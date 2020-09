Huawei lança solução FusionServer Pro V6 SAP HANA para transformação digital das empresas

A solução Huawei FusionServer Pro V6 SAP HANA, que consiste na série de sua propriedade FusionServer Pro com base no x86 e no banco de dados em memória SAP HANA, apresenta alto desempenho, alta confiabilidade e expansão suave, capacitando as empresas a coletar valores de dados a tempo para mais oportunidades de negócios. O FusionServer Pro 2488H V6 de próxima geração abriga quatro processadores escalonáveis Intel ® Xeon ® de 3ª geração, com 48 DIMMs DDR4, 11 portas PCIe 3.0 e até vinte e cinco drives de 2,5 polegadas para armazenamento local e são executados na memória persistente Intel ® Optane™ (PMem) 200 series para oferecer excelente potência de computação, maior capacidade de memória e configuração mais flexível.

O servidor FusionServer Pro 2488H V6 da Huawei, cuja integração sob medida do data center (TDI) SAP HANA foi validada tecnicamente e com certificação SAP HANA Appliance e SUSE YES em julho e agosto de 2020, é o novo membro da família FusionServer Pro da Huawei com soluções SAP HANA. Iniciando a cooperação com a SAP desde 2012, a Huawei acumulou ampla experiência com soluções SAP HANA. As soluções SAP HANA da Huawei são aplicadas atualmente em mais de 25 setores, entre eles, manufatura, energia, varejo, finanças, transporte e educação.

Com a popularização de tecnologias como 5G, IA e IoT, espera-se apenas um aumento considerável na demanda de processamento de dados. A Huawei continuará a cooperar com seus parceiros, como a Intel, SAP e SUSE, e lançará soluções e produtos inovadores e competitivos com maior desempenho e qualidade, liderando a onda digital mundial e facilitando a transformação digital corporativa.

