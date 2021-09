Huawei lança solução de proteção de dados OceanProtect

SHENZHEN, China, 24 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- No Huawei Connect 2021, a Huawei lançou a solução de proteção de dados OceanProtect, que abrange os campos de recuperação de desastres (DR) e de backups para oferecer proteção integral para tipos de dados diversificados durante todo o ciclo de vida. Ele pertence à solução All-Flash Data Center da Huawei desenvolvida para criar a infraestrutura rápida, ecológica, confiável e inteligente para vários setores. A solução tem como base o conceito "total recuperação de desastres de dados ativos, backups rápidos e restauração de dados de acesso frequente", o que garante um serviço sem interrupções, a perda nula de dados e a retenção de dados a longo prazo.

Durante o Huawei Connect 2021, a Huawei deu início a uma sessão com o tema O All-Flash Data Center cria uma "Rodovia" de dados ecológicos, confiáveis e inteligentes com um discurso de um dos palestrantes, o Sr. Michael Fan, diretor do departamento de vendas de soluções de armazenamento de dados da Huawei Enterprise BG. Michael apresentou a ampla gama de níveis de proteção que são cobertos pela solução OceanProtect e destacou: "Em termos de cenários de recuperação de desastres, ela oferece vários recursos, como soluções em cenários "ativos-ativos" sem gateway ou 3DC, acionamento de DR em um clique, e failover (em segundos). Para os cenários de backups, a série OceanProtect X oferece backups e recuperação rápidos e uma redução eficiente do espaço."

A solução foi projetada principalmente para oferecer DR completa dos dados ativos. Isso significa que ela integra a DR para SAN e NAS e fornece uma fácil atualização de dispositivos para maximizar o retorno sobre o investimento (ROI). A solução também pode adotar de maneira flexível o design de DR "ativo-ativo" da Huawei para minimizar o investimento inicial dos clientes e atender às suas demandas crescentes em matéria de DR. Este projeto também garante a atualização sem interrupções de um sistema para implementação ativa-ativa ou ativa-passiva do sistema dual e, em seguida, para a solução de três data centers (3DC) ou até mesmo múltiplos data centers de quatro cópias. Isso permite que o equipamento seja atualizado on-line como e quando necessário. Os clientes podem atualizar o nível de proteção de DR facilmente para obter uma proteção melhor e mais eficaz para os dados de produção.

Além disso, a solução garante o backup rápido e a restauração de dados de acesso frequente, especificamente, backup rápido, reutilização rápida e armazenamento eficiente. Esse recurso utiliza dispositivos OceanProtect A8000 e armazenamento de backup OceanProtect X8000/X9000, que oferecem larguras de banda para backups e recuperação líderes do setor. Esses produtos implementam funções completas e aceleradas de cópias de segurança e recuperação para dados ativos ou de acesso frequente, o que permite que os dados de tais cópias circulem como dados de produção.

A proteção de dados OceanProtect da Huawei melhora o nível geral de proteção de dados durante todo o ciclo de vida. A solução ajuda as empresas a proteger seus dados de maneira eficaz, utilizando larguras de banda rápidas para cópias de segurança e recuperação, ao mesmo tempo em que permite uma melhor utilização do espaço para esses backups. Com um extenso portfólio de produtos de proteção de dados OceanProtect, a Huawei está comprometida em desenvolver tecnologias, produtos e soluções mais avançados que priorizem e protejam os dados em vários cenários do mundo inteligente. Para mais informações, acesse o site da solução de proteção de dados OceanProtect.

FONTE Huawei

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei