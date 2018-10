Huawei lance des solutions de localisation sans fil haute précision pour simplifier la numérisation des entreprises

SHANGHAI, 17 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Sur le salon HUAWEI CONNECT 2018, Huawei a présenté les solutions de localisation sans fil haute précision. Parmi celles-ci, la solution de précision métrique, destinée aux scénarios commerciaux, aide les entreprises à apporter une expérience commerciale optimale en temps réel basée sur les besoins des clients et à améliorer l'expérience client dans les supermarchés, aéroports et autres cas de figure. La solution de localisation sans fil d'une précision centimétrique destinée aux sites industriels permet aux entreprises des secteurs de la fabrication, de la logistique et d'autres domaines de suivre en temps réel l'emplacement du personnel, des véhicules et des actifs, ce qui les aide à améliorer leur productivité grâce à une analyse visualisée qui s'appuie sur la localisation et une optimisation adéquate.

À l'ère du numérique, un nombre croissant d'entreprises déploient des réseaux Wi-Fi pour améliorer l'expérience de consommation des utilisateurs. Par ailleurs, face au développement des technologies de localisation sans fil, les entreprises s'attendent à avoir une compréhension approfondie du comportement de consommation dans les magasins avec le consentement des utilisateurs grâce à des données de localisation anonymes, et même à gérer les outils de production et les actifs précieux. Les solutions de localisation Wi-Fi ordinaires ont un niveau de précision qui oscille entre 5 mètres et 8 mètres, ce qui constitue de mauvais résultats pour les applications industrielles. La précision de positionnement conventionnelle peut atteindre un mètre grâce au déploiement de balises de localisation Bluetooth, mais le déploiement et la gestion de ces balises supplémentaires sont compliqués. La meilleure solution pour les entreprises est d'utiliser une seule solution WLAN pour fournir à la fois une couverture réseau sans fil et des services de localisation offrant différents niveaux de précision.

Dans la solution de localisation Wi-Fi à précision métrique de Huawei destinée aux scénarios commerciaux, le point d'accès (PA) Wi-Fi AP4050DN-AOA utilise la technologie d'angle d'arrivée (AOA) du signal sans fil et fonctionne avec l'algorithme Polit développé par Huawei et une fréquence radio indépendante de localisation pour atteindre une précision de positionnement de l'ordre du mètre et simplifier le déploiement et la maintenance du réseau. L'AP4050DN-AOA construit un réseau pour implémenter la couverture Wi-Fi et répondre aux exigences des services applicatifs tels que la cartographie thermique et l'analyse des flux des clients. Il prend en outre en charge l'analyse des Big data sur le comportement des clients en matière de sélection des articles en fonction de leur emplacement afin d'élaborer des stratégies de marketing efficaces.

Dans la solution de localisation sans fil de précision centimétrique destinée aux sites industriels, le point d'accès AP4050DN-E intègre la technologie de positionnement à Ultra-large bande (ULB) pour permettre un suivi très précis. La précision de positionnement de l'ordre de 10 cm peut prendre en charge des services tels que la gestion du personnel, la surveillance et la planification du matériel, ainsi que les alertes de sécurité. Ce dispositif permet de visualiser la production et améliore efficacement la productivité de 30 %. Par ailleurs, la technologie peut être utilisée pour installer des clôtures virtuelles autour des zones dangereuses afin de réduire les risques pour la sécurité. Le déploiement intégré des réseaux de positionnement Wi-Fi et ULB dans une zone de production peut être implémenté par un seul réseau, réduisant ainsi le nombre de nœuds de réseau et le coût total de possession de 50 %.

« Les solutions de localisation basées sur des scénarios de Huawei répondent aux exigences de l'accès sans fil dans les scénarios commerciaux et industriels, et fournissent des services d'information de localisation précise sans augmenter pour autant les difficultés de déploiement », a déclaré Zhao Zhipeng, directeur général de la division des réseaux pour les campus et les sites chez Huawei. « Qui plus est, Huawei fournit, en collaboration avec des partenaires mondiaux, des solutions d'applications de bout en bout pour les entreprises dans le but d'aider celles-ci à réussir leur transformation numérique et de remporter des succès commerciaux. »

Les solutions WLAN de Huawei ont été largement déployées dans des secteurs tels que les bureaux d'entreprise, l'éducation, les affaires, la santé, la production, pour ne citer que ceux-là et ils totalisent plus de 5 millions de points d'accès déployés dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/wlan

Dates de commercialisation :

Le point d'accès AP4050DN-E disposant d'ULB sera commercialisé à la fin de l'année 2018.

Le point d'accès AP4050DN-AOA sera commercialisé au début de l'année 2019.

Huawei s'engage à travailler avec ses entreprises clientes sur le long terme et adopte une approche complète et tournée vers l'avenir pour stimuler la transformation numérique des entreprises et l'améliorer grâce à la puissance de la plate-forme. Jusqu'à présent, 211 entreprises du classement Fortune Global 500 et 48 entreprises du classement Fortune Global 100 ont choisi Huawei comme partenaire de leur transformation numérique.