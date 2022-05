Huawei lança PowerPOD 3.0, uma nova geração de sistema de fornecimento de energia

Ao utilizar uma arquitetura convergente inovadora e o UPS5000-H de ultra-alta densidade do setor, aumenta-se a densidade de energia por gabinete e o layout do espaço do sistema de fornecimento de energia é otimizado. O número de gabinetes é reduzido de 22 para 11, o que resulta em uma diminuição significativa do espaço ocupado. Em um centro de dados de 12 MW, por exemplo, o espaço que a solução PowerPOD 3.0 economiza permite implementar mais de 170 racks adicionais em comparação com uma solução fornecimento de energia tradicional.

Economia de energia: 70% menos consumo

A eficiência de conexão de uma solução de fornecimento de energia tradicional é geralmente inferior a 94,5%. Em contraste, o PowerPOD 3.0 aumenta a eficiência até 97,8% ao mesmo tempo em que reduz o comprimento do link. Além disso, o UPS5000-H oferece uma eficiência de 99,1% no modo S-ECO, o que reduz efetivamente o consumo de energia. O uso do PowerPOD 3.0 em um centro de dados de 12 MW economizará quase trezentos mil dólares por ano nos EUA.

Economia de tempo: entrega 75% mais curta

Uma solução de fornecimento de energia tradicional requer que cerca de 35 barras de cobre e 180 cabos sejam conectados no local, o que resulta em riscos de alta qualidade e um período de entrega de dois meses. O PowerPOD 3.0 utiliza barras coletoras pré-fabricadas em forma de bandeja para as conexões internas. Com a pré-fabricação e o comissionamento concluídos na fábrica, a construção no local pode ser concluída em apenas duas semanas, o que acelera a implementação do serviço para os clientes.

Livre de preocupação: taxa de falha 40% menor no SLA

Com base no conceito de "direção autônoma" e tecnologias de IA, o PowerPOD 3.0 está armado com o recurso inteligente iPower, que oferece projetos confiáveis de duas camadas para uma visibilidade de ponta a ponta, bem como previsão de temperatura de IA, previsão de vida útil dos componentes e configuração inteligente. A O&M automática e preditiva torna-se possível.

Os centros de dados estão evoluindo em direção à alta densidade e a grande escala. Como o "coração" de um centro de dados, o sistema de fornecimento de energia não apenas deve garantir a segurança e a confiabilidade ao longo de seu ciclo de vida para adaptar-se a crescimento da demanda, como também integrar todos os equipamentos na cadeia de fornecimento de energia de uma forma inovadora para criar mais valor para os clientes.

FONTE Huawei

