenários como produção e transações, análise de dados e proteção de dados.

A Huawei acredita que o armazenamento de dados na era digital enfrenta quatro importantes mudanças:

1. Novos aplicativos de dados são criados continuamente, de bancos de dados convencionais a bancos de dados distribuídos, big data e aplicativos de IA.

2. Os dados estão ficando cada vez mais intensos, exigindo análises e processamento de dados em tempo real muito mais rápidos.

3. Desastres naturais e erros humanos são frequentes, resultando em enormes perdas. Portanto, a resiliência digital das empresas precisa urgentemente de melhorias.

4. O armazenamento de dados com eficiência energética é uma importante direção do setor e se torna o novo normal.

A Huawei adota ativamente essas mudanças, com uma série de produtos e soluções de armazenamento de qualidade para diferentes cenários do setor.

Produção e transações

O armazenamento All-Flash OceanStor Dorado oferece recursos de SAN e NAS com confiabilidade e desempenho líderes, especialmente para os cenários de preparação de núcleo financeiro e sistemas de informações hospitalares (HIS). NAS e SAN aproveitam os algoritmos de colaboração do controlador de disco FlashLink e a arquitetura SmartMatrix full-mesh. Além disso, o OceanStor Dorado oferece a única solução NAS ativa do setor, garantindo a continuidade do serviço de arquivo.

Análise de dados

O armazenamento em escala da OceanStor Pacific decompõe o desempenho, protocolos e gargalos de capacidade de análise de dados usando avanços técnicos de arquitetura, como o fluxo de dados que se adapta a I/Os grandes e pequenas, hardware de ultra-alta densidade e algoritmos de código de correção de erros (Erasure Coding-EC), melhorando a eficiência do processamento de análise de dados em mais de 30%.

Proteção de dados

O Huawei Storage oferece proteção de dados abrangente contra desastres naturais ou erros humanos. Em termos de recuperação de desastres (DR), a Huawei oferece várias soluções, como HA local, A-A dentro da cidade e 3DC georredundante. Para fazer backup de dados de serviço, a OceanProtect oferece largura de banda de backup três vezes maior e largura de banda de recuperação cinco vezes maior do que os produtos similares, juntamente com uma proporção final de redução de dados de 72:1. A solução de armazenamento de proteção contra ransomware da Huawei abrange armazenamento primário e armazenamento de backup e utiliza modelos de aprendizado de máquina para detectar ransomware, com uma taxa de detecção de 99%.

Gerenciamento automático

No que diz respeito a O&M, o modo tradicional é demorado e requer muio trabalho. A Huawei DME possibilita a automação de ciclo de vida completo em planejamento, implementação, O&M e otimização; prevê falhas de disco com 14 dias de antecedência e de capacidade com 90 dias de antecedência; e liberta o pessoal de O&M de tarefas complexas para que possam se concentrar em tarefas mais inovadoras.

Armazenamento de contêineres

Atualmente, a tecnologia de contêineres está ficando mais popular, especialmente nos setores de internet e finanças. O OceanStor Dorado NAS separa aplicações de contêineres de armazenamento para que os recursos de aplicação e armazenamento possam ser expandidos sob demanda; oferece compartilhamento de dados cross-node; e melhora a eficiência da programação de recursos em 30% em comparação com as referências do setor.

Múltiplas nuvens

Uma combinação de várias nuvens públicas e privadas provou ser a melhor escolha para a transformação da nuvem. O compartilhamento centralizado de armazenamento de dados e a implementação de aplicativos entre nuvens são a arquitetura multinuvem ideal para empresas. Os fornecedores de armazenamento podem implementar armazenamento profissional em plataformas de nuvem pública em modo de software integrado ou exclusivo para ajudar a facilitar a evolução entre nuvens. A Huawei Storage está se empenhando nessa prática tão inovadora.

Peter Zhou observou que: "Estamos em uma era de explosão de dados e as aplicações de dados estão crescendo. O Huawei Data Storage está comprometido em construir uma base de armazenamento centrada em dados e confiável para diversas aplicações para liberar o poder da produtividade orientada por dados."

