Huawei lança solução Digital Banking 2.0 alavancando plataforma Temenos

Diante da concorrência acirrada com gigantes da Internet, os bancos estão se transformando de provedores de serviços financeiros tradicionais a fornecedores de novos serviços financeiros digitais com base no ecossistema do setor. Novas tecnologias, como nativa em nuvem, API aberta e big data, bem como o novo ambiente econômico, têm impulsionado o banco digital a ser aberto e inteligente, com capacidade de integração contínua.

Os bancos precisam se tornar digitais para atender aos diversos novos requisitos em novos cenários, e o banco digital é uma escolha inevitável. De fato, os bancos digitais globais tiveram um crescimento expressivo nos últimos anos. De acordo com as estatísticas do novo banco de dados bancário de Simon-Kucher, 153 bancos digitais surgiram em 2020 e 2021, e esse número continuará a aumentar no futuro.

Huawei lança solução Digital Banking 2.0 aproveitando a plataforma aberta da Temenos que apoia a transformação da arquitetura dos bancos e a inovação nos negócios

Durante a cúpula, a Huawei lançou a solução Digital Banking 2.0 aproveitando a plataforma aberta da Temenos. O novo Digital Banking é uma solução atualizada e utiliza a plataforma aberta da Temenos para bancos modulares para oferecer funcionalidade bancária nativa em nuvem e recursos de dados. A solução suporta o lançamento rápido de bancos digitais e ajuda bancos maiores a acelerarem sua modernização na nuvem. Isso melhora bastante a eficiência da implementação e a satisfação do cliente.

A solução Digital Banking 2.0 permite a integração e a implementação rápidas de serviços com base em uma arquitetura nativa em nuvem, oferecendo as principais funções bancárias para os bancos. A solução tem os seguintes recursos principais:

Pré-integrada: a solução certificada com a Temenos e outros parceiros do setor oferece um conjunto completo e abrangente de serviços bancários digitais para os clientes em diferentes cenários de negócios, como bancos de varejo, corporativos e islâmicos, etc. Ágil: a solução oferece serviços bancários moduláveis que permitem o desenvolvimento de novos serviços que são iterados por meio de montagem simples. Ao mesmo tempo, o sistema nativo em nuvem é altamente escalável e econômico, exigindo menos investimento inicial. Aberta: A plataforma oferece APIs abertas para invocação e integração de terceiros. Ela enriquece o ecossistema e suporta mais cenários de negócios. Tudo isso resulta em melhoria da eficiência operacional do sistema e da satisfação do usuário.

Neo Gong, diretor sênior de soluções da Huawei Enterprise BG Digital Finance, apresentou: "O Digital Banking 2.0 pode ser entregue no modelo SaaS ou Cloud Foundation. Esta solução ajuda os clientes a melhorar a eficiência das operações de negócios e da gestão de custos, para que possam se concentrar mais na inovação de serviços e no desenvolvimento do ecossistema. Com base na colaboração com a Temenos, uma plataforma aberta líder para bancos modulados, esta solução oferece rica funcionalidade bancária central para os bancos."

Por meio da construção de uma base em nuvem ágil, elástica, segura e confiável e integração com parceiros para construir soluções financeiras baseadas em cenários, a Huawei está comprometida em promover ainda mais o desenvolvimento e a inovação de serviços financeiros, formatando juntos finanças mais inteligentes e ecológicas.

Sobre o Huawei Intelligent Finance Summit 2022

O Huawei Intelligent Finance Summit é o principal evento anual da Huawei para o setor financeiro global. A HiFS 2022 acontece entre 20 e 22 de julho em Singapura. Com o tema "Formatando finanças mais inteligentes e ecológicas", o Huawei Intelligent Finance Summit reúne figuras de destaque, principais líderes de opinião (KOLs), especialistas acadêmicos e profissionais inovadores do setor financeiro global para discutir como formatar o financiamento verde e digital à luz da tendência de desenvolvimento futuro do setor financeiro. Para mais informações, acesse: https://e.huawei.com/en/special_topic/Industry/finance/2022-finance-summit

FONTE Huawei

